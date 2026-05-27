La conferencia Abrelatam/ConDatos 2026 se realizará en Guatemala

Ministro de Finanzas de Guatemala, Jonathan Menkos Zeissig en conferencia de prensa, en el Palacio Nacional de la Cultura, anunciando la actividad.(Ministerio de Finanzas de Guatemala)

Guatemala será sede de Abrelatam/ConDatos del 7 al 9 de octubre de 2026 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Ciudad de Guatemala, un encuentro regional sobre datos abiertos que reunirá a más de 500 personas con la meta de impulsar el uso de información pública para fortalecer la transparencia, mejorar políticas públicas y ampliar la participación ciudadana. Según información del Ministerio de Finanzas Públicas.

La conferencia llega al país con una trayectoria de 13 ediciones, 12 países anfitriones, más de 4,500 participantes de América Latina y el Caribe, 35 países representados, seis exposiciones de Datos+Arte y más de 40 donantes, de acuerdo con la información de presentación del evento.

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Guatemala albergará por primera vez esta cita hemisférica sobre tecnología cívica, transparencia e innovación pública, en su decimocuarta edición.

El encuentro convocará a organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, academia, periodistas, comunidades tecnológicas y organismos internacionales para intercambiar experiencias y promover una agenda de datos al servicio de la democracia y de la gestión pública basada en información verificable.

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El encuentro reunirá a participantes de 35 países y pondrá el foco en democracia, clima y gasto público

El eje conceptual de la edición 2026 será “Datos en movimiento”. Según la presentación del evento, la propuesta apunta a que los datos circulen, se utilicen y generen impacto para fortalecer la democracia, mejorar las decisiones públicas, reducir desigualdades y promover el desarrollo sostenible.

La agenda temática incluye seis frentes: gobernanza de datos, inteligencia artificial e infraestructura pública digital; datos que perduran, innovación e incidencia; datos para un futuro sostenible, clima, desarrollo y resiliencia; datos para la transparencia, integridad, planificación y gasto público; datos para la democracia, participación, protección del espacio cívico y libertad de expresión; y datos para la equidad territorial, inclusión, género y diversidades.

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Jonathan Menkos, empresario y experto en finanzas, en conferencia de prensa anunciando que Guatemala será sede por primera vez de Abrelatam/ConDatos 2026, el evento regional sobre datos abiertos y tecnología cívica.(Ministerio de Finanzas de Guatemala)

Ese bloque responde al núcleo del anuncio: Abrelatam/ConDatos 2026 será un foro regional para discutir cómo el uso estratégico de los datos puede transformar políticas públicas y mejorar la vida de la ciudadanía, con participación de actores estatales, sociales, académicos y tecnológicos.

La designación de Guatemala como sede fue posible por el trabajo conjunto del Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes, Red Ciudadana, Hivos, la Organización de los Estados Americanos y la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos.

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Jonathan Menkos, empresario y experto en finanzas, en conferencia de prensa anunciando que Guatemala será sede por primera vez de Abrelatam/ConDatos 2026, el evento regional sobre datos abiertos y tecnología cívica.(Ministerio de Finanzas de Guatemala)

Autoridades de Guatemala vinculan la sede con transparencia y decisiones públicas

El ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos Zeissig dijo que ser anfitrión del encuentro “consolida a Guatemala como un referente regional en innovación, transparencia y acceso a la información” y sostuvo que “nuestro país ha cumplido los requisitos que tiene que tener una nación que desea tener este espacio de conversación”.

Menkos agregó que Guatemala “ha dado pasos importantes en materia de transparencia, de rendición de cuentas”, y planteó la necesidad de dejar instaladas condiciones para que, sin importar el gobierno futuro, la ciudadanía exija la continuidad de los datos abiertos y su uso para “contar y para comprender la realidad de nuestro país”.

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La subsecretaria de SEGEPLAN Guatemala Ilieana Peña señaló que los datos funcionan como una herramienta estratégica para orientar mejor las decisiones públicas. En la presentación del evento afirmó: “Es a partir de esta información que podemos identificar dónde están las mayores brechas, qué políticas están funcionando, dónde deben concentrarse los recursos públicos y cómo anticipar riesgos que afectan a la población”.

En otra intervención durante la conferencia de prensa, Peña resumió ese enfoque con una definición sobre el papel del Estado: “Para un Estado que busca recuperar el valor de lo público, los datos son importantes, son indispensables para tomar mejores decisiones y generar resultados que mejoren la vida de las personas. Porque un Estado que entiende mejor su realidad también puede servir mejor a sus ciudadanos”.

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El propio Menkos también vinculó el valor del encuentro con la capacidad de seguimiento sobre la acción pública. “Los datos son vitales, porque nos permiten mantener la comprensión de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo”, afirmó.

La organización informó que la agenda de la conferencia comenzará a construirse desde el 4 de junio a partir de iniciativas presentadas por los asistentes. Las personas interesadas en participar, registrarse o convertirse en patrocinadoras pueden consultar la información en abrelatam.org.

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