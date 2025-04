7 claves para salir de la zona de confort y cómo evitar que los cambios impacten en la salud mental

Salir de la zona de confort y tomar un nuevo camino puede generar ansiedad, pero es un motor necesario para el crecimiento personal y la superación de limitaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para algunas personas es muy difícil salir de su zona de confort, un estado psicológico en el que se sienten seguras, sin asumir riesgos que puedan generarle ansiedad, incertidumbre o miedo. Aunque permanecer en esa dulce comodidad puede ser agradable porque nos permite vivir en “piloto automático”, con el tiempo, puede generar monotonía, apatía, sensación de vacío y hasta depresión.

Pero ¿qué es lo que nos mantiene anclados a esa comodidad? El miedo a lo desconocido puede hacernos soportar situaciones que no queremos. Así, podemos permanecer en relaciones de pareja, trabajo o amistades que ya no nos hacen bien. De ahí que los expertos recomienden que dar un paso adelante puede ser muy beneficioso para nuestra salud mental.

Salir de la zona de confort implica tomar riesgos y desafiarse a uno mismo, aprender y crecer. Es una forma de superarse y evolucionar. Sin embargo, probablemente, el principal obstáculo para dejar esta comodidad y aventurarnos a situaciones nuevas sea el miedo. ¿Por qué nos atemoriza el cambio?

El doctor José Eduardo Abadi, médico psiquiatra, psicoanalista y escritor explicó a Infobae que “el cambio siempre genera una cuota de ansiedad, si bien es indispensable, ya que es el motor que pone en marcha nuestro vivir, nuestro indagar, nuestro preguntar, nuestro crecer. El cambio, en la medida en que nos enfrenta inevitablemente a algo no conocido previamente, se asocia muchas veces con el peligro, se lo asocia con lo abismal. Muchas veces es lo imprevisible”.

El doctor Abadi afirmó que es por eso que a la gente le agrada tanto la rutina, aunque se queje: “Le gusta porque cree que con la rutina sabe lo que va a ocurrir. El cambio es aquello que me pone en un lugar nuevo y lo desconocido genera ansiedad. La zona de confort, que es aquello que supongo que, por ser conocido, es seguro, se convierte entonces en un imán. ¡Vaya paradoja! Porque hay lugares en la zona de confort que son realmente sufrientes e inadecuados”.

Sin embargo, para muchos, es “preferible malo conocido que bueno por conocer”, aunque la situación no sea buena ni ciento por ciento satisfactoria.

“En la medida en que estoy acostumbrado a lo conocido, lo previsible, prefiero eso a lo que llamo ‘peligro’, cuando en realidad no es peligro, sino un riesgo. Y el riesgo es sano cuando se trata de salir a conocer algo distinto. La zona de confort, por su falsa ilusión de seguridad, muchas veces conduce al estancamiento”, advirtió Abadi.

Por su parte, la doctora Graciela Moreschi, médica psiquiatra y escritora, explicó a Infobae: “Tenemos miedo al cambio, porque no solamente implica enfrentarnos a cosas que no conocemos, a algo nuevo, sino que también significa dejar un montón de cosas que incluso quisiéramos conservar. A veces, esperamos o deseamos cambiar algo en particular, pero el tema es que eso implica dejar otra cosa, y nos cuesta dejar”.

La psiquiatra afirmó que el cambio siempre implica un duelo: “A veces hay personas que, teniendo ese temor o dificultad de soltar algo, lo que hacen es tratar de agregar e incorporar cosas a su vida, cuando en realidad el cambio es una transformación. No es que yo puedo tener esto y lo otro -y ahí es donde quedan trabados-, porque intentan sumar algo más sin soltar lo anterior. Y eso, en realidad, no es un cambio”.

Salir de la zona de confort es bueno para el cerebro

A pesar del vértigo que puede producir, dejar la comodidad y aventurarse con nuevas experiencias, saberes y situaciones de vida, tiene muchas ventajas, en especial para el cerebro.

