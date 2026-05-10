Buscan a una pareja que lleva tres meses desaparecida tras viajar a Mar del Plata para trabajar

La pareja dejó de responder mensajes desde febrero

Una familia cordobesa se encuentra en estado de desesperación por la desaparición de Melisa Martínez y Pablo Arévalo, una pareja que viajó desde Córdoba hacia Mar del Plata para trabajar durante la temporada de verano. Desde hace tres meses que no tienen noticias sobre su paradero y sospechan de un hombre que habría amenazado de muerte a Arévalo.

De acuerdo con la poca información que tenían los familiares, la pareja efectivamente había llegado a la ciudad costera. Sin embargo, durante su estadía, indicaron que perdieron el contacto con ambos de un día para el otro. “Ella dejó de recibir mensajes, no contesta en las redes sociales y él tampoco”, contó el yerno de la mujer.

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A raíz de la imposibilidad de contactarse con ellos, el joven señaló que la madre de Martínez había intentado radicar la denuncia ante la Justicia, pero se habrían rehusado a tomarle la declaración bajo el argumento de que tenía que hacerlo en la ciudad de los hechos. Es decir, en Mar del Plata, a más de mil kilómetros de distancia.

Tras recibir esta respuesta, la familia contactó a Fiscalía marplatense para consultar sobre el caso. No obstante, al conocer los detalles del caso, le aseguraron que correspondía que la denuncia fuera radicada de manera presencial en el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

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La familia de Melisa Martínez aseguró que no les tomaron la denuncia por desaparición

“¿Cómo esto puede ser posible? Está desaparecida y no sabemos si está con vida”, cuestionó el joven en una publicación en redes sociales. De acuerdo con la información publicada por La Voz, la denuncia sigue sin ser registrada formalmente.

De la misma forma, la hija de Martínez compartió un video de redes sociales contando la situación. Fue así que se conoció la sospecha que tendrían respecto a un hombre, con el que la pareja había tenido problemas en el pasado y, aparentemente, habría amenazado a Arévalo.

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“Lo había amenazado de muerte, lo estaba buscando y, después de un día para el otro de que se recibieron estas amenazas, ella dejó de recibir mensajes, llamadas y no contestaba en las redes”, reconstruyó la joven. Asimismo, remarcó que la mujer sabía de memoria los números de la familia, por lo que la duda se incrementó para ellos.

“A mí me importa mi mamá, tiene personas que la quieren, que la esperan, tiene cuatro hijos y queremos que aparezca”, sostuvo la hija de Melisa Martínez, tras reclamar la falta de colaboración por parte de las autoridades cordobesas.

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A partir de los impedimentos para radicar la denuncia, una hermana de la mujer comenzó a difundir las imágenes de la pareja en redes sociales para intentar obtener datos que permitan ubicarlos. Incluso, señaló que habían recibido el testimonio de una persona que los habría visto en el barrio de Alta Córdoba, en las cercanías del hospital.

Buscan intensamente a una mujer desaparecida en Bariloche

Analía Corte, mujer desaparecida en Bariloche

Las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia de San Carlos de Bariloche implementaron un amplio operativo para localizar a Analía Corte, una mujer de 52 años que permanece desaparecida desde la mañana del viernes.

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El despliegue, que involucra a amigos, vecinos, integrantes del Club Andino, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), Protección Civil, Prefectura Naval Argentina y Bomberos, se concentra en distintos puntos del oeste de la ciudad desde las 11 horas del día anterior.

La búsqueda es considerada de carácter urgente debido a que Corte habría salido de su domicilio con poco abrigo y sin teléfono ni documentación, lo que incrementa la preocupación por su integridad. Además, la identificación de la mujer resulta compleja, ya que no se cuenta con información precisa sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

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Los equipos coordinan tareas en sectores como Rancho Grande y La Cascada, situados entre los kilómetros 2 y 8 de la avenida Bustillo, siguiendo el pedido de la Comisaría 27° del barrio Melipal de revisar registros de cámaras de seguridad en la zona. La última vez que Corte fue vista fue cerca de la avenida de Los Pioneros, y desde entonces se desconoce su paradero.

Vecinos de Bariloche piden ayuda para localizar a Analía Corte, desaparecida el 8 de mayo de 2026 al mediodía en la zona de km 6, Pioneros, solicitando revisar cámaras de vigilancia.

El operativo del SPLIF se enfocó este sábado en la ladera norte del cerro Otto, entre los kilómetros 4 y 7, mientras que otro grupo trabajaba en el área conocida como “la usina militar”. Para ampliar el alcance de las tareas de rastreo, el equipo de emergencia anunció la incorporación de un dron.

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La descripción física oficial detalla que Corte mide aproximadamente 1,65 metros, tiene contextura delgada, tez trigueña blanca, ojos castaños y cabello oscuro con canas, lacio y hasta los hombros, según señaló la Comisaría 27°.

Por otro lado, Gabriel Blondel, amigo de la familia, declaró a El Seis TV que Analía Corte atraviesa un cuadro depresivo y que no es la primera vez que se desconoce su paradero de manera intempestiva. Blondel solicitó la colaboración de los vecinos, especialmente quienes dispongan de cámaras de seguridad, para revisar imágenes entre las 11 y las 12:30 horas del viernes.

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A pesar del despliegue local, las autoridades no descartan la posibilidad de que la búsqueda deba extenderse fuera del área urbana de Bariloche, considerando que Corte pudo desplazarse voluntariamente a otra localidad de Río Negro o Neuquén, aunque hasta el momento no existen pruebas que respalden esta hipótesis.

Desde la Comisaría 27° se solicitó que cualquier persona que posea información sobre el paradero de Analía Corte se comunique al 911, al teléfono de la dependencia policial (2944-442222) o se acerque a la unidad más próxima.