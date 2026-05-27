Boca Chica inicia ambicioso plan de renovación turística con una inversión de USD 338,467

Boca Chica se transforma con una inversión público-privada de más de 20,000 millones de pesos dominicanos para renovar su perfil turístico y logístico. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Boca Chica, uno de los principales destinos costeros de la República Dominicana, inicia un proceso de transformación con una inversión público-privada de más de 20,000 millones de pesos dominicanos aproximadamente USD 338,467 destinada a renovar su perfil turístico y logístico.

El proyecto busca convertir a Boca Chica en un polo de desarrollo económico, centro de innovación y destino renovado, con la participación conjunta del Gobierno, instituciones públicas, sector privado y comunidad.

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La inversión contempla acciones que van más allá de infraestructuras. El plan propone una visión integral para el municipio, transformándolo en un espacio donde confluyen oportunidades, crecimiento ordenado e inclusión.

Según el presidente Luis Abinader, la iniciativa representa la voluntad del país de dejar atrás la segmentación de potenciales para construir oportunidades integrales en su territorio.

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Abinader subrayó que el desarrollo no se mide solo en kilómetros de carreteras o edificaciones, sino en las oportunidades generadas para la población.

Uno de los principales ejes del proyecto es la intervención en servicios básicos. El plan prevé una histórica inversión en agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

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El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) lidera esta parte con más de 11,000 millones de pesos destinados a la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario, una planta de tratamiento y un emisor submarino.

Estas obras buscan proteger la playa de Boca Chica, mejorar las aguas subterráneas y establecer una base para el desarrollo ambientalmente sostenible durante las próximas décadas.

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El proyecto integral en Boca Chica promueve el desarrollo económico, el crecimiento ordenado y la inclusión social en la República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

La movilidad y conectividad del municipio también forman parte de la estrategia. El proyecto incluye la extensión de la avenida Ecológica hasta el Puerto Multimodal, lo que conecta a Boca Chica con el sur, norte y nordeste del país mediante la circunvalación y la autopista Juan Pablo II. Además, la conclusión de la marginal de Las Américas y el asfaltado de más de 125 kilómetros de calles buscan mejorar la circulación y acercar nuevas oportunidades de empleo e inversión.

La recuperación de espacios públicos representa otro pilar del plan. Se intervendrán zonas como la calle Duarte, el parque central, la parroquia San Rafael Arcángel, la plaza de vendedores y el futuro malecón de Andrés. Los terrenos del antiguo ingenio serán devueltos a la comunidad para convertirse en un gran parque recreativo dotado de áreas deportivas, senderos, un anfiteatro, espacios familiares y zonas de recreación. El diseño contempla preservar la memoria histórica de la zona, incluyendo una réplica de la emblemática chimenea que ha sido símbolo de la comunidad.

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En el ámbito privado, destaca el proyecto Costa Blanca, concebido para acompañar el ordenamiento urbano y el relanzamiento turístico de Boca Chica. Costa Blanca prevé espacios residenciales, recreativos, comerciales y un hotel, junto con un parque lineal de playa de cerca de 38,000 metros cuadrados de uso público. El plan incluye la reubicación digna y organizada de los vendedores en un área de aproximadamente 15,000 metros cuadrados, reconociendo el papel de estos actores dentro de la economía local.

Luis Abinader resalta que el verdadero desarrollo de Boca Chica radica en las oportunidades generadas para la población y no solo en obras físicas. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El presidente Abinader agradeció al sector privado por confiar en el futuro de Boca Chica y enfatizó que invertir en el municipio es también apostar por su gente. El plan integral busca fortalecer la coordinación entre Estado, sector privado y comunidad, estableciendo una visión compartida de crecimiento sostenible en el tiempo.

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