Otorgan el título de Doctor Honoris Causa a Hugo Luis Pizzi, un referente de la salud pública en Argentina

El doctor Hugo Pizzi recibió el título de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, una distinción que se suma a las otorgadas por la Universidad Nacional de La Rioja en 2020 y la Universidad Nacional del Nordeste en 2023

Reconocido infectólogo, epidemiólogo y docente universitario, el doctor Hugo Pizzi es, ante todo, un hombre inquieto. Así se define a Infobae, cuando se le pide una misión compleja: alguna palabra que englobe la vasta trayectoria que tiene en el campo de la medicina y la ciencia. Siempre un paso adelante, fue uno de los primeros en hablar de calentamiento global, incluso ante la mirada incrédula de sus estudiantes y frente al desarrollo de lo que luego serían las llamadas enfermedades tropicales. Consultado por enfermedades como el COVID 19 y Dengue, las menciones por su valioso trabajo han estado siempre a la orden del día.

Ahora, el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Santiago del Estero resolvió, por unanimidad, concederle el título de Doctor Honoris Causa, en reconocimiento a su trayectoria académica. La distinción fue formalizada el 25 de abril pasado, en el marco de la Resolución H.C.S. N.º 115/2025, y constituye la máxima condecoración otorgada por esa casa de estudios. Pizzi ya había recibido la distinción de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLAR) en 2020 y de la Universidad Nacional del Nordeste en 2023.

“Nuestros trabajos siempre tuvieron repercusión y hemos tenido mucha devolución de los mismos, porque han sido campañas, trabajos en terreno”, comienza reflexionando emocionado a este medio, un lindo estado que lo invade —referirá— “con paso del tiempo”.

Durante su carrera el doctor Hugo Pizzi impulsó campañas sanitarias como Chau Lombriz y acciones contra la toxoplasmosis

“En Francia hemos trabajado con toda la gente de las colonias con enfermedades muy exóticas. Por ejemplo, para estar más cerca nuestro, cuando fue el tema del COVID, ayudamos a Perú desde la universidad a pedido de nuestro rector y del rector de San Marcos. Estaban todos los ministros reunidos, por eso me distinguieron. Fue antes de que llegaran las vacunas. He trabajado, por ejemplo, en campañas como la campaña Chau Lombriz, que se hizo en toda Argentina”, rememora el experto.

“Pero lo más exitoso quizás que hemos logrado fue el tema de la campaña contra la toxoplasmosis una enfermedad parasitaria —confiesa—. En la época que se comenzó, en la década del 80, había 13 niños dañados cada mil nacidos vivos. Y el accionar que se hizo, lo pudimos rebajar a tres, con unas campañas, sacando libros, revistas, conferencias de punta a punta del país, inclusive, hasta ayudado por gente de la Armada. El éxito de esa campaña fue que me nombraron personaje del año por el tema de la toxoplasmosis, por unos hallazgos que había del ciclo selvático. Y ahí la conocí a Amalia Fortabat y a Manuel Mujica Laínez. Ellos me ayudaron muchísimo y se armó una fundación. Amalia Fortabat puso todo, dinero, aviones, y se pudo trabajar de una manera increíble”.

Los detalles de título de Doctor Honoris Causa

La resolución detalla que la Comisión de Asuntos Docentes intervino en las actuaciones, aconsejando avanzar con la propuesta y habilitando su presentación ante la comunidad universitaria conforme a la normativa vigente —Resolución CS Nº 377/2019—. El dictamen fue tratado en sesión ordinaria el 24 de abril de 2025. Además, se menciona que la candidatura del Dr. Pizzi recibió numerosas adhesiones institucionales y avales que destacan su recorrido profesional.

Entre sus contribuciones científicas el doctor Hugo Pizzi publicó más de 20 libros especializados en parasitología, micología y enfermedades tropicales, incluyendo títulos como Parasitología y Micología en 1973 y Toxoplasmosis en 1997 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus contribuciones académicas, se enumeran múltiples publicaciones científicas. Entre ellas, los libros: Parasitología y Micología (Navarro Grupo Editor, Córdoba, 1973), Conceptos de Economía para médicos sanitaristas (Editores Asociados, 1976), Riesgo en la Cuenca del Plata (Editores Asociados, Córdoba, 1976), y Enfermedad de Chagas: Diagnóstico de situación y propuesta de soluciones (Imprenta de la Facultad de Arquitectura UNC, 1980).

También se registran títulos como Esquistosomiasis (Buenos Aires, 1994), Toxoplasmosis (Ed. Wecalo, Buenos Aires, 1997), y obras colectivas como Parasitología y Micología Médicas, Protozoología, Helmintología, y Artropodología y Micología publicadas por Ed. Danesa (1997).

En el plano institucional, el Dr. Pizzi desempeñó funciones como vocal en la Sociedad de Hematología y Hemoterapia de Córdoba entre 1974 y 1976. Fue miembro fundador de la Sociedad de Salud Pública de Córdoba y de la Asociación de Parasitología de la República Argentina.

El doctor Pizzi llevó a Francia el protocolo argentino contra la fiebre hemorrágica, basado en transfusión de plasma de pacientes recuperados

Además, dirigió investigaciones en zoonosis y parasitología, y ocupó cargos en diversas áreas del sistema de salud: jefe del Departamento de Infectología, jefe del Departamento de Hemoterapia e Hidratación, y asesor de los ministerios de Salud de la Nación y de la Provincia de Entre Ríos, donde también coordinó la Campaña Gripe H1N1 en 2009.

