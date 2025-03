Espinacas en la dieta: cómo aprovechar sus nutrientes sin cometer errores

Julia Zumpano recomienda consumir espinacas regularmente sin prisas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las espinacas, considerado un “superalimento”, están llenas de vitaminas, minerales y antioxidantes. Sin embargo, aunque su consumo regular tiene múltiples beneficios, los expertos en nutrición aseguraron que no es necesario comerlas en grandes cantidades ni de manera apresurada.

De acuerdo con especialistas en salud, la clave está en incorporar este vegetal de forma regular a la dieta, sin caer en mitos populares sobre su consumo.

El consumo excesivo de espinacas puede interferir con anticoagulantes (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Así lo afirmó Julia Zumpano, dietista titulada del Centro de Nutrición Humana de la Clínica Cleveland en The Washington Post: “Sí, come más espinacas. Pero no tienes que comértelas a la fuerza. No tienes que comerlas rápido. Simplemente consúmelas con más frecuencia a lo largo del día”.

La espinaca es rica en nutrientes esenciales que pueden aportar una serie de beneficios para la salud. Además, son una rica fuente de antioxidantes, como las vitaminas A, C, E, y K, que ayudan a combatir el daño celular y a mejorar la salud en general.

Dana Ellis Hunnes, dietista clínica sénior de UCLA Health, señaló que este vegetal es una excelente fuente de fibra, lo que contribuye a mantener la sensación de saciedad por más tiempo y, en consecuencia, puede ayudar a reducir los antojos entre comidas.

La secuenciación de comidas

Otra recomendación importante que surge al hablar sobre el consumo de espinacas es la secuenciación de comidas, una estrategia que consiste en consumir primero verduras y proteínas antes de los carbohidratos.

Según varios estudios, esta técnica puede ayudar a reducir los picos de azúcar en sangre, un factor clave que desencadena antojos de carbohidratos.

Una revisión reciente de 11 estudios indicó que las personas que consumían carbohidratos al final de sus comidas presentaban niveles de azúcar en sangre más bajos, lo que podría ayudar a controlar el apetito y evitar el exceso de comida en el día.

La espinaca ayuda a mantener la saciedad y reducir antojos (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Riesgos del consumo excesivo

Si bien los beneficios de la espinaca son ampliamente reconocidos, el consumo excesivo de este vegetal puede conllevar ciertos riesgos. Es que es rica en vitamina K, un nutriente que puede interferir con los efectos de los anticoagulantes.

Theresa Gentile, nutricionista dietista registrada, explicó en The Washington Post que las personas que toman anticoagulantes deben tener cuidado con el consumo excesivo de espinacas debido a su contenido de vitamina K, ya que puede alterar la eficacia de estos medicamentos.

Otro riesgo asociado con la espinaca es su contenido de oxalatos, compuestos que pueden unirse al calcio y formar cristales en los riñones, lo que podría agravar los cálculos renales en personas propensas a esta afección.

Aunque estos riesgos son relativamente raros, es importante moderar el consumo de espinacas en estos casos. Además, cocinarlas puede reducir significativamente el contenido de oxalatos, lo que hace que sean más seguras para quienes tienen problemas renales.

El enfoque debe ser disfrutar de la espinaca como parte de una dieta balanceada y regular. Además, la nutricionista afirmó al medio estadounidense que esta verdura cocida aporta mayor vitamina A, betacaroteno, tiamina, riboflavina, magnesio y calcio.

La espinaca cocida aporta más vitamina A y minerales esenciales (Imagen ilustrativa, no real, realizada por IA)

Alternativas y otras verduras nutritivas

Para quienes no disfrutan del sabor o la textura de la espinaca, existen muchas otras verduras de hoja verde que ofrecen beneficios similares.

Entre ellas se incluyen el repollo col, la rúcula, el repollo, las hojas de mostaza, la acelga y ciertos tipos de lechuga. Estos vegetales, al igual que la espinaca, son ricos en fibra, vitaminas y minerales que promueven la salud general.

Los expertos también sugieren incluir otras verduras como el brócoli, la coliflor o las coles de Bruselas en la dieta para potenciar los beneficios de la espinaca. Estas opciones ayudan a cumplir con las recomendaciones dietéticas que sugieren el consumo de 2 a 4 tazas de verduras al día.