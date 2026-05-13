Un estado enfrenta intensas nevadas y vientos extremos que amenazan rutas y zonas turísticas

La alerta de nevadas en Montana afecta especialmente al Parque Nacional Glacier y eleva el riesgo para turistas, viajeros y residentes en zonas montañosas. (REUTERS/Brian Snyder)

Un sistema invernal fuera de temporada generó una alerta de intensas nevadas en el noroeste de Montana, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), afectando a viajeros, residentes y turistas en zonas montañosas, especialmente en el área del Parque Nacional Glacier, desde la madrugada del miércoles 13 de mayo. Las autoridades subrayan la importancia de la advertencia por la movilidad, la seguridad y las actividades al aire libre.

De acuerdo con el NWS, se prevé la caída de hasta 15 centímetros (6 pulgadas) de nieve húmeda en elevaciones superiores a 1.650 metros (5.500 pies), acompañada de ráfagas de viento que podrían superar los 95 kilómetros por hora (60 millas por hora). El organismo federal estadounidense sostiene que la combinación de estas condiciones puede generar peligros como hipotermia, caída de ramas, visibilidad reducida y dificultades para circular en pasos montañosos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), también organismo federal estadounidense, y portales especializados como el canal meteorológico estadounidense The Weather Channel corroboran las previsiones y el área de cobertura.

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El inicio de la segunda quincena de mayo suele marcar el final de los eventos invernales en la región. Sin embargo, según registros del NWS, la aparición de sistemas fríos tardíos no es inédita, aunque sí poco frecuente, en el sector norte de las Montañas Rocosas. El Parque Nacional Glacier y sus pasos elevados han registrado episodios similares en primaveras anteriores, lo que ha obligado a tomar medidas para proteger a residentes y visitantes.

¿Dónde se esperan las nevadas más intensas en Montana?

Según la información oficial del NWS, el aviso de clima invernal se extiende sobre el Parque Nacional Glacier y áreas colindantes, incluyendo East Glacier Park, West Glacier, Kiowa, Marias Pass, Saint Mary y Logan Pass. Los pronósticos señalan que la nieve más abundante caerá en zonas ubicadas por encima de los 1.500 a 1.650 metros, donde se espera que la acumulación oscile entre cinco y 15 centímetros.

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El NWS detalla que Logan Pass y otros sectores elevados podrían registrar el mayor volumen de nieve. En áreas de menor altitud, la acumulación sería limitada, aunque se esperan condiciones resbaladizas y presencia de nieve húmeda en caminos y senderos. La agencia meteorológica advirtió, además, que los vientos intensos aumentan el riesgo de caída de ramas y provocan una notable reducción de la visibilidad para conductores.

La NOAA publicó mapas y boletines que muestran el avance del frente frío sobre el noroeste del estado y detallan la duración estimada del evento, que se prolongaría hasta la mañana del jueves 14 de mayo. El fenómeno coincide con temperaturas en descenso, que podrían ubicarse en torno a los 0 °C (32 °F) en elevaciones altas.

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El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre acumulaciones de hasta 15 centímetros de nieve húmeda y ráfagas de viento superiores a 95 km/h en elevaciones altas. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Cómo impactan estas nevadas en el tránsito y la seguridad?

Las autoridades recomiendan extremar la precaución en carreteras y caminos de montaña, especialmente en rutas como Logan Pass y Marias Pass, donde se anticipan condiciones peligrosas por acumulación de nieve, presencia de ramas en la vía y visibilidad limitada. Aunque no se prevén cierres generalizados de caminos, la circulación podría verse afectada durante la noche del miércoles y la mañana del jueves.

El aviso también contempla posibles complicaciones para actividades turísticas y recreativas en el Parque Nacional Glacier, una de las principales atracciones de Montana. El descenso brusco de temperatura y la humedad de la nieve aumentan el riesgo de hipotermia para quienes realicen senderismo, acampada o fotografía en la zona.

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En sus boletines, el NWS advierte: “El riesgo de hipotermia es significativo para toda persona que permanezca al aire libre sin la protección adecuada, especialmente en elevaciones altas y durante la noche”. El organismo recomendó a los visitantes equiparse con ropa impermeable y de abrigo, así como evitar traslados innecesarios en rutas de montaña.

¿Qué recomienda el Servicio Meteorológico Nacional ante la alerta?

La NOAA y el NWS enumeraron una serie de recomendaciones para minimizar los riesgos asociados al evento meteorológico. Entre las principales medidas figuran:

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Consultar los boletines oficiales antes de planificar desplazamientos.

Circular con precaución por rutas de montaña, reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de frenado.

Evitar actividades al aire libre en elevaciones superiores a 1.500 metros durante el periodo de alerta.

Portar vestimenta térmica, equipos impermeables y provisiones de emergencia.