Su labor recibió reconocimientos por parte de instituciones nacionales e internacionales. Entre ellos, el Premio Roberto Vaccarezza de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, distinciones de la República Federativa de Brasil, la República Francesa, y la Embajada de Perú, además de homenajes del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba y de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. También recibió el reconocimiento del Prof. Dr. J.K. Frenkel, de la Universidad de Kansas (E.A.U.), por sus estudios sobre toxoplasmosis en humanos y gatos.

La resolución nueva establece que se dará comunicación formal al Dr. Pizzi, así como a las facultades de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y de Ciencias Médicas, y a la Secretaría Académica de la UNSE para su conocimiento y archivo.

El rector de la UNLar, Fabián Calderón, entrega la distinción al doctor Hugo Pizzi

Pizzi detalla que en general siempre trabajó en temas abocados al área de infectología de parásitos, de hongos y de todas estas patologías relacionadas. ¿Cuál de esos trabajos considera que tuvo mayor impacto en la formación profesional o en la salud pública?, quiso saber Infobae.

“Cuando empiezo a recibir los Honoris Causa, porque el primero de ellos fue el de la Universidad Nacional de La Rioja, vino una distinción de Perú, e inmediatamente luego el Honoris Causa de La Rioja. Para mí fue algo fantástico porque yo soy hombre egresado de una universidad nacional, he trabajado siempre con las universidades nacionales, he formado gente, sigo formando gente. Entonces, para mí fue un orgullo, una satisfacción”, dice Pizzi.

Al poco tiempo del Honoris Causa de la Universidad Nacional de De La Rioja, Pizzi recuerda haber sido parte de una ceremonia “que fue fantástica” en la Universidad del Nordeste. “En 70 años, de la creación de la Facultad de Medicina, no habían dado ninguna Honoris causa. Y me lo dieron a mí. Fue una cosa emocionante. Ese fue mi segundo Honoris causa. Y ahora la Universidad Nacional de Santiago del Estero, me da el tercero. Pero hay un motivo: yo he estado trabajando en el río, porque el río les está contaminando las Termas de Río Hondo. El río que viene de Tucumán: desde los ingenios tiran infinidad de desperdicios y efluentes cloacales y demás. Y además hace muchos años trabajé en Santiago del Estero con otra enfermedad que se llamaba Hidatidosis. Pero para mí, en resumen, es un orgullo y yo no sé si es la edad o qué, pero cada vez me emociono más con estas cosas”, agrega el experto.

El acto donde Pizzi portó por primera vez la bandera de Córdoba. "Arruiné el traje con las lágrimas de la emoción", rememoró a Infobae

Además de 23 libros, Pizzi ha participado de muchos trabajos científicos publicados. “Se me visualiza mucho porque había estado en contacto con el tema del Ébola. Llevé lo que se conoce como protocolo de la enfermedad. Yo acerqué el protocolo de la fiebre hemorrágica argentina, que consiste en cuando hay un enfermo que se salvó, sacarle sangre y el plasma del enfermo, para ponérselo a uno que está con riesgo de muerte. Entonces, como el Ébola mataba, nos pidieron el protocolo de la enfermedad hemorrágica. Lo había trabajado con los franceses. Se salvó muchas vidas en España con esto. En general siempre fui muy inquieto. Siempre estuve dando vueltas por todos lados”, explica Pizzi.

Por otro lado, hace muchos años que viene advirtiendo en su unidad académica, en la cátedra universitaria, de que se venía el calentamiento global. “Me decían que yo era apocalíptico porque eso no iba a llegar nunca. Hasta los alumnos les llama la atención”, recuerda.

La cuestión fue que el calentamiento global, rememora el experto, fue un problema muy grande que, además de efectivamente suceder, comenzó a generar otros problemas. “Advertí de que no solo iba a haber grandes fluctuaciones meteorológicas, sino de que íbamos a tener enfermedades tropicales desconocidas”, suelta el médico. “Por suerte tuve parte de mi formación, en la Pitié-salpetrière de París. Y ahí se atiende a todas las colonias. Se atiende a todas las patologías tropicales, inclusive, se llama así enfermedades parasitarias y tropicales. Estaba advertido de esto, y te estoy hablando de la década de los 80. Por lo tanto, cuando llegó el dengue se me consultó en todos lados”, agrega este sanitarista que fue nombrado asesor de distintas provincias de la Nación.

Durante la pandemia de COVID-19 el doctor Pizzi perdió a numerosos colegas y discípulos EFE/ Luis Ángel González/Archivo

Pizzi es un verdadero libro abierto, un maestro al que la sociedad la ha demostrado con justicia su cariño. Por eso destaca un hecho para cerrar: se trata de un concurso que se realizó hace unos años para que Córdoba tenga su bandera. El gobierno de la provincia lo eligió a este doctor para portar la primera bandera de la ciudad de Córdoba, que hoy está flameando en todas las plazas y colegios. Este acto, también lo emociona y tal vez no tenga que ver —como hacía referencia anteriormente— con el paso de los años y la edad.

“Fue otra de las cosas más emocionantes de mi carrera por el tema pandemia. Perdí la mitad de mi gente, muchos médicos formados por mí. Hay una placa que te lleva diez minutos leerla, de todos los que murieron en la primera etapa”, recuerda con un hilo de voz final.