Por qué el té de jengibre es tendencia entre quienes buscan una digestión saludable

El té de jengibre se consolida como remedio natural para aliviar molestias digestivas (Freepik)

Diversas personas buscan alternativas naturales para aliviar molestias digestivas, y el té de jengibre se destaca como una de las infusiones más valoradas por su eficacia y simplicidad. Esta bebida tradicional se ha convertido en la elección preferida para quienes desean combatir el malestar estomacal de manera natural, gracias a su capacidad para favorecer el equilibrio digestivo y ofrecer alivio ante síntomas como náuseas, hinchazón o sensación de pesadez, según reportó Real Simple.

El origen de estas molestias suele relacionarse con desequilibrios en el sistema digestivo, provocados por factores como sensibilidades alimentarias, estrés, alteraciones en la microbiota intestinal o hábitos alimentarios poco saludables, por ejemplo, la ingesta excesiva asociada a emociones negativas.

Estos factores pueden provocar síntomas como náuseas, hinchazón, calambres, gases o una sensación persistente de incomodidad. La inflamación también figura entre las principales causas, ya que irrumpe en el revestimiento intestinal, complica la digestión y favorece una mayor sensibilidad a los alimentos.

Beneficios del té de jengibre para la digestión

La raíz de jengibre contiene compuestos activos que han sido ampliamente estudiados por sus efectos positivos sobre el aparato digestivo. El principal es el gingerol, presente en especial en el jengibre fresco. Este bioactivo favorece la relajación del tracto gastrointestinal, disminuye la inflamación y mejora el tránsito de alimentos y gases, aliviando síntomas como las náuseas y los cólicos.

La preparación con raíz fresca potencia los beneficios digestivos del té de jengibre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre también aporta shogaol y zingerona, sustancias que actúan sobre los receptores de serotonina del intestino y el cerebro, ayudando a controlar el reflejo nauseoso y promoviendo la relajación de los músculos digestivos.

Una revisión sistemática en la revista Nutrients evaluó varios ensayos clínicos en los que se comprobó que el consumo de jengibre reduce significativamente la gravedad de las náuseas y mejora el confort digestivo en personas con dispepsia, náuseas de diferentes causas y trastornos funcionales digestivos.

Los autores destacan que estos efectos se relacionan principalmente con la presencia de compuestos fenólicos, como el gingerol, responsables tanto de las propiedades antieméticas —es decir, capaces de frenar los episodios de náusea y vómitos— como de su efecto antiinflamatorio y antioxidante.

Se ha demostrado, por ejemplo, que el jengibre es eficaz contra la dispepsia funcional (indigestión crónica sin causa aparente), las náuseas resultantes del embarazo, la quimioterapia y el posoperatorio, e incluso puede acelerar el vaciado gástrico, lo que se traduce en una menor sensación de pesadez y más confort intestinal. Algunas investigaciones sugieren además que el jengibre podría contribuir a una microbiota intestinal más saludable, aunque esta relación requiere de más estudios en profundidad.

El té de jengibre puede mejorar la microbiota intestinal y el confort gástrico

El método de preparación influye en la concentración de los compuestos activos. Los tés elaborados a partir de raíz fresca contienen mayor cantidad de gingerol y suelen resultar más efectivos para quienes buscan un alivio potente y rápido. Los productos comerciales de calidad conservan los beneficios del jengibre, aunque su concentración puede variar.

Es preferible seleccionar infusiones cuyo primer o único ingrediente sea la raíz de jengibre y evitar opciones con azúcares añadidos, edulcorantes o saborizantes artificiales, los cuales pueden incidir negativamente en la digestión.

Cómo preparar té de jengibre en casa

Para preparar una infusión óptima, se recomienda emplear entre dos y cinco centímetros de raíz de jengibre fresca, previamente pelada. La raíz debe cortarse en rodajas muy finas y agregarse a una taza, que se cubre con agua caliente recién hervida. El tiempo de reposo ideal es de cinco a diez minutos; al prolongarlo, se intensifica el sabor y la acción de los compuestos beneficiosos.

El té de jengibre es una opción funcional y segura para incorporar a la dieta diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si no se dispone de raíz fresca, media cucharadita de jengibre seco o molido por taza puede ser una alternativa válida. Se pueden añadir ingredientes como miel pura (no pasteurizada), jarabe de dátiles, rodajas de limón o naranja, ramas de canela u hojas de menta, tanto para realzar el sabor como para sumar propiedades digestivas y frescor al tracto digestivo.

Precauciones y consideraciones

El consumo moderado de té de jengibre es generalmente seguro para la mayoría de las personas y puede incorporarse como parte de una dieta equilibrada. Sin embargo, existen situaciones en las que se recomienda cautela o consulta médica previa: personas embarazadas, quienes toman anticoagulantes o insulina, o aquellas con antecedentes de cálculos biliares deben evitar dosis elevadas, ya que el jengibre puede diluir la sangre, interactuar con ciertos fármacos y aumentar la secreción biliar.

Respaldado por evidencia científica actual, el té de jengibre es una bebida funcional y reconfortante, que aporta alivio y bienestar al aparato digestivo y puede ser incorporada a la rutina diaria como una herramienta natural y práctica para mejorar la digestión y el confort intestinal, siempre con atención a las condiciones individuales y posibles contraindicaciones.