Salud

¿Es la leche esencial para unos huesos fuertes o existen alternativas igual de efectivas?

Las últimas investigaciones, avaladas por el doctor Walter Willett de la Universidad de Harvard, cuestionan los consejos tradicionales y destacan cómo una alimentación adaptada junto a otros hábitos influyen en la salud ósea

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
La leche no es la
La leche no es la única fuente clave para mantener huesos sanos, según nuevos estudios (Imagen ilustrativa Infobae)

La imagen de la leche como sinónimo de huesos fuertes ha perdurado en la memoria colectiva durante generaciones. Sin embargo, cada vez más investigaciones revelan que el bienestar óseo no depende únicamente de un solo alimento, y que la recomendación universal de beber leche podría no ser tan cierta como se cree. Bajo la lupa científica, esta idea tan arraigada comienza a tambalear, abriéndonos a nuevas alternativas para alcanzar una salud ósea óptima y cuestionando uno de los consejos nutricionales más difundidos.

El convencimiento de que la leche es indispensable para huesos fuertes surge de campañas de promoción impulsadas por la industria láctea. Walter Willett, profesor de Epidemiología y Nutrición en la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de Harvard, señala que la difusión de este mensaje respondió, en gran parte, a intereses comerciales.

Aunque el calcio es esencial, Willett destaca la existencia de muchas otras fuentes para cubrir la necesidad diaria de este mineral, algunas incluso más eficaces.

Esta visión resulta relevante sobre todo para personas con intolerancia a la lactosa o para quienes requieren un aporte extra de calcio por pertenecer a determinados grupos de riesgo.

Evidencia científica sobre leche, calcio y salud ósea

El análisis de la literatura científica demuestra que el vínculo entre leche y fortaleza ósea es más complejo de lo sugerido por la publicidad. GQ resalta que, aunque el calcio resulta fundamental para el sistema nervioso, muscular, cardíaco y la salud de huesos y dientes, el requerimiento diario varía según las recomendaciones consultadas.

La suplementación con calcio y
La suplementación con calcio y vitamina D no siempre previene fracturas, según revisiones científicas recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas directrices sugieren entre 1.000 y 1.200 miligramos para adultos, mientras otros estudios consideran suficiente una ingesta de 700 miligramos. El debate se intensifica al considerar que buena parte de los ensayos que justifican un consumo elevado de calcio se realizaron durante periodos breves y con muestras de niños pequeños. Willett advierte: “La idea de que necesitamos mucho calcio se basa principalmente en estudios a muy corto plazo que analizan el equilibrio del calcio durante unas pocas semanas”.

Por otra parte, un análisis de más de setenta estudios publicados entre 1999 y 2003 reveló que más de un tercio recibió financiación de la industria láctea, lo que genera dudas sobre su objetividad.

La cantidad de calcio recomendada para adultos sigue siendo tema de discusión. Mientras ciertas instituciones recomiendan entre 1.000 y 1.200 miligramos diarios, otras investigaciones establecen que 700 miligramos pueden bastar. Esta disparidad evidencia la ausencia de consenso y la importancia de valorar factores individuales como la edad, el estado de salud y la alimentación general.

Estudios financiados por la industria
Estudios financiados por la industria láctea generan dudas sobre la objetividad de los beneficios atribuidos a la leche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis en Advances in Nutrition encontró que en niños y adolescentes un mayor consumo de lácteos genera un aumento pequeño pero significativo en la masa mineral ósea durante el crecimiento; sin embargo, estos beneficios no necesariamente se trasladan a la prevención de fracturas en adultos.

De hecho, una revisión sistemática subraya que la suplementación con calcio y vitamina D no siempre previene fracturas en la población general, y que otros factores, como la dieta equilibrada y el ejercicio, son clave en la salud ósea.

Alternativas alimenticias y factores clave para la salud ósea

Quienes buscan alternativas a la leche cuentan con una variedad amplia de fuentes de calcio. Entre los lácteos, destacan el yogur natural o griego y quesos como cottage, mozzarella, parmesano y cheddar. En pescados y mariscos, sardinas y el salmón enlatados, junto con los camarones, aportan una cantidad significativa.

