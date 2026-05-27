El Salvador

Kristy Villacorta, la joven esgrimista que lleva el sueño de El Salvador rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud

Con apenas trece años, Kristy Villacorta ha logrado una histórica clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, consolidándose como una de las grandes promesas de la esgrima salvadoreña y un orgullo nacional

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Kristy Villacorta, de 13 años, representará a El Salvador en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras destacar en los controles técnicos. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
Kristy Villacorta, de 13 años, representará a El Salvador en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras destacar en los controles técnicos. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El nombre de Kristy Villacorta comienza a ocupar un lugar propio en la esgrima salvadoreña.

Con trece años y una historia deportiva que inició mucho antes de pisar una pista de sable, la joven atleta fue seleccionada para representar a El Salvador en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras destacarse en los controles técnicos organizados por la Federación Salvadoreña de Esgrima.

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El recorrido deportivo de Kristy destaca entre los de otras jóvenes de su generación. Su primer contacto con el deporte fue en el taekwondo, donde alcanzó el cinturón negro primer dan a los diez años.

Sin embargo, la inspiración familiar y el deseo de nuevos desafíos la llevaron a cambiar de disciplina. Su hermano, Saúl Villacorta, ya competía en esgrima y fue ese ejemplo el que la impulsó a probar el sable, disciplina en la que hoy se proyecta como una de las mayores promesas del país.

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La Federación Salvadoreña de Esgrima seleccionó a Kristy Villacorta por su versatilidad táctica, control emocional y desempeño en sable femenino. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
La Federación Salvadoreña de Esgrima seleccionó a Kristy Villacorta por su versatilidad táctica, control emocional y desempeño en sable femenino. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El cambio no fue fácil, pero la velocidad y la disciplina que había desarrollado en el taekwondo le dieron a Kristy una ventaja en la esgrima. Desde los nueve años, comenzó a entrenar de manera constante en la Federación Salvadoreña de Esgrima, adaptándose con rapidez a los nuevos retos técnicos y tácticos.

En poco tiempo, descubrió que cada rival exigía una estrategia distinta y que para sobresalir debía aprender a ajustar su estilo de combate. “No todas las niñas o todos los rivales tienen la misma estrategia o el mismo juego. Así que tuve que mezclar y variar estrategias para no solo hacer la misma estrategia y que me agarren el mismo juego”, explica sobre su método en la competencia.

A lo largo de cuatro años de entrenamiento, Kristy consolidó su posición entre las mejores del país en sable femenino. Cuando la Federación Salvadoreña de Esgrima anunció los controles técnicos para seleccionar a la representante nacional rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, ella enfrentó la evaluación con paciencia y determinación.

Los entrenadores valoraron su capacidad táctica, su control emocional y la versatilidad de su juego. Kristy, que muy pronto cumplirá catorce años, fue la mejor evaluada y se ganó el cupo para asistir a la cita olímpica, que se disputará del 31 de octubre al 13 de noviembre.

El camino de Kristy Villacorta en la esgrima se forjó sobre bases del taekwondo, donde alcanzó cinturón negro primer dan a los diez años. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
El camino de Kristy Villacorta en la esgrima se forjó sobre bases del taekwondo, donde alcanzó cinturón negro primer dan a los diez años. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

La noticia de su clasificación llenó a Kristy de alegría y responsabilidad. “Me siento demasiado feliz por representar a mi país en esta competencia tan importante”, afirma la joven esgrimista, quien también reconoce que siente nervios ante el reto de competir en un evento internacional de este nivel. “Aunque también me siento nerviosa porque es una competencia muy importante; así que espero llegar demasiado lejos en la competencia”, agrega.

El mayor desafío para Kristy será la lejanía de su familia durante los días de competencia. Reconoce que, a su corta edad, estar lejos de sus padres y de su entorno será complicado, pero el orgullo de llevar la bandera de El Salvador la impulsa a dar lo mejor de sí. “Estaría lejos de mi familia, sí, pero estaría orgullosa de representar mi país y me sentiría bien si llegara a quedar en un buen lugar”, reflexiona.

El apoyo familiar ha sido fundamental en su desarrollo deportivo. Kristy agradece que sus padres siempre la acompañen a los entrenamientos y le permitan viajar para competir. La familia reside en la Plazuela Ayala, en el centro de San Salvador, desde donde Kristy alterna los días de escuela con largas jornadas de práctica.

Kristy Villacorta alterna largas jornadas de práctica en la Federación Salvadoreña de Esgrima con sus estudios en San Salvador. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)
Kristy Villacorta alterna largas jornadas de práctica en la Federación Salvadoreña de Esgrima con sus estudios en San Salvador. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

La joven atleta también envía un mensaje a otros jóvenes que buscan alcanzar sus sueños en el deporte: “Que no se cierren y que no se pongan nerviosos, que no se pongan una sola meta, pónganse varias metas”. Para Kristy, cada meta cumplida es una oportunidad para crecer y desafiarse aún más.

El Comité Olímpico de El Salvador felicitó públicamente a Kristy Villacorta por su clasificación y confió en que sabrá representar con dignidad al país durante la cuarta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La historia de Kristy es la prueba de que la disciplina, el apoyo familiar y la pasión pueden abrirle paso a un nombre propio en el deporte nacional.

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