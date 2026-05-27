El Salvador

Abogados laboralistas recomiendan reglas claras en empresas ante el Mundial de fútbol en El Salvador

La llegada del torneo futbolístico exige de las organizaciones una regulación interna clara que defina derechos y límites para los empleados interesados en los partidos, así como los procedimientos para conservar la eficiencia de las operaciones

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Hombres celebran con banderas de Colombia, Argentina, España y México. Se observa la Copa Mundial, billetes de dólar y boletos para el Mundial 2026 en un estadio.
El arranque del Mundial de fútbol plantea retos laborales en El Salvador por el entusiasmo que genera el torneo entre empleados./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio del Mundial de fútbol genera expectativas y desafíos en los espacios laborales de El Salvador. Especialistas en derecho laboral aconsejan el establecimiento de reglas claras en las empresas para gestionar la convivencia entre la productividad y el entusiasmo por el torneo.

Así lo plantearon los abogados Manuel Rosa y Noé Martínez, asesores de la firma BDS Asesores, durante una entrevista en el programa radial Corre Corre.

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Según detallaron los expertos, la legislación salvadoreña no concede permisos automáticos para ver los partidos. El Código de Trabajo no otorga licencia especial para disfrutar del evento, pero tampoco lo prohíbe, explicó Rosa.

La flexibilidad para organizar el tiempo y los espacios depende del poder de dirección que tiene cada empleador, quien puede adaptar horarios o permitir la proyección de encuentros en áreas comunes, siempre que la productividad no se vea comprometida.

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La recomendación central de BDS Asesores es que las empresas implementen un reglamento interno de trabajo aprobado por el Ministerio de Trabajo.

Este documento debe contemplar normas específicas para situaciones como las que genera el Mundial, incluyendo las condiciones para que los colaboradores puedan ver los partidos y las sanciones en caso de incumplimiento. “El reglamento permite imponer sanciones cuando las reglas han sido previamente establecidas”, señaló Martínez en la emisora.

No todas las compañías están obligadas a contar con este reglamento. Rosa recordó que la normativa aplica únicamente a aquellas que emplean diez personas o más.

Las empresas más pequeñas pueden optar por políticas internas, aunque su fuerza legal es menor. Aún así, los abogados sugieren que sean lo más claras posibles y que se comuniquen por escrito para evitar malentendidos.

Seis compañeros de trabajo concentrados viendo una tableta en una oficina; dos hacen un gesto de silencio con el dedo en los labios.
Empresas con menos de diez empleados pueden optar por políticas internas escritas para regular la convivencia durante el evento deportivo./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contextos donde los partidos coincidan con horarios de descanso, como el almuerzo, los abogados proponen habilitar espacios controlados para el visionado, como comedores con pantallas. La recomendación es establecer reglas de convivencia para prevenir desórdenes o conflictos entre empleados con aficiones distintas. En este aspecto, Rosa subrayó: “No se trata de prohibir, sino de buscar un balance para mantener la armonía y la productividad”.

Además de la convivencia, los especialistas advirtieron sobre los riesgos asociados a la instalación de equipos audiovisuales improvisados en los centros de trabajo.

La Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo exige identificar y mitigar potenciales peligros, como cables sueltos o instalaciones eléctricas deficientes, que puedan provocar accidentes laborales.

Martínez insistió en la importancia de verificar el estado de las instalaciones antes de habilitar áreas para ver los encuentros, pues cualquier incidente podría derivar en sanciones o multas para la empresa.

Uno de los ejemplos presentados en la entrevista fue el de una empresa del sector de gasolineras, que acordó permitir a sus empleados ver los partidos. La compañía implementó un sistema de registro en el área de recursos humanos, donde los trabajadores inscriben los partidos de su interés y solicitan permiso para ausentarse de sus tareas durante esos periodos. Este enfoque busca combinar la flexibilidad con el mantenimiento de la productividad, adaptando la política al giro del negocio.

La gestión del Mundial en los espacios laborales también implica atender otros aspectos, como la prevención de apuestas internas o “quinielas” no autorizadas, que pueden convertirse en un problema disciplinario. Rosa resaltó que el código laboral prohíbe las colectas y que cualquier actividad de este tipo debe estar regulada para evitar conflictos.

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Los abogados sugieren dejar claro el uso de dispositivos o plataformas durante la jornada laboral./(Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / REUTERS/Brendan McDermid)

La tecnología y el teletrabajo añaden nuevas capas de complejidad. Los abogados recordaron que las empresas deben definir políticas claras sobre el uso de dispositivos y el acceso a plataformas de streaming durante la jornada. Un uso inadecuado de la red corporativa puede afectar la seguridad informática y la velocidad de conexión, además de representar un riesgo legal si se accede a sitios web inseguros.

Finalmente, los especialistas recomendaron documentar cualquier acuerdo de flexibilidad horaria por escrito y con firmas de ambas partes, para dejar constancia y evitar reclamos posteriores. Martínez enfatizó que, aunque la normativa vigente es anterior a la era digital, las empresas tienen la facultad de adaptar sus reglamentos para responder a las nuevas realidades laborales.

La planificación anticipada y la comunicación transparente son los ejes sugeridos por los abogados de BDS Asesores para que las empresas salvadoreñas puedan atravesar el Mundial sin afectar su funcionamiento ni el clima laboral.

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