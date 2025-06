El vegetal número uno que es clave para personas con diabetes tipo 2

El brócoli contiene sulforafano, un compuesto azufrado con efectos clínicos positivos en la glucosa, los lípidos y la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes destacan el papel del brócoli en la regulación de la glucosa y la mejora de la sensibilidad a la insulina, según expertos y entidades de salud reconocidas. Además, es considerado el número uno para reducir el azúcar en sangre.

Propiedades del brócoli para el control de la glucosa

Este vegetal crucífero contiene sulforafano, un compuesto que contribuye al mantenimiento estable de los niveles de azúcar en sangre. Más allá de su aporte de fibra, el brócoli destaca por su bajo contenido de carbohidratos.

Una taza cruda contiene menos de seis gramos de carbohidratos y aproximadamente dos gramos de fibra, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

La American Diabetes Association sugiere que personas con prediabetes o diabetes tipo 2 llenen la mitad de su plato con vegetales no almidonados. Entre ellos, el brócoli ocupa un lugar destacado.

“El brócoli es uno de los mejores vegetales para incluir en comidas equilibradas por su bajo contenido de carbohidratos y su fibra, que ralentiza la digestión y minimiza el impacto en el azúcar en sangre”, afirmó a Eating Well Novella Lui, dietista estadounidense.

Estudios recientes respaldan al brócoli como complemento clave para gestionar la diabetes tipo 2 en combinación con actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el consumo de alimentos ricos en fibra, como el brócoli, promueve la saciedad y mejora la regularidad intestinal, factores importantes en la gestión del peso y el control de la diabetes.

Sulforafano: el compuesto clave y su respaldo científico

El sulforafano es un compuesto azufrado presente en el brócoli, responsable de su aroma y sabor amargo característicos. Estudios realizados durante la última década, tanto en modelos animales como en ensayos clínicos, demostraron su potencial para reducir la hiperglucemia, la hiperlipidemia, la resistencia a la insulina y el estrés oxidativo relacionado con la diabetes.

Una revisión publicada en marzo de 2023 en la revista Phytomedicine Plus resalta los efectos del sulforafano en rutas moleculares como Nrf2 y PI3K/Akt, así como su capacidad para inhibir factores inflamatorios y enzimas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos.

En pacientes con diabetes tipo 2, el consumo regular de brotes de brócoli durante entre cuatro y doce semanas mostró una reducción de hasta el 22% en los niveles de glucosa en sangre, junto con mejoras en la sensibilidad a la insulina y en los niveles de lípidos sanguíneos.

Especialistas recalcan que el bajo contenido de carbohidratos del brócoli lo posiciona entre los mejores alimentos para controlar el azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión científica, liderada por Aminu Mohammed y Hafsat Abdullahi Mohammed, citada por Eating Well, señaló que el brócoli y el sulforafano son considerados complementos en el tratamiento de la diabetes, no sustitutos de los medicamentos clásicos.

Aunque el efecto sobre la glucosa es moderado, los beneficios sobre la resistencia a la insulina y el perfil lipídico son significativos.

Efectos observados en modelos animales

En estudios preclínicos, tanto el brócoli como su compuesto activo mostraron reducción de la hiperglucemia, mejora en la acción de la insulina y disminución de la inflamación y del daño oxidativo en órganos afectados por la diabetes.

Estos resultados se atribuyen a la activación de mecanismos antioxidantes y a la modulación de la respuesta inflamatoria.

Beneficios adicionales para la salud

Además de su acción sobre la glucosa, el brócoli contiene un 90% de agua, lo que contribuye a mantener una adecuada hidratación, relevante en personas con hiperglucemia. Así lo explica Angelina Bañuelos-Gonzalez, especialista en educación y cuidado de la diabetes, en declaraciones a Eating Well.

Ensayos clínicos han demostrado que consumir brócoli durante semanas mejora hasta un 22% los niveles de glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este vegetal también aporta vitaminas A, C y K, folato y potasio, nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Por su versatilidad culinaria, puede consumirse crudo, al vapor, salteado o asado, e incorporarse a sopas, ensaladas y platos principales.

“Acompaña el brócoli con salmón y arroz integral, o agrégalo picado en huevos revueltos u omelets en el desayuno”, recomendó a Eating Well Jocelyne Loran, dietista del Charles Regional Medical Center de la Universidad de Maryland.

Asimismo, el brócoli es accesible y se encuentra disponible tanto fresco como congelado. La versión congelada conserva sus nutrientes y presenta una mayor vida útil.

Recomendaciones y precauciones

Aunque el brócoli es seguro para la mayoría de las personas, un aumento repentino en su consumo puede causar molestias digestivas como gases o distensión abdominal, especialmente en quienes no lo consumen con frecuencia. Angelina Bañuelos-Gonzalez sugiere comenzar con brócoli cocido y avanzar progresivamente hacia su versión cruda.

Un aspecto a considerar es su contenido de vitamina K, que puede interferir con medicamentos anticoagulantes como la warfarina. Jocelyne Loran recomienda a quienes consumen estos fármacos consultar con su médico o un dietista para ajustar la dosis del medicamento en función de la dieta.

Los beneficios antioxidantes del brócoli, impulsados por el sulforafano, ayudan a reducir la inflamación y el daño oxidativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la seguridad, los ensayos clínicos revisados por Phytomedicine Plus no reportaron efectos adversos significativos ni toxicidad por el consumo de brócoli o sulforafano. No obstante, se sugiere precaución en personas que reciben tratamientos farmacológicos, debido a la posible interacción del sulforafano con enzimas hepáticas.

Consenso experto y conclusiones científicas

La inclusión del brócoli como parte de la dieta para personas con diabetes tipo 2 cuenta con el respaldo de especialistas en nutrición y de entidades como la American Diabetes Association. Novella Lui, entrevistada por Eating Well, subraya su valor por su bajo contenido en carbohidratos y su aporte de fibra.

Los ensayos clínicos mencionados en la revisión de Phytomedicine Plus refuerzan esta recomendación. En particular, la combinación del consumo de brotes de brócoli con actividad física mostró una mejora aún mayor en los niveles de glucosa en sangre que cualquiera de los factores por separado.