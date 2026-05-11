Guatemala

El presidente Arévalo asegura que la salida de Consuelo Porras marca transición en la fiscalía guatemalteca

La conclusión del mandato de Consuelo Porras abre paso a Gabriel García Luna, quien llega al Ministerio Público tras un proceso de selección que buscó priorizar independencia e integridad en la administración de justicia

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Vista general de un hombre en traje hablando desde un podio en una sala, con cámaras, periodistas y dos grandes ventanas con cortinas al fondo
Bernardo Arévalo considera el relevo como una oportunidad para restaurar la independencia judicial y combatir la corrupción. (Bernardo Arévalo de León)

El cierre del mandato de Consuelo Porras como fiscal general al frente del Ministerio Público de Guatemala el próximo 17 de mayo marca para el presidente Bernardo Arévalo una posibilidad concreta de iniciar la reconstrucción de la justicia en el país, tras calificar el periodo reciente como caracterizado por el “deterioro” y la “manipulación”.

La sustitución de la titularidad de la fiscalía, aseguró el mandatario en conferencia de prensa transmitida por canal de Gobierno, es para el Ejecutivo “un punto de inflexión” con el objetivo de forjar un Ministerio Público independiente enfocado en el interés de la República.

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A días del relevo, Arévalo orientó la discusión pública hacia el proceso de selección y transición institucional, insistiendo en la relevancia del perfil del sucesor. De acuerdo con lo informado, la decisión de designar a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general se sostuvo sobre la evaluación de su “integridad, honradez y capacidad legal”, atributos que, según el Ejecutivo, son indispensables para restaurar la confianza en la fiscalía. El acto formal de asunción del cargo por parte de García Luna está programado para el 17 de mayo, en consonancia con la normativa vigente.

El titular del Ejecutivo recalcó que “el fiscal general no llega para servir a un presidente específico, no llega para servir a ningún interés político determinado”, sino que su obligación es responder a la República y garantizar una “justicia objetiva e independiente”, en palabras recogidas el miércoles en el Palacio Nacional. La declaración evidencia el nivel de expectación institucional y social por el relevo en el Ministerio Público.

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Bernardo Arévalo considera el relevo como una oportunidad para restaurar la independencia judicial y combatir la corrupción. Foto Infobae/EFE
Bernardo Arévalo considera el relevo como una oportunidad para restaurar la independencia judicial y combatir la corrupción. Foto Infobae/EFE

Guatemala inicia la era García Luna con una apuesta por un Ministerio Público independiente y con mandato restaurador

La atención pública se centra ahora en la figura de Gabriel Estuardo García Luna, quien, al asumir la titularidad del Ministerio Público, enfrenta el desafío de imprimir una gestión caracterizada, según Arévalo, por su independencia. La sociedad guatemalteca –expresó el presidente en declaraciones- espera que la fiscalía deje de funcionar como una “herramienta al servicio de algunos” y se transforme en un órgano que combata eficazmente la criminalidad organizada y la impunidad, así como la corrupción. El mandatario subrayó: la institución no debe “utilizarse como herramienta política para perseguir a quienes piensan diferente” y está llamada a garantizar protección a las familias y las generaciones futuras.

Frente a las acciones legales pendientes, Arévalo manifestó su expectativa de que la Corte de Constitucionalidad resuelva los amparos contra el proceso de selección sin afectar la transición ni el cambio institucional previsto. A esto se suma su adhesión a una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, criticando que el debate parlamentario para modificarla se diera solo en el tramo final del mandato de Porras. Como señaló el presidente, una reforma previa habría implicado “evitar dos años de Consuelo Porras” en la fiscalía.

En términos fácticos, el presidente comunicó: el Ministerio Público estará bajo nueva dirección a partir del 17 de mayo con Gabriel Estuardo García Luna al frente. El cambio surge tras la finalización del periodo de Consuelo Porras y responde al compromiso expresado por Bernardo Arévalo de devolver la autonomía e integridad a la persecución penal, dotando a la fiscalía de un liderazgo enfocado en la legalidad y el servicio público.

Arévalo reitera autonomía para la fiscalía y exige revisión de abusos cometidos bajo el mandato saliente

En la conferencia, Arévalo subrayó que su gobierno no impartirá instrucciones operativas a García Luna. La única solicitud formal del jefe de Estado al próximo fiscal general consiste en promover una revisión de los abusos judiciales y el uso “absolutamente espurio de las herramientas” que, según su valoración, distinguieron la administración de la saliente Porras. El presidente remarcó que el objetivo irrenunciable es que la fiscalía “esté en ley”, una aspiración que consideró debe contar con el respaldo mayoritario de la sociedad guatemalteca.

La llegada de García Luna representa, en la perspectiva de Arévalo, el inicio de un “nuevo capítulo” para la justicia en Guatemala. El mandatario definió los ejes prioritarios del periodo que comienza: objetividad, independencia y orientación al bien público.

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