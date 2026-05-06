Inscripción de panameños en partidos políticos muestra este año un leve descenso

En las elecciones electorales de 2024 el actual presidente José Raúl Mulino fue apoyado por cuatro partidos políticos y ganó con un 34% de los votos emitidos. REUTERS/Daniel Becerril

De un total de 3.168,632 ciudadanos panameños inscritos en el Registro Electoral, solo 1.542,218 se encuentran inscritos en partidos políticos, al corte del 29 de abril de 2026, según el último informe del Tribunal Electoral.

La cifra representa una leve baja respecto al corte anterior del 12 de marzo del año en curso, cuando 1.550,003 ciudadanos pertenecían a estos colectivos.

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El documento del Tribunal Electoral de Panamá revela que el 48.67% de los panameños forma parte de alguna agrupación, ya sea legalmente constituida o en formación mientras que un 51.33% no mantiene ninguna afiliación partidista.

Al detallar el número de adherentes por colectivo, el informe de la entidad gubernamental indica que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) registra 560,690 inscritos, el partido Realizando Metas, tiene 283,601, Cambio Democrático, 260,405 y el Partido Panameñista, 218,506.

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De igual manera, el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) presenta 79,735 adherentes, el Frente Amplio por la Democracia 47,460, el Movimiento Otro Camino 39,318 inscritos, 25,547 el Partido Alianza, y 21,216 inscritos el Partido Popular.

El Tribunal Electoral realizó la semana de la educación cívica electoral 2026. EFE/Bienvenido Velasco

En cuanto a las agrupaciones políticas en formación, los datos indican que Acción Ciudadana Independiente cuenta con 2,933 inscritos, mientras que el Partido Nacional Humanitario registra 2,430 y el movimiento RADIX mantiene 377 adherentes.

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Al referirse a la participación de las mujeres en los partidos políticos, se tiene que, por ejemplo, en el PRD hay inscritas 286,277, en el Partido Popular 10,123, en el MOLIRENA 37,774, y 104,689 en el Partido Panameñista, mientras que en Realizando Metas suman 135,360.

Una reciente encuesta del diario La Estrella de Panamá revela que una gran cantidad de los panameños encuestados no sienten simpatía con los partidos y movimientos políticos.

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El 68,5% de los encuestados no simpatiza con ninguna organización política. Esta cifra, de acuerdo con el diario, se ha mantenido por encima del 63% desde el inicio del gobierno de José Raúl Mulino.

Para incentivar el conocimiento de los ciudadanos en su rol como parte activa de una sociedad democrática, el Tribunal Electoral realizó la semana de la educación cívica electoral 2026.

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La confianza en los partidos políticos ha ido cayendo con el pasar de los años. EFE/Gabriel Rodríguez

En la misma se insistió en que la democracia no es un concepto estático ni una meta alcanzada de una vez y para siempre, pues es un organismo vivo que requiere cuidado constante.

“Es una forma de vida que se construye día a día con el compromiso de cada uno de nosotros”, aseguró el magistrado presidente del organismo electoral, Narciso Arellano Moreno.

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Agregó que el conocimiento y la práctica de los valores no son accesorios del sistema; son su esencia, constituyen cualidades que se deben poner en práctica dentro de cada grupo social, en la esfera pública y en la privada, para establecer y mantener el orden, progreso y buena relación entre los individuos.

Arellano Moreno añadió que sin integridad, sin tolerancia y sin respeto, la estructura democrática se debilita, se desmorona y, eventualmente, puede desaparecer, por lo que las jornadas programas constituyen verdaderos ejercicios prácticos de convivencia democrática.

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Este año la formación y actividades se extiende a los estudiantes integrantes del programa de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, que incluye centros penitenciarios, centros de custodia y cumplimiento, riesgo social, nocturnas, entre otros.

“Porque la democracia es inclusiva, o no es democracia. Reconocemos que el derecho a la educación cívica y la oportunidad de participar en la construcción de un país mejor pertenece a todos, sin distinción de horario o circunstancia de vida. Su participación hoy nos fortalece como sociedad”, manifestó el magistrado presidente del Tribunal Electoral.

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