Acelerar el metabolismo es posible: cuáles son las 9 formas naturales para lograrlo

Consumir suficiente proteína. Este macronutriente requiere más energía para su digestión y reduce la secreción de grelina, la hormona del hambre. La revista Journal of Obesity & Metabolic Syndrome indicó que las dietas altas en proteínas ayudan a mantener la masa magra y evitar el aumento de peso. Se recomienda entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo de peso corporal en personas activas.

Evitar dietas demasiado restrictivas. Recortar excesivamente las calorías puede ralentizar el metabolismo, ya que el cuerpo entra en “modo ahorro” para conservar energía. “Las dietas muy estrictas no sólo son difíciles de sostener, sino que además reducen el metabolismo hasta en un 25%”, advirtió Aguirre Ackermann. También pueden provocar pérdida muscular, lo que reduce aún más la tasa metabólica.

Moverse más durante el día. Las actividades cotidianas no estructuradas, como subir escaleras o caminar, incrementan el gasto energético diario. Según la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM), la termogénesis por actividad sin ejercicio (NEAT) representa entre el 6% y el 10% del gasto calórico en personas sedentarias, y puede superar el 50% en individuos activos.

Incluir cafeína con moderación. El café y el té verde pueden aumentar el metabolismo temporalmente. Una revisión en el Journal of Endocrinology informó que el café puede estimularlo entre un 5% y un 20% durante unas tres horas. No obstante, el efecto general es leve y debe considerarse un complemento, no una solución principal.