Jornada financiera: subieron las acciones argentinas y el riesgo país tocó un mínimo en tres meses

Wall Street operó en zona de máximos a pesar de la tensión geopolítica.

La rueda financiera del lunes dejó saldo ampliamente favorable para los activos argentinos, con ganancias para los bonos y para la mayoría de las acciones, con el sostén de los índices de Wall Street que se mantuvieron en máximos históricos.

El optimismo doméstico se dio por una nuevo descenso para el riesgo país, ahora debajo de los 500 puntos por primera vez en tres meses, el dólar que amplió su distancia del techo de las bandas cambiarias y la escalada del petróleo que impulsó a las acciones del sector.

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Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales-ganan un 0,3%, para acumular una ganancia de 3% en el primer tramo de mayo. El riesgo país de JP Morgan descuenta 16 unidades para la Argentina, en los 496 puntos básicos, piso desde el 2 de febrero. El indicador quedo cerca de la marca del 28 de enero de este año, cuando tocó los 481 puntos, un mínimo desde el 8 junio de 2018 (476 puntos).

Este mes contribuyó a la mejora de cotización de la deuda argentina que la agencia internacional Fitch Ratings subió la calificación soberana a “B-“.

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“La baja en el riesgo país luego de que Argentina recibiera la mejora en su calificación crediticia la semana pasada. Esto permitió que los bonos soberanos subieran hasta sus máximos desde febrero, rozando sus máximos históricos. Además, el clima hacia emergentes ha sido propicio estos últimos días, al tiempo que la tasa a diez años del Tesoro americano, referencia para el riesgo país, aumentó”, indicó un reporte del equipo de Research de Puente.

“La suba en la calificación de crédito habilitará la entrada de nuevos compradores marginales, que es lo que estaba evitando una suba mayor de los precios de los soberanos y por tanto una baja mayor del riesgo país. Esperamos que durante el año las otras dos calificadoras también puedan llevar su nota al nivel de B-, lo cual confirmaría la tendencia en el riesgo soberano. Esto también bajaría el costo de la deuda para una eventual emisión internacional soberana, al habilitar nuevos jugadores que hasta la semana pasada no podían entrar a posicionarse en el país”. añadieron desde Puente.

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Javier Casabal, Senior Fixed Income Strategist de Adcap Grupo Financero, explicó que “la mejora de calificación de Fitch de la semana pasada podría haber finalmente quebrado la dinámica del ‘huevo o la gallina’ que venía demorando el círculo virtuoso para la Argentina: el mercado necesitaba una mejora de nota antes de comprimir spreads y restaba importancia a la acumulación de reservas. Al mismo tiempo, se percibía que las calificadoras esperaban señales concretas de acceso al mercado".

“Con posteriores mejoras por parte de Moodyʼs y S&P (Standard & Poor’s) cada vez más probables, creemos que finalmente comenzó el círculo virtuoso que permitirá reabrir los mercados para la Argentina. En este contexto, esperamos que el riesgo país comprima por debajo de los 400 puntos básicos hacia fin de año, lo que implicaría un potencial de suba de aproximadamente entre 13% y 18% para los bonos soberanos hard dollar”, agregó Casabal.

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En este marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 2,3% a 2.833.120 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Wall Street, YPF trepó 6% a USD 44,93, Vista Energy ganó 2,5% con el salto del petróleo, Tenaris sumó 3,5% para ampliar a 60,9% el ascenso de 2026, mientras que Mercado Libre cayó 4,6%, luego del desplome de más de 12% el viernes. Destacó también el rebote de 15,5% para los papeles de Bioceres.

Los precios del petróleo rebotaron un 3%, otra vez impulsados por la ausencia de acuerdos entre los EEUU e Irán en torno a la liberación completa del tráfico marítimo en el el estratégico Estrecho de Ormuz y el desmantelamiento del programa nuclear de Teherán. El crudo Brent del Mar del Norte ascendió a USD 104,30 el barril con entrega en julio.

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Los índices de Wall Street permanecieron este lunes en zona de máximos históricos, con un S&P 500 (+0,2%) que superó por primera vez los 7.400 puntos, y un panel tecnológico Nasdaq (+0,1%), holgadamente sobre los 26.000 puntos.

“La tensión geopolítica en Medio Oriente seguirá siendo el foco de atención de los mercados globales, mientras se espera respuesta a las propuestas presentadas. La agenda económica estará marcada por las publicaciones de los datos de inflación de abril en EEUU. Se espera que el IPC marque un alza de 0,6% mensual y 3,4% interanual, la más alta desde abril de 2024, impulsada por el aumento de los costos de la energía en medio del conflicto con Irán”, afirmó Cohen Aliados Financieros.

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El dólar se aleja del techo de las bandas

Aunque se trato de una sesión mayorista con un discreto monto de USD 357,8 millones operados en el segmento de contado, la oferta presionó a una leve baja del precio del dólar, que cedió 6,50 pesos o 0,5%, a 1.391,50 pesos.

Así, el tipo de cambio oficial queda prácticamente plano en mayo -asciende 50 centavos- a la vez que conserva una baja de 4,4% en el recorrido de 2026.

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El BCRA estableció un techo para sus bandas cambiarias en los $1.723,55, que dejó al dólar mayorista a 322,05 pesos o 23,9% de ese límite de flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 26 de mayo de 2025 (24,7%).

“Durante la primera hora de operaciones mostró una leve recuperación, alcanzando máximos intradiarios de $1.401,50. En esa franja encontró resistencia y, a medida que comenzó a aparecer oferta en el mercado, la cotización fue retrocediendo de manera gradual hasta encontrar equilibrio en la zona de $1.395, nivel en el que operó durante gran parte de la jornada”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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“Ya en los minutos finales, la presión vendedora logró quebrar ese soporte y llevó al tipo de cambio a cerrar aún más abajo, finalizando en los mínimos del día en $1.391,50. El volumen operado mostró una fuerte caída respecto de la rueda anterior, retrocediendo un 37%”, señaló Merino.

El dólar al público siguió la tendencia del mayorista: restó cinco pesos o 0,4%, a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.417,11 para la venta y $1.365,65 para la compra.

El dólar blue subió cinco pesos, a 1.405 pesos.

Los contratos de dólar futuro en A3 Mercados también negociaron con predominio de bajas en un rango de 0,3% a 0,6%, con la postura para el cierre de mayo -la más negociada- a $1.404 (caída de 8,50 pesos o 0,6%).

El BCRA aceleró las compras de mayo este lunes, con una absorción de USD 136 millones por su intervención cambiaria. En lo que va de mayo las compras oficiales alcanzan los 466 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 87 millones, a USD 46.143 millones, el monto más alto desde el 24 de abril.