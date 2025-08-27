Salud

Qué relación tienen las bebidas azucaradas y el alcohol con la caída del cabello, según un estudio

La investigación advirtió que su consumo se asocia con efectos negativos en la salud capilar. Cuáles son las sustancias que favorecen la vitalidad del cuero cabelludo

Por Ramiro Manera

Reducir la ingesta de refrescos
Reducir la ingesta de refrescos y bebidas alcohólicas ayuda a preservar la densidad capilar y el bienestar del cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchas personas, el peine se ha convertido en un elemento de angustia. Es que la caída del cabello impacta no solo desde lo estético, sino también en lo que se refiere a la salud mental.

Ahora, un estudio publicado en la revista Nutrición y Salud, advirtió que el consumo de bebidas azucaradas y alcohol se relaciona con la caída del cabello. Esta investigación, realizada en los hábitos de los participantes, señala que reducir la ingesta de estos productos ayuda a preservar la densidad capilar y el bienestar del cuero cabelludo en adultos.

Evidencia científica sobre el impacto de las bebidas

El análisis incluyó información de 61.332 participantes provenientes de 17 investigaciones. Los expertos encontraron una correlación clara entre el consumo frecuente de refrescos azucarados y bebidas alcohólicas y un incremento en la pérdida de cabello. Según los resultados, cuando la frecuencia de consumo de estas bebidas disminuye, la salud capilar tiende a mejorar.

Quienes sufren caída del cabello no solo enfrentan un problema físico. El estudio subraya que el cabello tiene gran valor para la identidad y la autoestima de las personas, de modo que la pérdida capilar puede afectar de manera profunda el bienestar emocional.

El análisis científico revela que
El análisis científico revela que una dieta rica en proteínas, soya y verduras crucíferas protege contra la pérdida de cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, los investigadores explicaron que los productos con altos niveles de azúcares simples, como los refrescos, estimulan una secreción excesiva de sebo.

Esta situación promueve el desarrollo microbiano sobre el cuero cabelludo, lo cual incrementa la irritación y la inflamación. Ambos factores agravan la pérdida de cabello.

En el caso de las bebidas alcohólicas, además del impacto metabólico general, su consumo puede contribuir a estados de deshidratación, lo cual perjudica los folículos pilosos y debilita la fibra capilar, favoreciendo la caída.

Dieta y nutrientes como factores protectores

Adoptar una alimentación rica en nutrientes se vincula con mejores indicadores de salud capilar. El trabajo destaca una relación directa entre la ingesta de proteínas, productos de soya y verduras crucíferas con mayor densidad y menor caída del cabello. Además, los suplementos con hierro y vitamina D mostraron efectos positivos en la prevención de la pérdida capilar.

La investigación destaca la importancia
La investigación destaca la importancia de limitar el consumo de bebidas azucaradas y alcohol para mantener la salud capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el estudio enfatiza que mantener una dieta balanceada, privilegiando estos nutrientes, permite conservar la estructura y vitalidad del cabello. Incorporar alimentos variados ayuda a garantizar los micronutrientes fundamentales para el ciclo de crecimiento capilar.

Para quienes viven con alopecia u otros trastornos crónicos caracterizados por la pérdida capilar, el uso de suplementos alimenticios representa una estrategia adicional, advierten los científicos.

Los especialistas sostienen que estos productos, combinados con una dieta equilibrada, pueden ofrecer soporte en la reducción de la gravedad de la caída y estimular la regeneración del cabello.

La pérdida de cabello puede
La pérdida de cabello puede estar relacionada con factores hormonales, genéticos, nutricionales o ambientales que afectan la salud capilar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen suplementos formulados específicamente para la salud capilar, cuya acción se centra en la entrega de proteínas de alta calidad, minerales y vitaminas esenciales.

Este apoyo nutricional puede ser útil en casos de deficiencias puntuales, pero también actúa como complemento para mantener el equilibrio general del organismo.

La importancia de limitar los consumos

La evidencia recopilada resalta la importancia de diseñar intervenciones destinadas a limitar el consumo de refrescos y bebidas alcohólicas. Según los autores, adoptar hábitos saludables en la alimentación y reducir la ingesta de estos productos permite preservar la estética y la funcionalidad del cabello a lo largo del tiempo.

El estudio subraya que la
El estudio subraya que la pérdida de cabello afecta la autoestima y el bienestar emocional de los adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan, además de priorizar una alimentación variada, reducir la exposición a factores de riesgo, junto con un monitoreo médico, para quienes ya presentan síntomas de caída capilar.

Tomar estas medidas ayuda a mejorar no solo la apariencia estética, sino también el bienestar psicológico de las personas, ya que la salud del cabello influye profundamente en la autopercepción y la calidad de vida, contribuyendo a la salud física y emocional de los adultos.

