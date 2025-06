Qué es y cómo se trata la afasia, el trastorno que afecta la capacidad de comunicarse

Dra Lucia Crivelli - Cual es el tratamiento de la afasia

El mes de Concientización sobre la Afasia fue el momento elegido por la doctora Lucía Crivelli, jefa de Neuropsicología en Adultos de Fleni, para advertir sobre el desconocimiento que rodean a esta condición.

“En el país, unas 250.000 personas viven con afasia y cada año se suman 5.000 casos nuevos. 1 de cada 3 accidentes cerebrovasculares (ACV) provoca afasia, al menos durante las primeras etapas luego de la lesión. Y aunque muchas personas logran mejorar, sigue siendo un impacto enorme para los pacientes y su entorno”, sostuvo Crivelli al analizar el panorama actual en el Día Internacional de la Afasia.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Crivelli subrayó que pese al avance de la neurociencia y de los tratamientos, el desconocimiento social genera soledad y barreras adicionales para los afectados, que no solo deben sortear dificultades en el habla, la comprensión y la escritura, sino también enfrentar prejuicios y falta de apoyo por parte de la sociedad.

Los síntomas de la afasia, explicó Crivelli, pueden irrumpir de manera intempestiva. “Imaginá un día cualquiera en que te despertás a la mañana y no te salen las palabras, no tenés perfectamente claro lo que querés decir, pero no lo podés decir. Las palabras más comunes, como el nombre de tu pareja o de tus hijos, desaparecen del discurso. A veces el mensaje se traba o cambian unas palabras por otras. Eso es lo que le pasa a la gente con afasia”, describió.

El desencadenante más frecuente es el ACV, aunque también pueden provocarlo traumatismos de cráneo, tumores cerebrales, o secuelas de operaciones quirúrgicas, detalló la especialista.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, Crivelli analizó las bases neurológicas de la afasia: “En el cerebro, tenemos áreas que regulan el lenguaje. El área de Broca regula la expresión del lenguaje, mientras que el área de Wernicke regula la comprensión. Dependiendo de cuál se vea afectada, los pacientes presentarán un tipo de afasia u otro.”

Recordó que Paul Broca era “un neurólogo muy famoso que, en 1860, se convirtió en el fundador de la correlación anatómica-clínica de la afasia. Él estudió el caso emblemático de un paciente conocido como Tan-Tan, porque solo podía pronunciar esa sílaba. Broca descubrió en la autopsia que la lesión estaba en el giro temporal superior, instaurando así la base anatómica de la afasia expresiva”.

A pocos años de diferencia, Carl Wernicke describió el otro extremo: la afasia receptiva. “Wernicke, en 1864, descubrió a su vez la afasia denominada por él, en la que el paciente habla sin parar pero inventa palabras y su discurso carece de sentido: no comprende la situación ni el sentido de sus propias palabras, aunque el habla en sí está preservada”, detalló la jefa de Neuropsicología en Adultos de Fleni.

La severidad y pronóstico de ambos cuadros, subrayó Crivelli, depende de varios factores interconectados: “La extensión de la lesión es determinante y también la edad del paciente. Si un ACV ocurre en una persona joven, hay mayor posibilidad de recuperación por la ‘neuroplasticidad’, el modo en que nuestras neuronas pueden armar nuevas conexiones. Esto es mucho más intenso y dinámico en la juventud. Los menores suelen recuperarse muy bien, los adultos jóvenes algo menos, y los mayores enfrentan más dificultades”.

Uno de cada tres ACV provoca afasia, al menos en las primeras etapas tras la lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precisó además que el abordaje terapéutico debe ser temprano y sostenido: “Hoy hay mucho para hacer en rehabilitación. En Argentina, la Fundación Afasia trabaja activamente ofreciendo contención y tratamiento, con profesionales de excelencia como la neurolingüista Silvia Rubio, formada en la Sorbonne y fundadora de la entidad”.

El impacto de la afasia va mucho más allá de la dificultad para hablar o escribir. Crivelli enfatizó la importancia de crear entornos más inclusivos: “La concientización no solo es saber qué es la afección, sino entender cómo podemos incluir a estas personas. Las ideas y las emociones no siempre se transmiten solo con palabras; hay otros caminos posibles. A veces se necesita generar el espacio para escucharlos y entenderlos, proteger su autoestima y dar valor a su presencia social”.

El abuelo que motivó la vocación

Durante la entrevista, la neuropsicóloga compartió su vínculo personal con esta problemática. “Para mí, la afasia tiene una importancia personal. Cuando empecé mi carrera en neuropsicología, fue justamente por ver a mi abuelo con afasia tras un ACV a los 57 años. Cuando yo lo conocí, solo podía decir ‘agua’ y el nombre de mi abuela. Era un hombre brillante, que comprendía perfectamente una conversación, seguía discusiones sobre política, pero no podía participar hablando”, rememoró.

La especialista valoró los avances de las últimas décadas: “Las cosas cambiaron mucho. Ahora hay un montón para hacer tanto desde lo profesional como desde el entorno personal. Ser escuchados y mirados es clave. El apoyo emocional y la contención son tan importantes como la rehabilitación médica”.

Sobre los distintos tipos de afasia, Crivelli precisó: “Broca y Wernicke representan los extremos del espectro. Hay muchos otros tipos. Por ejemplo, algunos pacientes pueden repetir palabras pero no construir frases. Otros pueden leer pero no escribir, o viceversa. Algunos comprenden lo que se les dice pero no pueden generar un símbolo para expresar su idea. Es una frustración enorme porque el pensamiento está intacto pero no logran transformarlo en palabras o imágenes".

La afasia afecta a 250.000 personas en Argentina y suma 5.000 casos nuevos cada año (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En el caso de mi abuelo, podía copiar dibujos magistralmente, pero si le pedía que inventara algo, no podía. Tenía la idea pero no lograba simbolizarla”, recordó la experta.

En la charla, Crivelli destacó que la afectividad, las emociones y los recuerdos personales suelen estar más preservados que el lenguaje, lo cual abre caminos para la rehabilitación: “Entre lo emocional y el lenguaje hay una relación importante. A veces lo primero que resurge en los tratamientos son palabras vinculadas a vínculos afectivos, como el nombre de una persona querida o un objeto especial. Vincular el aprendizaje a lo emocional puede ser una vía para recuperar el habla perdida”.

A propósito del progreso científico, la jefa de Neuropsicología en Adultos de Fleni resaltó los hallazgos más recientes en el campo de la neuroplasticidad. “Durante mucho tiempo se pensaba que una vez instalada la lesión, no había nada más que hacer. Hoy se sabe que, si se trabaja arduamente en circuitos nuevos, se pueden crear caminos alternativos y la persona se recupera muchísimo, aunque no se logre la rehabilitación completa”, explicó.

La clave, afirmó, es la constancia y la colaboración estrecha entre los equipos de salud, los pacientes y sus entornos.

Consultada sobre los desafíos sociales, Crivelli fue enfática: “Sigue habiendo un desconocimiento muy grande sobre la afasia. Muchos la confunden con discapacidad intelectual o piensan que la persona ya no entiende nada, lo cual no es cierto. Es fundamental que la sociedad aprenda a dar espacio, tiempo y escucha. Son personas que pueden entender y sentir, aunque tengan dificultad para hablar o escribir”.

