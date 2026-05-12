Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 12 de mayo

La divisa al público es ofrecida a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El blue se transa a $1.405

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13:11 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.417,11 para la venta y $1.365,65 para la compra. El dólar blue subió cinco pesos, a 1.405 pesos.

13:11 hsHoy

El Banco Central realizó una fuerte compra de dólares y suma más de USD 7.600 millones en 2026

La autoridad monetaria compró más de USD 130 millones este lunes y las reservas internacionales se consolidan por encima de los USD 46.000 millones

El BCRA hilvanó 84 jornadas consecutivas con compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas
El BCRA hilvanó 84 jornadas consecutivas con compra de divisas dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 84 días consecutivos con resultados positivos en sus intervenciones en el mercado cambiario, gracias a acuerdos y operaciones tanto con actores privados como con entes públicos. Este lunes, la autoridad monetaria incorporó USD 136 millones, la cifra más alta de mayo, y llevó el total de compras a más de USD 7.600 millones en 2026.

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13:10 hsHoy

El Banco Central compró USD 136 millones en el mercado

El BCRA aceleró las compras de mayo este lunes, con una absorción de USD 136 millones por su intervención cambiaria. En lo que va de mayo las compras oficiales alcanzan los 466 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 87 millones, a USD 46.143 millones, el monto más alto desde el 24 de abril.

13:10 hsHoy

El dólar volvió a bajar y la brecha con el techo de la banda cambiaria es la más amplia en un año

El precio de la divisa cedió a $1.391,50 en la plaza mayorista, y a $1.415 para la venta al público en el Banco Nación. Así deshizo la suba que había experimentado en el primer tramo de mayo

El dólar mayorista se mantiene debajo de la barrera de los 1.400 pesos.
El dólar mayorista se mantiene debajo de la barrera de los 1.400 pesos.

Aunque se trato de una sesión mayorista con un discreto monto de USD 357,8 millones operados en el segmento de contado, la oferta presionó a una leve baja del precio del dólar, que cedió 6,50 pesos o 0,5%, a 1.391,50 pesos.

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