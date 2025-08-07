Salud

Del sarampión al ébola: cuáles son las enfermedades más contagiosas y cómo se propagan

Un informe realizado por The Conversation detalló de qué manera distintos agentes infecciosos se transmiten, el impacto de factores como la vacunación y las características que influyen en la rapidez para afectar comunidades enteras

Por Dante Martignoni

El número básico de reproducción
El número básico de reproducción (R0) es clave para entender la propagación de enfermedades y su potencial de contagio (Imagen ilustrativa Infobae)

Una escena de la película Contagio (2011), protagonizada por Kate Winslet, ilustra con crudeza cómo una infección puede transmitirse de forma imperceptible a través de superficies comunes como picaportes o botones de ascensor.

Lo que parecía ficción se convirtió en una imagen reconocible durante la pandemia de COVID-19. La escena también introduce un concepto clave en epidemiología: el número básico de reproducción o R0, que indica cuántas personas, en promedio, puede contagiar una persona infectada.

Este valor, fundamental para entender la dinámica de una enfermedad, permite estimar su potencial de propagación. Si el R0 es mayor a uno, los contagios aumentan. Si es igual a uno, la cantidad de casos se mantiene estable.

Cuando es menor, los brotes tienden a extinguirse. El grado de contagiosidad varía según el agente infeccioso y su vía de transmisión, que puede incluir aerosoles, gotículas respiratorias, contacto con fluidos, alimentos, insectos o fómites.

El sarampión encabeza la lista

El sarampión es actualmente la enfermedad más contagiosa registrada. Su R0 se sitúa entre 12 y 18, lo que implica que una persona infectada puede generar hasta 342 nuevos casos tras dos ciclos de transmisión.

El sarampión es la enfermedad
El sarampión es la enfermedad más contagiosa, con un R0 de entre 12 y 18, y puede generar cientos de casos en pocos ciclos (Freepik)

Este virus se propaga por diminutas partículas en suspensión que permanecen en el aire incluso dos horas después de que una persona contagiada haya abandonado un lugar cerrado. No se requiere contacto físico directo para que ocurra la transmisión.

En los últimos años, el sarampión volvió a circular en países con altos ingresos, como Reino Unido y Estados Unidos. Según Dan Baumgardt, profesor de la Facultad de Fisiología, Farmacología y Neurociencia de la Universidad de Bristol, “la causa principal es la disminución de las tasas de vacunación infantil, impulsada por perturbaciones como la pandemia de COVID-19 y los conflictos mundiales".

Otra característica preocupante del sarampión es que las personas pueden ser infecciosas antes de presentar síntomas, lo que dificulta el aislamiento oportuno y aumenta el riesgo de transmisión comunitaria.

Tos ferina, varicela y COVID-19 también presentan altos niveles de contagio

Otras enfermedades con valores elevados de R0 incluyen la tos ferina (entre 12 y 17), la varicela (entre 10 y 12) y el COVID-19, cuyo rango depende de la variante, pero se estima entre 8 y 12. Todas estas afecciones pueden derivar en complicaciones graves, como neumonía, convulsiones, meningitis, ceguera o incluso la muerte.

El COVID-19 presenta un rango
El COVID-19 presenta un rango variable de contagio, estimado entre 8 y 12 según la variante, y continúa siendo una amenaza para grupos vulnerables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque en muchos casos los pacientes se recuperan, el riesgo para personas inmunodeprimidas, niños pequeños o adultos mayores justifica el enfoque preventivo. La inmunización cumple un papel central para reducir tanto la incidencia como la propagación.

La tuberculosis: menos contagiosa, pero más persistente

La tuberculosis (TB), causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, posee un R0 que varía entre menos de uno y cuatro, según factores como las condiciones de vida o la calidad del sistema de salud. A diferencia del sarampión, requiere contacto cercano y prolongado, por lo que sus brotes suelen darse en hogares, prisiones o albergues.

El verdadero desafío de la tuberculosis está en su tratamiento: exige la administración de cuatro antibióticos durante al menos seis meses. La penicilina, entre otros medicamentos comunes, resulta ineficaz.

La infección puede extenderse más
La infección puede extenderse más allá de los pulmones, afectando órganos como el cerebro, los huesos, el hígado y las articulaciones (Freepik)

Además, la infección puede diseminarse a órganos como el cerebro, los huesos, el hígado y las articulaciones. Baumgardt advirtió que “están aumentando los casos de tuberculosis resistente a los medicamentos, lo que complica aún más su control”.

Enfermedades con R0 bajo, pero alto riesgo

Aunque presentan menor capacidad de transmisión, infecciones como el ébola (R0 entre 1,5 y 2,5), el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), la gripe aviar y la lepra son consideradas amenazas importantes por su gravedad y mortalidad. El ébola, por ejemplo, se transmite únicamente por contacto directo con fluidos corporales, pero su letalidad es muy elevada.

Liberia y Sierra Leona fueron
Liberia y Sierra Leona fueron los países africanos más afectados durante la epidemia de ébola entre 2014 y 2016, registrando la mayoría de los casos y muertes en la región (REUTERS)

El R0 por debajo de uno en estos casos no debe interpretarse como señal de baja peligrosidad. La capacidad de provocar brotes localizados o generar cepas más agresivas sigue siendo motivo de vigilancia epidemiológica.

La inmunidad colectiva, clave para proteger a los más vulnerables

La propagación de una enfermedad no depende solo de su nivel de contagio, sino también del número de personas susceptibles. Por esta razón, la inmunización masiva permite limitar la transmisión y proteger a grupos que no pueden vacunarse, como bebés, embarazadas, personas inmunocomprometidas o con alergias severas. Esta protección indirecta, conocida como inmunidad de grupo, resulta esencial para contener brotes y evitar crisis sanitarias.

La prevención, basada en estrategias como la vacunación y la educación sobre vías de contagio, continúa siendo la herramienta más eficaz para reducir la carga global de las enfermedades infecciosas.

