Ciencia

Así impacta el ciclismo en la memoria, el estrés y el círculo social

La evidencia científica respalda que es una herramienta accesible y efectiva para potenciar la mente y la salud emocional a cualquier edad

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Grupo diverso de hombres y mujeres de varias edades andando en bicicleta en un parque urbano con árboles y césped, bajo un cielo azul y luz dorada del atardecer.
Un análisis global demuestra que montar en bicicleta mejora la concentración, reduce el estrés y potencia las conexiones sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio internacional destaca el ciclismo como herramienta para el bienestar integral. Según una revisión publicada en la revista científica Frontiers in Sports and Active Living, andar en bicicleta favorece la salud cerebral y el bienestar emocional en personas de todas las edades.

La investigación, liderada por expertos de la Universidad de Oklahoma y la Universidad de Loma Linda, en Estados Unidos, analizó 87 estudios sobre programas de ciclismo realizados en 19 países. Los resultados subrayan que esta actividad física aporta beneficios psicológicos, sociales, afectivos y cognitivos, especialmente en intervenciones al aire libre y en varias sesiones.

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Beneficios cognitivos y emocionales del ciclismo

De acuerdo con la revisión, pedalear en bicicleta se asocia a mejoras en la concentración, la atención y el rendimiento cerebral. Diversos experimentos demostraron que quienes practican ciclismo con regularidad presentan un tiempo de reacción más rápido y una mayor capacidad de concentración. La autora principal del ensayo, la investigadora estadounidense Lauren Schuck, señaló que estos hallazgos refuerzan la importancia de promover oportunidades para que más personas accedan a esta práctica.

El estudio también indicó que la intensidad del ejercicio influye en los resultados cognitivos. Una intensidad moderada ofrece los mayores beneficios, mientras que esfuerzos excesivos pueden perjudicar temporalmente la función cerebral. La clave está en la práctica regular, adaptada a las capacidades de cada persona.

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Ciclismo y salud mental: menos estrés y mejor estado de ánimo

Persona con casco y ropa oscura monta una bicicleta eléctrica ligera gris en una ciclovía pavimentada, con árboles, césped y ciudad al fondo.
Expertos internacionales revelan que el ciclismo, practicado con frecuencia y a intensidad moderada, eleva el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión destacó que andar en bicicleta reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Los participantes en los programas evaluados informaron sentir menos tensión y más bienestar emocional tras incorporar la bicicleta en su rutina. Además, montar en grupo y participar en paseos organizados refuerza el sentido de pertenencia y amplía las conexiones sociales, aspectos fundamentales para la salud mental.

El estudio subrayó que los programas al aire libre producen los beneficios más consistentes. La naturaleza, el aire fresco y la interacción social potencian los efectos positivos del ciclismo sobre la mente y las emociones.

Un deporte accesible y adaptable a cada etapa de la vida

Además, la investigación resaltó que el ciclismo puede practicarse en múltiples contextos: desde programas escolares hasta paseos familiares, trayectos urbanos o bicicletas estáticas en gimnasios. Su carácter accesible y escalable lo convierte en una opción viable para todas las edades, desde niños hasta adultos mayores.

Según la revisión, otra ventaja del ciclismo es su capacidad para integrarse a la vida cotidiana, ya sea como transporte activo o actividad recreativa. Los expertos sugirieron que fomentar el uso de la bicicleta en comunidades, escuelas y entornos laborales puede contribuir a mejorar la salud pública y prevenir problemas de salud mental.

Las poblaciones menos estudiadas y los límites de la evidencia

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios en 19 países confirman que la bicicleta, como ejercicio regular, favorece la atención y el tiempo de reacción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente, la revisión identificó la necesidad de más estudios enfocados en jóvenes, adultos mayores y comunidades marginadas. Los autores destacaron que ampliar el acceso al ciclismo y eliminar barreras económicas y sociales será clave para aprovechar todo su potencial.

El Dr. Cian Brown, profesor, científico en la Universidad de Arkansas y colaborador del proyecto, sostuvo que el desarrollo de un ecosistema ciclista requiere la colaboración de investigadores, organizaciones sin fines de lucro y autoridades. Ampliar la infraestructura y promover alianzas puede facilitar la integración del ciclismo en la vida diaria y sus beneficios asociados.

Por otro lado, la revisión también señaló que el ciclismo, al ofrecer oportunidades para superar desafíos personales y alcanzar metas, contribuye al desarrollo de habilidades emocionales como la resiliencia y la autoconfianza. Además, por el simple hecho de recorrer nuevos entornos y disfrutar del aire libre se asocia con una mayor satisfacción vital y una percepción más optimista del día a día.

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