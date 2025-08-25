Salud

Por qué es importante agregar la cáscara de naranja a la dieta diaria, según expertos

Estudios científicos y especialistas consultados por Verywell health destacan sus beneficios digestivos y protectores cuando se consume correctamente y en pequeñas cantidades

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La cáscara de naranja aporta
La cáscara de naranja aporta fibra, vitaminas y antioxidantes que benefician la salud digestiva y general (Freepik)

La cáscara de naranja, muchas veces ignorada, guarda una sorprendente concentración de vitaminas, fibra y antioxidantes, capaz de transformar recetas cotidianas en platos más completos y beneficiosos.

Especialistas en alimentación destacan que este simple ingrediente ofrece más de lo que se imagina y merece un lugar en la dieta diaria. Aunque suele desecharse tras pelar la fruta, la cáscara de naranja posee un potencial nutricional notable.

Un aporte clave de la cáscara de naranja es su contenido de nutrientes esenciales. El consumo de 100 gramos de cáscara proporciona aproximadamente 45 miligramos de vitamina C, cubriendo al menos la mitad del valor diario recomendado para adultos. También ofrece calcio, fósforo y folato, minerales y vitaminas que colaboran con el funcionamiento óptimo del organismo, según indica verywell health.

Fibra y salud digestiva

Uno de los principales beneficios de la cáscara de naranja es su aporte de fibra. Una pieza entera contiene cerca de 10,6 gramos, cantidad semejante a la encontrada en la pulpa. La mayor parte corresponde a pectina soluble, que incentiva la regularidad intestinal al retardar la digestión y facilitar la formación de heces saludables.

El consumo seguro de cáscara
El consumo seguro de cáscara de naranja requiere lavado minucioso y moderación en la cantidad para evitar molestias digestivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones dietéticas para adultos señalan alrededor de 28 gramos de fibra al día. La incorporación de cáscara de naranja puede ayudar a alcanzar esta meta.

En el aspecto de la hidratación, la cáscara también contribuye. Una naranja entera aporta unos 87 gramos de agua, mientras que la cáscara sola suma alrededor de 72,5 gramos.

En ese sentido, expertos en nutrición citados por verywell health sostienen que las frutas ricas en agua, como la naranja, favorecen la ingesta diaria de líquidos y ayudan a mantener el equilibrio hídrico del organismo.

Antioxidantes y beneficios intestinales

El contenido de antioxidantes otorga un valor adicional a la cáscara de naranja. Esta parte del fruto contiene polifenoles en mayor concentración que otros cítricos; dichos compuestos vegetales pueden contribuir a prevenir y controlar enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, algunos cánceres y el deterioro cognitivo asociado con la edad.

La cáscara de naranja contiene
La cáscara de naranja contiene polifenoles y limoneno, antioxidantes asociados a la prevención de enfermedades crónicas (Freepik)

Además, resulta especialmente rica en limoneno, un antioxidante con potencial para proteger frente al cáncer de piel. Sin embargo, especialistas aclaran que aún faltan estudios para confirmar estos efectos.

La mejora de la salud intestinal representa otro aspecto destacado. Las cáscaras concentran prebióticos, carbohidratos que estimulan el desarrollo de bacterias beneficiosas en el sistema digestivo. Esta acción sobre el microbioma intestinal, sumada al efecto antiinflamatorio de polifenoles y prebióticos, repercute positivamente en la función digestiva.

Evidencia científica reciente

Un estudio publicado en la revista Foods concluyó que este subproducto del cítrico dispone de altos niveles de polifenoles, flavonoides y fibra dietética, con efectos antioxidantes, antiinflamatorios y reguladores de la microbiota intestinal.

Los autores señalaron que la incorporación de cáscara en la dieta diaria puede favorecer la prevención de enfermedades asociadas al estrés oxidativo y las alteraciones intestinales.

Especialistas recomiendan incorporar la cáscara
Especialistas recomiendan incorporar la cáscara de naranja en la dieta diaria para aprovechar su valor nutricional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, una revisión en Journal of Functional Foods destacó que los prebióticos de la cáscara promueven el crecimiento de bacterias intestinales saludables, ayudando a modular la inflamación y mejorar el funcionamiento digestivo.

