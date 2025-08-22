Salud

Cuánto potasio tiene una banana y cuántas se pueden comer por día

El valor nutricional de esta fruta la convierte en aliada para la salud cardiovascular, con beneficios respaldados por estudios científicos y organismos internacionales, siempre que se consuma en cantidades adecuadas, según expertos

Por Constanza Almirón

El consumo regular de banana ayuda a regular la presión arterial y favorece la salud cardiovascular, según expertos y organismos internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banana se consolidó como una de las frutas favoritas a nivel mundial, destacada por su sabor, versatilidad y rico aporte nutricional. Entre sus cualidades, el alto contenido de potasio la sitúa en un lugar especial dentro de las recomendaciones de expertos en salud y nutrición.

El consumo frecuente de este alimento se asocia con mejor regulación de la presión arterial, mayor rendimiento físico y beneficios validados por recientes estudios científicos. ¿Cuánto potasio aporta realmente una banana? ¿Cuál es la cantidad diaria considerada saludable y cuál es el límite recomendado para evitar desequilibrios? A continuación, un repaso sobre el valor nutricional de este popular alimento y sus implicancias para la salud, según datos de estudios reconocidos y organismos internacionales.

Cuánto potasio tiene una banana

El potasio es un mineral esencial para el funcionamiento del organismo, especialmente en la regulación de la presión arterial y el equilibrio hídrico. La banana se distingue como una de las frutas de mayor contenido en este nutriente, lo que la convierte en un aliado importante contra la hipertensión y los trastornos cardiovasculares.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), una banana mediana aporta cerca de 422 miligramos de potasio. Este valor representa una proporción considerable de la cantidad diaria recomendada para un adulto y la posiciona como una de las fuentes naturales más accesibles.

El potasio de la banana contribuye a prevenir calambres musculares y facilita la recuperación tras el ejercicio físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de potasio, una banana mediana ofrece cerca de 27 gramos de carbohidratos, tres gramos de fibra dietética, alrededor de 105 calorías, magnesio, vitamina B6, vitamina C y antioxidantes, con bajo contenido de grasas y sin colesterol ni sodio. Estos valores fueron respaldados en informes técnicos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La presencia de este mineral mantiene el equilibrio de líquidos en las células y es esencial para el sistema muscular; contribuye a la prevención de calambres y a la recuperación eficiente tras el ejercicio físico. Según la American Heart Association, el potasio de la banana ayuda a contrarrestar los efectos nocivos del sodio y favorece la reducción de la presión arterial, por lo cual se incluye en las dietas orientadas a la salud cardiovascular.

Cuántas bananas se pueden comer por día

El reconocimiento de la banana como alimento funcional genera interrogantes sobre cuál es la cantidad adecuada para su consumo diario. Si bien no existe una cantidad fija para todos, los especialistas enfatizan la necesidad de adaptar la ingesta a las características y requerimientos individuales, como edad, nivel de actividad física y presencia de enfermedades renales o metabólicas.

Las guías científicas indican que una o dos bananas medianas al día pueden incluirse de forma segura en la dieta de una persona sana. Esta cantidad permite disfrutar del beneficio del potasio y otros nutrientes, evitando el riesgo de superar los valores recomendados. La propia Mayo Clinic resalta que incorporar una banana diaria contribuye al bienestar general y ayuda a mantener la presión arterial en rangos saludables.

Estudios científicos vinculan una ingesta adecuada de potasio con menor riesgo de hipertensión, aterosclerosis y enfermedades cardiovasculares (Imagen ilustrativa Infobae)

En personas con intensa actividad física, como señalan expertos en nutrición deportiva, el consumo puede ampliarse a tres piezas diarias durante periodos de entrenamiento exigente, ya que las necesidades de potasio y carbohidratos aumentan por la pérdida de minerales y líquidos mediante la sudoración. En estos casos, la banana destaca como un alimento de absorción rápida, ideal para reponer electrolitos.

El consumo desmedido, especialmente en personas con insuficiencia renal, puede provocar un exceso de potasio en sangre (hiperpotasemia), lo que podría causar complicaciones cardíacas o musculares. Por tal motivo, quienes presentan condiciones médicas específicas deben consultar con un profesional antes de aumentar de forma considerable la ingesta de bananas u otras fuentes de potasio.

Cuáles son los niveles saludables de potasio

El potasio resulta indispensable, aunque presenta un rango óptimo para su consumo diario. Según la American Heart Association y datos del USDA, la cantidad recomendada para un adulto promedio se sitúa entre 2,5 y 3 gramos diarios. Una banana proporciona alrededor del 15% de esta cifra, facilitando alcanzar el objetivo, siempre que la alimentación sea variada y equilibrada.

La cantidad diaria recomendada de potasio para adultos es de 2.500 a 3.000 miligramos, según la American Heart Association y el USDA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estudios actuales, incluido el trabajo de científicos de la Universidad de Alabama en Birmingham publicados en JCI Insight, señalan que una ingesta adecuada de potasio ayuda a proteger frente a la aterosclerosis y a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. La deficiencia de potasio se asocia con mayor propensión a hipertensión y problemas musculares, mientras que el exceso en grupos vulnerables puede acarrear complicaciones renales o alteraciones cardíacas.

La banana constituye un aporte seguro y nutritivo de potasio y otros componentes beneficiosos, siempre que el consumo permanezca dentro de los márgenes recomendados por las guías científicas y se consulte al médico en casos de condiciones de salud preexistentes.