Las verduras y legumbres, especialmente brócoli, espinaca, garbanzos y porotos, constituyen otra opción relevante. Las almendras, semillas de ajonjolí y chía, junto al amaranto, suman alternativas adicionales. Además, el tofu fortificado, las leches vegetales y cereales enriquecidos, así como los caldos elaborados con huesos de pollo o res, contribuyen también al aporte diario de calcio.

El calcio es esencial, pero
El calcio es esencial, pero existen múltiples alternativas alimenticias más allá de los lácteos (Freepik)

La salud ósea depende de algo más que el consumo de calcio. GQ subraya la necesidad de una dieta equilibrada y ejercicio físico regular, ya que ambos favorecen la formación y conservación de huesos fuertes y resistentes.

En cuanto a los beneficios reales de la leche, su aporte de calcio resulta especialmente útil durante el crecimiento y en la vejez, periodos en los que la densidad ósea disminuye. La leche proporciona también proteínas, fósforo, magnesio y potasio, nutrientes que contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la estructura ósea.

Así, la leche, más allá de su contenido en calcio, supone un conjunto de nutrientes beneficiosos para la resistencia de los huesos, ayudando a reducir el riesgo de fracturas y patologías asociadas a la disminución de la densidad ósea.

Temas Relacionados

LecheCalcioSalud óseaUniversidad de HarvardWalter WillettHarvardnutriciónMitos sobre la lecheGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿Por qué algunas personas sienten sueño todo el día?

Un estudio difundido por The Times señaló que la presencia de ciertos metabolitos en la sangre y la influencia de la dieta determinan el riesgo de experimentar episodios de cansancio extremo durante el día

¿Por qué algunas personas sienten

El entrenamiento de fuerza mejora el dolor crónico de rodilla, según especialistas

Historias de recuperación y consejos de especialistas impulsan un enfoque innovador para quienes buscan aliviar dolencias persistentes, revela The New York Times

El entrenamiento de fuerza mejora

Qué se debe comer antes y después de un maratón para mejorar el rendimiento y acelerar la recuperación

Expertos consultados por GQ destacan que una planificación nutricional y de hidratación adecuada mejora el desempeño y ayuda a evitar lesiones en pruebas de larga distancia

Qué se debe comer antes

"Los hábitos de fin de semana pueden desencadenar un trastorno del sueño: apnea social"

Healthday Spanish

"Los hábitos de fin de

Científicos analizan el potencial de un fármaco para tratar la adicción al consumo de alcohol

El refuerzo de ciertas áreas cerebrales gracias a un medicamento específico puede mejorar la capacidad de frenar el impulso de beber, según investigadores de la Universidad de Colorado, que evaluaron esta intervención en 64 voluntarios

Científicos analizan el potencial de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo consultar el padrón de

Cómo consultar el padrón de las elecciones de Corrientes de este 31 de agosto

Violó una perimetral y quiso prender fuego a su pareja policía en plena calle de San Juan

Llevó el celular a arreglar y sacaron un crédito a su nombre: la Justicia falló a favor de la víctima y ordenó el cese del cobro de la deuda

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: fijaron la fecha para el inicio del juicio contra el clan Sena y sus colaboradores

Con una nueva designación, continúan los cambios en el Ministerio de Economía

INFOBAE AMÉRICA
La ONU exigió a Israel

La ONU exigió a Israel revertir la expansión de asentamientos en Cisjordania y llamó a evitar la escalada en Gaza

El extraordinario papel de las palomas en los avances de la inteligencia artificial moderna

El misterio detrás de “El Hombre de Tollund”, la momia mejor conservada de la Edad del Hierro

El hallazgo de un auto en el fondo de un río podría resolver un misterio de casi 60 años

Zelensky advirtió que solo accederá a una cumbre con Vladimir Putin si Ucrania obtiene garantías de seguridad

TELESHOW
Sebastián Wainraich: “La muerte me

Sebastián Wainraich: “La muerte me parece absurda siempre”

#VivaElAmor con Sele Mosca y Rama Palomeque: “Le dije te amo y salí corriendo”

Sofía “Jujuy” Jiménez mostró cómo fue su casting para “En el Barro”: “Ni idea si estuvo bien o mal”

Tras su separación de Eugenia Kolodziej, Fito Páez habría iniciado un nuevo romance con Julia Mengolini

El talento oculto de Jazmín, la hija mayor de Eliana Guercio y Sergio “Chiquito” Romero