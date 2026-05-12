Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 12 de mayo

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.417,11 para la venta y $1.365,65 para la compra. El dólar blue subió cinco pesos, a 1.405 pesos.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 84 días consecutivos con resultados positivos en sus intervenciones en el mercado cambiario, gracias a acuerdos y operaciones tanto con actores privados como con entes públicos. Este lunes, la autoridad monetaria incorporó USD 136 millones, la cifra más alta de mayo, y llevó el total de compras a más de USD 7.600 millones en 2026.
El Banco Central compró USD 136 millones en el mercado
El BCRA aceleró las compras de mayo este lunes, con una absorción de USD 136 millones por su intervención cambiaria. En lo que va de mayo las compras oficiales alcanzan los 466 millones de dólares.
Las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 87 millones, a USD 46.143 millones, el monto más alto desde el 24 de abril.
Aunque se trato de una sesión mayorista con un discreto monto de USD 357,8 millones operados en el segmento de contado, la oferta presionó a una leve baja del precio del dólar, que cedió 6,50 pesos o 0,5%, a 1.391,50 pesos.