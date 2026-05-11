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La Unión Europea aprobó sanciones contra colonos israelíes y Netanyahu acusó al bloque de “bancarrota moral”

El grupo de los 27 acordó ampliar las restricciones contra organizaciones extremistas en Cisjordania mientras crece la tensión diplomática con Israel

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La Unión Europea aprobó sanciones contra colonos israelíes y Netanyahu acusó al bloque de “bancarrota moral”
La Unión Europea aprobó sanciones contra colonos israelíes y Netanyahu acusó al bloque de “bancarrota moral”

La Unión Europea aprobó este lunes nuevas sanciones contra colonos israelíes acusados de participar en hechos de violencia contra palestinos en Cisjordania, una decisión que provocó una inmediata reacción del gobierno de Benjamin Netanyahu, que calificó la medida de “arbitraria” y acusó al bloque europeo de atacar a ciudadanos israelíes por razones políticas.

El acuerdo fue alcanzado durante una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE en Bruselas, después de meses de desacuerdos internos que habían impedido avanzar con nuevas restricciones. El cambio de posición del gobierno húngaro permitió finalmente destrabar el consenso necesario entre los 27 Estados miembros.

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El canciller francés, Jean-Noël Barrot, confirmó que la UE decidió sancionar a “las principales organizaciones israelíes responsables de apoyar la colonización extremista y violenta en Cisjordania, así como a sus dirigentes”. También afirmó que “estos actos gravísimos e intolerables deben cesar sin demora”.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sostuvo que el acuerdo demuestra que “se ha superado el estancamiento político que se prolongó durante mucho tiempo”. Además, remarcó que “la violencia y el extremismo tienen consecuencias”.

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Un colono israelí coloca una bandera de Israel en Sa-Nur, en Cisjordania (REUTERS/Shir Torem/Archivo)
Un colono israelí coloca una bandera de Israel en Sa-Nur, en Cisjordania (REUTERS/Shir Torem/Archivo)

Aunque la lista definitiva todavía debe formalizarse jurídicamente, funcionarios europeos indicaron que las medidas alcanzarán al menos a tres personas y cuatro entidades vinculadas con ataques, desalojos forzosos y hostigamientos contra palestinos en Cisjordania.

La violencia en ese territorio aumentó de manera sostenida desde el inicio de la guerra en Gaza tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. Organismos internacionales y varios gobiernos europeos vienen denunciando desde hace meses un incremento de agresiones cometidas por grupos de colonos israelíes en áreas ocupadas.

Las sanciones europeas incluyen congelamiento de activos y restricciones de viaje dentro de la UE. Paralelamente, Bruselas también avanzó con medidas contra integrantes y representantes del grupo terrorista Hamas.

Sin embargo, el bloque comunitario sigue dividido sobre la posibilidad de adoptar acciones más amplias contra Israel. Algunos países impulsan restricciones comerciales vinculadas a productos provenientes de asentamientos israelíes en Cisjordania, mientras otros rechazan avanzar en ese sentido.

Kallas reconoció que “muchos países quieren más”, aunque aclaró que todavía no existe respaldo suficiente para aprobar nuevas medidas económicas o comerciales contra el gobierno israelí.

Soldados israelíes montan guardia durante un recorrido semanal de colonos en Hebrón, en Cisjordania (REUTERS/Mussa Qawasma/Archivo)
Soldados israelíes montan guardia durante un recorrido semanal de colonos en Hebrón, en Cisjordania (REUTERS/Mussa Qawasma/Archivo)

“Bancarrota moral”

La reacción de Israel fue inmediata. Netanyahu acusó a la UE de establecer una “falsa simetría” entre ciudadanos israelíes y Hamas.

“Mientras Israel hace el trabajo sucio de Europa combatiendo por la civilización y contra los lunáticos yihadistas en Irán y en otras partes, la Unión Europea deja en evidencia su bancarrota moral”, afirmó el primer ministro en un comunicado.

El premier israelí también defendió la presencia de colonos judíos en Cisjordania, territorio que su gobierno denomina Judea y Samaria.

Israel siempre protegerá el derecho de los judíos a vivir en nuestra patria ancestral”, sostuvo.

El canciller israelí Gideon Saar calificó las sanciones como una medida “arbitraria y política” y aseguró que resulta “indignante” comparar a ciudadanos israelíes con “terroristas de Hamas”.

Ningún otro pueblo tiene un derecho tan documentado y duradero sobre su tierra como el pueblo judío sobre la Tierra de Israel”, declaró Saar, quien además rechazó cualquier intento internacional de “imponer opiniones políticas mediante sanciones”.

Netanyahu acusó a la UE de establecer una “falsa simetría” entre ciudadanos israelíes y Hamas
Netanyahu acusó a la UE de establecer una “falsa simetría” entre ciudadanos israelíes y Hamas

Desde los sectores más duros del gobierno israelí también llegaron críticas. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidió acelerar medidas para ampliar el control israelí sobre sectores adicionales de Cisjordania y acusó a Europa de actuar con “hipocresía”.

Smotrich propuso transferir zonas bajo administración parcial palestina hacia áreas de control israelí directo y sostuvo que Cisjordania constituye “el cinturón de seguridad de Israel”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, calificó la decisión europea como “antisemita” y afirmó que Israel no aceptará “persecuciones políticas” contra los colonos.

Mientras continúan las diferencias internas dentro de la UE sobre el alcance de futuras sanciones, Bruselas también debatió este lunes la situación regional tras la guerra con Irán y el aumento de las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Kallas señaló que la Unión Europea reforzará la cooperación en seguridad con países del Golfo y ampliará sanciones contra responsables iraníes vinculados a acciones contra la libertad de navegación en la región.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)

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