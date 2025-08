El brócoli podría favorecer el equilibrio hormonal, según expertos

El brócoli podría ayudar a equilibrar las hormonas clave como el estrógeno, la testosterona y la insulina, según expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli, habitual en muchas dietas, podría aportar más que fibra y nutrientes. Según expertos citados por Very Well Health, sus compuestos naturales favorecerían el equilibrio hormonal al incidir en hormonas clave como el estrógeno, la testosterona y la insulina. Esto lo posiciona como un posible recurso para quienes buscan mejorar su salud hormonal a través de la alimentación, sin recurrir a suplementos o tratamientos.

El valor del brócoli radica en su composición química. Al igual que otras crucíferas —repollo, kale, coles de Bruselas— contiene indol-3-carbinol (I3C). El organismo transforma el I3C en diindolilmetano (DIM), que interviene en el procesamiento del estrógeno.

Además, el brócoli ofrece sulforafano, un antioxidante que, tal como explicó Lena Beal, portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética, “ayuda en la desintoxicación del exceso de estrógeno en el hígado, promoviendo la formación de metabolitos de estrógeno más beneficiosos y potencialmente reduciendo el riesgo de cánceres relacionados con las hormonas”.

A diferencia de lo que se supone, el brócoli no eleva ni reduce directamente los niveles hormonales. Su papel consiste en facilitar la eliminación y descomposición eficiente de hormonas, reforzando el sistema endocrino. Aunque los estudios sugieren un potencial interesante, los especialistas de Very Well Health insisten en que aún se necesitan más investigaciones para precisar el alcance real de estos efectos.

Hormonas involucradas y beneficios destacados

Los efectos del brócoli superan la influencia sobre el estrógeno. Gracias a su fibra, antioxidantes y compuestos singulares, este vegetal puede contribuir al equilibrio hormonal en hombres y mujeres. Lena Beal recalca que el balance y la interacción entre hormonas es fundamental; un desajuste, como el exceso de estrógeno respecto a la testosterona, puede provocar aumento de peso, fatiga y variaciones de ánimo. La elección de alimentos como el brócoli contribuye a restablecer ese balance.

El brócoli ayuda a equilibrar las hormonas en hombres y mujeres gracias a su fibra y antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli favorece la eliminación del estrógeno en el hígado, ayudando a mantener un entorno hormonal saludable. También colabora en preservar la proporción adecuada entre testosterona y estrógeno, con impacto positivo sobre el ánimo y los niveles de energía, en especial a medida que avanzan los años. Junto con su fibra, regula la insulina y el control glucémico, lo que puede reducir la sensibilidad a esta hormona.

¿Quiénes pueden aprovecharlo más?

Ciertos grupos obtienen beneficios particulares al incorporar brócoli en su dieta semanal. Personas que lidian con el síndrome premenstrual, ciclos menstruales irregulares, etapas de perimenopausia y menopausia, o quienes buscan optimizar la sensibilidad a la insulina y el equilibrio glucémico, podrían experimentar mejoras.

Sin embargo, Layan Alrahmani, ginecóloga de Loyola Medicine, aclara ante Very Well Health que la mayor parte de los estudios sobre estos compuestos se han hecho con suplementos en dosis mayores a las contenidas en porciones habituales de brócoli. Por esta razón, el alcance del consumo dietético directo en casos como el síndrome de ovario poliquístico sigue sin precisarse.

Preparación y consumo recomendados

La forma de preparar el brócoli resulta crucial. Una cocción al vapor ligera conserva el sulforafano, optimizando sus beneficios. Además, combinar el brócoli con grasas saludables —aceite de oliva, aguacate o frutos secos— facilita la absorción de vitaminas y fitonutrientes liposolubles, incrementando su efecto antiinflamatorio.

Integrarlo en comidas equilibradas, junto a proteínas, fibra y carbohidratos complejos, ayuda a mantener la glucosa bajo control y favorece la salud reproductiva. Los expertos de Very Well Health sugieren consumir varias porciones semanales para un efecto sostenido.

La combinación de brócoli con proteínas, fibra y carbohidratos complejos contribuye a una dieta saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, es aconsejable mantener la moderación. El brócoli y otras crucíferas contienen goitrógenos que, en grandes cantidades y crudos, pueden interferir con la función tiroidea. Por este motivo, se recomienda variar la dieta y no excederse con el consumo de crucíferas crudas.

Precauciones y conclusiones

Especialistas de Very Well Health coinciden en que el brócoli ofrece ventajas prometedoras para el equilibrio hormonal, aunque aún se requiere mayor respaldo científico para establecer recomendaciones estrictas. Los efectos varían según la cantidad consumida y las características individuales.

Más allá de la acción hormonal, el brócoli destaca por su capacidad antiinflamatoria y facilidad de acceso, elementos que lo convierten en una opción saludable y versátil para incorporar a la dieta diaria.