La doctora Moreschi expresó: “Probar cosas nuevas es importantísimo porque, a nivel neuronal, genera nuevas conexiones. Cuando hacemos siempre lo mismo, estamos usando solo una parte del cerebro que, decimos, ‘hace huella’. Entonces, cuanto más rígidos, cuanto más automatizados estemos yendo siempre por la misma vía, el cerebro responderá con automatismo y se dirigirá hacia esa respuesta. Aunque salga perfecta, no descubrimos ni desarrollamos otras vías”.

Y añadió: “E incluso se propone, justamente, que para desarrollar esas nuevas vías, la gente haga cosas tan distintas como lavarse los dientes con la otra mano a la acostumbrada o se abotone la camisa con la mano izquierda si se es diestro. Esto intenta abrir vías neuronales distintas. Esto, a nivel neurológico, pero a nivel vital, cuando uno hace siempre lo mismo, se automatiza y, además, termina perdiendo el entusiasmo. Cuando uno hace algo nuevo, siempre se abre una nueva posibilidad vital”.

Los beneficios de salir de la zona de confort

Mejora la autoestima, al generar un sentimiento de capacidad y logro. Desarrolla la resiliencia.

Expande el mundo. Salir de la zona de confort significa aprender cosas nuevas, conocer gente nueva y tener nuevas experiencias.

Fomenta el autoconocimiento , permitiendo identificar miedos y limitaciones personales y aprender a superarlos.

Promueve el crecimiento personal y el aprendizaje , incluso cuando no se alcanzan los objetivos propuestos.

Aumenta el bienestar y la motivación y brinda una sensación de control y poder sobre la propia vida.

Favorece el aprendizaje de nuevas habilidades , estrategias y un mayor conocimiento para planificar y ejecutar proyectos.

Enriquece la vida personal y propicia la evolución emocional y mental.

¿Cómo saber si necesitamos salir de nuestra zona de confort? Hay varios signos que los demuestran, por ejemplo:

Si no estamos creciendo ni aprendiendo cosas nuevas.

Si no estamos cumpliendo metas ni sueños.

Si procastinamos , es decir, aplazamos las tareas de forma indefinida y sin motivo aparente.

Si nos preguntamos con frecuencia por qué no logramos lo que deseamos.

Si se presentan estos signos es hora de analizar las áreas en las que quizás estamos demasiado cómodos y pasivos.

Sin embargo, tampoco es bueno exigirse demasiado de forma permanente, dicen los expertos. Estar en un estado constante de alto nivel de estrés puede pasar factura; a veces necesitamos volver al refugio de nuestra zona de confort.

La doctora Moreschi señaló que la vida trae permanentemente cambios y quien es flexible, se adapta y puede transformarse con esos cambios.

“El tema es que, a veces, estamos demasiado apegados a algo y quisiéramos que permanezca para siempre; por eso tratamos de tener control sobre eso. La gente muy controladora es la que intenta que todo quede igual para no perder. Pero esto es imposible. Entonces, se producen los cambios no deseados, por más que uno no los quiera. Todo se gasta, todo se renueva”, expresó la médica.

Y agregó: “Pero en estos casos hay bastante más sufrimiento. De ahí que se diga que la persona más rígida o más apegada es la que más sufre los cambios, pudiendo incluso entrar en depresión. Aquel que es flexible se adapta y sabe que, cuando pierde algo, aunque le duela, vendrá algo nuevo”.

La doctora Moreschi explicó que esto nos lleva al gran conocimiento que hizo Buda: “Se planteó por qué sufría la gente y se dio cuenta de que padece porque todo se pierde. Hay una pérdida constante de cosas. La vida es pérdida. Entonces, él dice que hay una forma de no sufrir por la pérdida, y es el desapego”.

La experta aclaró que este concepto no tiene que ver con la indiferencia, como se suele creer, sino “con poder vivir intensamente lo que está presente, pero sabiendo que eso va a cambiar. Así, hay una gran flexibilidad y una aceptación del cambio”.

Estrategias que ayudan a enfrentar los cambios y salir de la zona de confort

Para el doctor Abadi, es importante acompañar al protagonista de un cambio, para que no se sienta solo. “El acompañamiento y el apoyo, que significa estar al lado, es una manera de decirle también que no existe ese peligro que imaginás. Tenés que intentarlo. Hay un esfuerzo que debés hacer, por supuesto, pero ese esfuerzo, si llega a haber una situación que no es la deseada, se convertirá en un error del cual podrás aprender e intentar una segunda vez para salir del estancamiento y apoyar el cambio”.

