Ozempic puede tratar la enfermedad del hígado graso

JUEVES, 1 de mayo de 2025 (HealthDay News) -- El medicamento de vanguardia para perder peso Ozempic/Wegovy puede detener e incluso revertir la enfermedad del hígado graso, encontró un ensayo clínico reciente.

Casi el doble de las personas que tomaron semaglutida detuvieron su enfermedad del hígado graso sin más cicatrices en el órgano: un 63 por ciento, en comparación con un 34 por ciento de las que tomaron un placebo, reportaron los investigadores en la edición del 30 de abril de la revista New England Journal of Medicine.

Se estima que 15 millones de estadounidenses (1 de cada 20 adultos) sufren de enfermedad del hígado graso, también conocida como esteatohepatitis asociada con la disfunción metabólica (MASH, por sus siglas en inglés), señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Los resultados del ensayo clínico "proveen evidencias sólidas de que la semaglutida puede ayudar a los pacientes con MASH no solo al mejorar la salud del hígado, sino también al abordar los problemas metabólicos subyacentes que contribuyen a la enfermedad", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Arun Sanyal, director del Instituto Stravitz-Sanyal de Enfermedad Hepática y Salud Metabólica de la Universidad de la Mancomunidad de Virginia.

El MASH se produce cuando la grasa se acumula en el hígado, lo que provoca inflamación y cicatrices. La afección se ha relacionado con la obesidad, la diabetes tipo 2, los niveles elevados de colesterol y la presión arterial alta, según la Clínica Cleveland.

La semaglutida es un fármaco péptido-1 similar al glucagón (GLP-1). Funciona imitando la hormona GLP-1, que ayuda a controlar los niveles de insulina y azúcar en la sangre, disminuye el apetito y ralentiza la digestión de los alimentos.

Para el ensayo clínico, los investigadores reclutaron a 800 personas en 37 países con cicatrices hepáticas de moderadas a graves debido a la enfermedad del hígado graso y asignaron al azar a aproximadamente dos tercios para tomar semaglutida durante 72 semanas.

Junto con una reducción en la inflamación hepática, alrededor de un 37 por ciento de los usuarios de semaglutida mostraron menos cicatrices en el hígado, en comparación con alrededor de un 23 por ciento en el grupo de placebo, apuntaron los investigadores.

En general, alrededor de un tercio de los usuarios de semaglutida lograron tanto una reducción de la inflamación como una mejora de las cicatrices, más del doble de los que tomaron placebo, muestran los resultados.

La semaglutida también ayudó a las personas a perder peso, mejorar su función hepática y mejorar su salud cardiaca en general, apuntaron los investigadores.

"Al tratar tanto la enfermedad hepática como sus causas metabólicas, la semaglutida ofrece un nuevo enfoque prometedor para millones de pacientes", dijo Sanyal.

Actualmente, solo hay un tratamiento aprobado por el gobierno de EE. UU. disponible para la enfermedad del hígado graso, Rezdiffra (resmetirom), apuntaron los investigadores. Funciona activando un receptor de hormona tiroidea que promueve la reducción de la acumulación de grasa en el hígado.

El fabricante de la semaglutida, Novo Nordisk, planea buscar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. para el medicamento para tratar la enfermedad del hígado graso a finales de este año, dijeron los investigadores.

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre la enfermedad del hígado graso.

FUENTES: Instituto Stravitz-Sanyal de VCU para la Enfermedad Hepática y la Salud Metabólica, comunicado de prensa, 30 de abril de 2025; The New England Journal of Medicine, 30 de abril de 2025