A su vez, una investigación reciente publicada en Frontiers in Nutrition encontró buena tolerancia digestiva y aceptabilidad al añadir pequeñas cantidades de cáscara de naranja pulverizada en recetas diarias

Recomendaciones para el consumo seguro

Incorporar la cáscara de naranja en la alimentación requiere ciertas precauciones, según verywell health. Es conveniente comenzar con porciones pequeñas, ya que la textura y el sabor amargo pueden exigir un periodo de adaptación.

Resulta fundamental lavar minuciosamente la cáscara para eliminar residuos de pesticidas, químicos o bacterias. Además, se recomienda moderar la cantidad, pues un incremento rápido de fibra podría provocar molestias digestivas como hinchazón, gases o dolor abdominal en algunas personas.

Rallar la cáscara de naranja
Rallar la cáscara de naranja y añadirla a recetas cotidianas suma sabor y nutrientes a la alimentación diaria (Freepik)

Como opción práctica, la cáscara puede rallarse y emplearse como condimento en productos horneados, ensaladas, platos de arroz o bebidas, aportando un matiz distintivo y nutritivo a las comidas diarias.

Temas Relacionados

Cáscara de naranjaVitamina CFibra dietéticaAntioxidantesSalud intestinalnaranjaVerywell HealthNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Cómo ayuda el jugo de remolacha a combatir la anemia y proteger el corazón

Consumir esta raíz en forma líquida potencia la absorción de nutrientes esenciales

Cómo ayuda el jugo de

Harvard revela la clave nocturna para correr mejor al amanecer

Expertos de la universidad y del medio GQ explican por qué elegir alimentos adecuados en la última comida del día permite a los corredores optimizar su energía, evitar molestias y mejorar la recuperación

Harvard revela la clave nocturna

Harina de avena: propiedades, beneficios y cómo usarla en recetas de cocina

Estudios recientes destacan el impacto positivo de este ingrediente en la salud cardiovascular, el control glucémico y la digestión, además de su versatilidad para preparar comidas dulces y saladas en casa

Harina de avena: propiedades, beneficios

Presión arterial alta: cuáles son los alimentos con sodio que se deben evitar

Ajustar hábitos cotidianos, como elegir menos productos procesados y sumar verduras o frutos secos, mejora la salud cardiovascular

Presión arterial alta: cuáles son

Limitar el uso del celular por 72 horas produce cambios en el sistema de recompensa del cerebro: los beneficios

Un estudio planteó cómo una pausa de tres días en el empleo de teléfonos inteligentes modifica la actividad neuronal en áreas vinculadas al deseo y la motivación. El análisis de expertos en diálogo con Infobae

Limitar el uso del celular
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo ayuda el jugo de

Cómo ayuda el jugo de remolacha a combatir la anemia y proteger el corazón

Harina de avena: propiedades, beneficios y cómo usarla en recetas de cocina

Estuvo detenido por violencia, recuperó la libertad y volvió a agredir a su ex pareja: cayó tras una persecución policial

Un colectivo chocó contra la entrada de un hospital en Córdoba y hay al menos ocho menores heridos

Arrestaron a dos hombres con pedido de captura por diferentes delitos en el ingreso a un partido en Santa Fe

INFOBAE AMÉRICA
El increíble caso del niño

El increíble caso del niño indio al que le extrajeron 526 dientes en una sola cirugía

Repartieron 287 cartas clandestinas contra Hitler y los decapitaron: la trágica historia de Otto y Elise Hampel

Reino Unido, Francia y Alemania retomarán las conversaciones nucleares con Irán el martes en la ciudad de Ginebra

Rusia lanzó nuevos ataques aéreos contra las regiones de Kharkiv y Sumy en Ucrania: al menos 2 muertos y decenas de heridos

El primer ministro japonés Shigeru Ishiba se recuperó en las encuestas tras el revés electoral de julio

TELESHOW
Andrea Pietra: “El divismo en

Andrea Pietra: “El divismo en este oficio me molesta y hasta me da vergüenza”

Quién fue el primer salvado por Lali en los Playoffs de La Voz Argentina y aseguró su lugar en la próxima ronda

Crisis y lágrimas en La Voz Argentina durante la actuación de una participante: “No sé qué me pasó”

El Puma Goity volvió a apostar al amor: quién es la mujer que lo habría conquistado

La angustia de Nicolás Vázquez, separado de Gimena Accardi: “Dicen que tuvo un ataque de llanto en el camarín”