Y completó: “También hay que eliminar el mito de que todo cambio es igual a peligro y que todo lo conocido es igual a seguro. En eso se basan los autoritarismos, las dictaduras y otras formas de control. ‘Quedate donde estás y soportá lo que hay’. Soportar no es un buen ejemplo para que una persona alcance un cierto nivel de bienestar. Tolerar es otra cosa: es reconocer la diferencia del otro. Soportar es cuando me hace sufrir. Y para ayudar a alguien al cambio, también hay que demostrarle que uno confía en él, para que su autoestima esté regulada desde un lugar sano y pueda tener no la intrepidez, sino el coraje para comenzar lo nuevo”, afirmó el doctor.

La doctora Moreschi, por su parte, comentó que hay que admitir también que cada cambio implica un duelo. “Aceptar que hay una parte que se va a perder, pero es para dar paso a algo nuevo. El mejor ejemplo es el de una copa: no se la puede llenar de algo distinto sin antes vaciarla, ¿verdad? Y cuando una copa se vacía, en vez de angustiarnos, debemos entender que esa es la única forma de volver a llenarla con algo nuevo. Entonces, una de las estrategias es aceptar que hay que vaciar, no tener el horror vacui, expresión latina que significa horror al vacío. Solemos tenerlo, entonces, debemos poder permanecer sabiendo que se va a llenar de otra cosa. Y que eso va a ser lo nuevo”.

Y finalizó: “Entonces, cuando uno acepta ese vacío, espera que la vida lo asombre, a ver qué cosa nueva viene: es tener receptividad para lo nuevo. Y la segunda cosa importante ante el cambio es la actitud de desapego”.

7 claves para perder el miedo y salir de la zona de confort

1. Enfrentar los miedos: es parte del proceso al salir de la zona de confort, ya que el aumento del estrés puede poner a prueba nuestras limitaciones. Si tenemos creencias limitantes, puede ser necesario hacer una consulta con un psicoterapeuta.

2. Asumir la incomodidad. El cambio en las rutinas puede generar sensaciones de malestar o resistencia. Esto es completamente normal, ya que el cerebro busca la eficiencia y prefiere lo conocido. Reconocer esta incomodidad como parte natural del proceso ayuda a no desistir al primer obstáculo.

3. Aumentar la autoconfianza. Es importante tomar conciencia de que los límites, muchas veces, son creados por uno mismo. Tener una buena dosis de confianza y creer que el avance es posible, son factores clave para emprender este camino.

4. Dejar de lado los “debería”: esto es muy importante, ya que condicionan nuestras decisiones, acciones y la forma en que nos percibimos. Estos mandatos provienen de lo aprendido en la infancia y de las expectativas sociales. Es fundamental controlarlos permitiendo explorar alternativas, cambiar de dirección si es necesario y aceptar el fracaso. El cambio debe estar alineado con los propios intereses y valores, no con los de los demás.

5. Despertar la curiosidad. Introducir pequeños cambios en las rutinas diarias es una buena forma de empezar. Cambiar horarios, hablar con personas diferentes, interactuar con grupos con nuevos intereses ayudan a entrenar la mente y a prepararla para desafíos más grandes.

6. Buscar apoyo es esencial. Nuestros aliados podrán recordarnos por qué salimos de la zona de confort y ayudarnos a ser más compasivos con nosotros mismos ante miedos y dudas.

7. Tener perseverancia. La repetición es esencial para formar nuevos hábitos. Al repetir una acción, el cerebro refuerza las conexiones neuronales necesarias para automatizar esa conducta y acostumbrarnos a no tener miedo al cambio. Con el tiempo, esta acción se vuelve un hábito.

En conclusión, aprender a transitar el camino de salida de la zona de confort puede brindarnos muchos beneficios y oportunidades. Porque, como dijo Buda: “Nada es para siempre, excepto el cambio”.