Informar a familiares o autoridades el itinerario y la hora estimada de regreso en caso de excursiones.

Según el NWS, “la nieve húmeda puede adherirse a ramas y cables, incrementando la posibilidad de cortes locales de energía o bloqueos temporales de caminos por caída de árboles”. Hasta el momento, las autoridades no reportaron interrupciones de servicios en zonas pobladas, pero mantienen la vigilancia en coordinación con equipos de emergencia y administradores del parque.

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¿Por qué ocurre una tormenta de nieve en mayo en Montana?

El inicio de la segunda quincena de mayo suele marcar el final de los eventos invernales en la región, pero no es inusual que sistemas fríos tarden en retirarse en el norte de las Montañas Rocosas. De acuerdo con el NWS, la topografía montañosa y la ubicación geográfica de Montana favorecen la aparición de pulsos de aire frío, capaces de provocar nevadas incluso en primavera avanzada.

Las estadísticas del NWS indican que, aunque la frecuencia de estos episodios disminuyó en las últimas décadas, cada año se registran nevadas tardías en elevaciones superiores a 1.500 metros. El Parque Nacional Glacier, por su altitud y orientación, figura entre las áreas más propensas a experimentar este tipo de eventos. La NOAA señala que estos fenómenos tienden a ser breves, pero pueden causar interrupciones y riesgos para quienes no estén preparados.

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Las autoridades recomiendan extremar precauciones en pasos como Logan Pass y Marias Pass, por la combinación de caminos resbaladizos y visibilidad limitada. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué riesgos existen para la salud y la infraestructura?

El principal riesgo identificado por el NWS y la NOAA es la hipotermia, que puede producirse rápidamente ante la combinación de nieve húmeda, viento intenso y temperaturas cercanas al punto de congelación. Las autoridades advierten que “incluso actividades al aire libre de corta duración pueden derivar en emergencias médicas si las personas no cuentan con vestimenta adecuada”.

Adicionalmente, el peso de la nieve húmeda sobre ramas y líneas eléctricas puede provocar cortes de energía y daños a la infraestructura local. El NWS sostiene que los equipos de emergencia están en alerta para responder ante incidentes de este tipo, aunque hasta el momento no se reportaron afectaciones graves.

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Las condiciones de visibilidad limitada y caminos resbaladizos también representan un riesgo para conductores. El NWS recomienda evitar viajes nocturnos, portar cadenas para neumáticos y mantener linternas, mantas y alimentos en los vehículos durante el periodo de alerta.

¿Cómo afecta esta situación al turismo en el Parque Nacional Glacier?

El Parque Nacional Glacier recibe cada año a miles de turistas, especialmente en primavera y verano. La alerta por nevadas y vientos fuertes afecta la programación de visitas, excursiones y actividades al aire libre. La administración del parque y el NWS publicaron comunicados instando a los visitantes a consultar el estado de los caminos y senderos antes de planificar sus recorridos.

De acuerdo con la NOAA, “las condiciones meteorológicas adversas pueden modificar el acceso a áreas populares y limitar la oferta de servicios turísticos durante el evento”. Los responsables del parque refuerzan la señalización y la presencia de personal en puntos críticos para orientar a los visitantes.

¿Qué antecedentes existen de nevadas tardías en Montana?

El NWS y la NOAA registran antecedentes de tormentas de nieve en mayo en el noroeste de Montana, aunque la frecuencia ha disminuido. Según datos históricos, en 2014 y 2019 se reportaron eventos similares en el Parque Nacional Glacier, con acumulaciones superiores a 10 centímetros en elevaciones altas.

The Weather Channel señala que la media de nieve acumulada en mayo en zonas elevadas de Montana suele ser inferior a cinco centímetros, pero eventos puntuales pueden duplicar o triplicar ese valor. La tormenta de 2026 se ubica en el rango alto de estos episodios, aunque no supera los récords históricos.

El riesgo de hipotermia aumenta en actividades al aire libre debido a la nieve, el viento y temperaturas cercanas a 0 °C en zonas elevadas del noroeste de Montana. (REUTERS/Brian Snyder)

¿Qué se espera para las próximas horas y días en la región afectada?

El NWS anticipa que las condiciones meteorológicas adversas persistirán hasta la mañana del jueves 14 de mayo, momento en el que el sistema comenzará a desplazarse hacia el este, reduciendo la intensidad de las nevadas y permitiendo una mejora gradual de la visibilidad y el tránsito en áreas afectadas. Las autoridades mantienen el monitoreo constante y actualizarán los avisos si se registran cambios significativos. Quienes tengan previsto viajar o realizar actividades recreativas en el Parque Nacional Glacier deben consultar los canales oficiales antes de salir y acatar las recomendaciones de las autoridades hasta que se levanten las alertas.