Confirmaron un caso de hantavirus en Bariloche y aislaron preventivamente a la familia del paciente

El paciente había viajado a Salta y Jujuy, zonas endémicas de hantavirus, y también realizó tareas de riesgo en Bariloche, lo que complejiza la hipótesis de contagio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre de 45 años de San Carlos de Bariloche permanece internado en el área de Cuidados Intermedios del hospital Ramón Carrillo, luego de que se confirmara el diagnóstico de hantavirus.

La vigilancia epidemiológica se ha reforzado y su familia —específicamente, su pareja y su hijo— se encuentra en aislamiento preventivo.

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El caso representa el tercer episodio de hantavirus en el año 2026 en la región, lo que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias tanto por el antecedente inmediato como por las particularidades del virus en el sur y norte del país.

Con respecto a la cepa que contrajo el paciente, desde el área de Salud de Río Negro precisaron a Infobae: Todavía no tenemos el resultado si es Andes u otro. Ante la duda sus contactos se encuentran aislados".

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Las autoridades de Río Negro esperan el resultado de la cepa viral para determinar si corresponde a la variante Andes, única con transmisión persona a persona en el sur argentino (Facebook)

Aunque el paciente barilochense inició síntomas tras haber viajado a Salta y Jujuy —provincias en las que la infección es más frecuente—, también estuvo expuesto en Bariloche a actividades de riesgo por contacto con roedores, como desmalezamiento y limpieza de áreas potencialmente contaminadas.

A pesar de ello, las autoridades consideran más probable que el contagio se haya producido en el norte, debido al período de incubación y la distribución geográfica de las cepas, aunque se esperan los resultados del Instituto Malbrán para definir la situación con exactitud.

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“El cuadro no tenía un origen claro, pero algunos valores del laboratorio y la placa de tórax llamaban la atención”, precisó Rodrigo Bustamante, referente del área de Epidemiología del hospital público local, según lo consignado por el diario Río Negro.

La diferencia entre cepas de hantavirus resulta determinante en la estrategia sanitaria. Bustamante detalló: “Sucede que la cepa Andes que registramos en esta zona es la única que se transmite de persona a persona. En el norte, en cambio, no se hace aislamiento preventivo porque no están documentados casos de contagio interhumano”.

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Se recomendó extremar las medidas de prevención en viviendas y ambientes rurales, como sellar rendijas, desmalezar y manipular roedores muertos con guantes y lavandina al 10% /SAREM

Actualmente, el hombre se encuentra estable, aunque presenta dificultades respiratorias asociadas al cuadro típico del hantavirus. “Se agita y no saturaba del todo bien. Van cinco días de síntomas y entramos al período más crítico en el que los pacientes se pueden descompensar”, advirtió Bustamante.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud de Río Negro subrayó: “Ante la confirmación de un caso positivo de Hantavirus en San Carlos de Bariloche, se recuerdan las principales medidas de prevención”.

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Allí indicaron que el hantavirus es una enfermedad viral aguda y grave, transmitida principalmente por el ratón colilargo. Este roedor elimina el virus a través de la saliva, la orina y las heces, lo que favorece el contagio humano tanto por inhalación de partículas contaminadas como por contacto directo con los animales o sus excreciones. En la Patagonia, advirtieron, existe una variante viral que habilita la transmisión entre personas, particularidad que no se observa en las cepas del norte argentino.

Las manifestaciones clínicas más habituales son fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. El Ministerio recomendó que ante cualquier síntoma sugestivo o contacto sospechoso, la consulta médica debe ser inmediata.

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Con la hospitalización del paciente de Bariloche, ya se contabilizan tres casos confirmados de hantavirus en la región andina durante 2026. Uno de ellos ocurrió en El Bolsón, con evolución favorable y alta médica. El otro corresponde a un policía de Bariloche de 39 años, fallecido en el verano tras infectarse, presuntamente, en la zona de la cascada Santa Ana, cerca de la frontera con Chile.

Sobre la evolución de los cuadros, Bustamante subrayó que “la cepa de hantavirus del norte del país es más común aunque la letalidad es menor”, en contraposición con la cepa andina, que requiere mayor cautela por el riesgo de transmisión interhumana.

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En su comunicado, el Ministerio de Salud de Río Negro reiteró las principales medidas de prevención ante la circulación del hantavirus, con especial énfasis tanto en espacios rurales abiertos como en ambientes cerrados ante la eventual presencia de roedores. Indicaron que, frente a la aparición de roedores muertos, se debe rociar el animal con una solución de lavandina al 10%, esperar 30 minutos, manipularlo siempre con guantes, colocarlo en doble bolsa y desecharlo en un pozo profundo o incinerarlo de manera segura.

La transmisión interhumana del hantavirus solo se documenta con la cepa Andes hallada en el sur, a diferencia del norte argentino, donde el aislamiento de contactos no es necesario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para actividades al aire libre, la recomendación es transitar senderos habilitados y sólo de día, llevar calzado cerrado, recolectar leña únicamente en zonas abiertas y durante el día, y añadir una gota de lavandina por litro de agua al consumir agua de fuentes naturales. El ingreso a construcciones abandonadas debe evitarse. Si por necesidad se accede a lugares cerrados por mucho tiempo, se aconseja usar barbijo con filtro N° 95 o N° 99 y protección ocular, ventilar durante al menos 60 minutos, y rociar superficies con lavandina al 10%, dejando actuar media hora antes de limpiar.

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En las viviendas particulares, el ministerio instó a mantener los espacios limpios y sin residuos de comida o basura accesibles a los roedores, sellar rendijas y fisuras, asegurar puertas y ventanas, y desmalezar el entorno, así como ordenar galpones, corrales, composteras e invernaderos. Para limpiar terrenos, se reitera el uso de barbijo N° 95 o N° 99, protección ocular y ropa de trabajo adecuada.

El ratón colilargo —principal vector del hantavirus— transmite el virus por sus secreciones y excreciones, lo que demanda medidas estrictas de higiene tanto en espacios abiertos como en viviendas. Las autoridades enfatizaron que la detección precoz de síntomas y la consulta inmediata permite mejorar el pronóstico, dado que la fase crítica de la enfermedad se inicia entre el quinto y séptimo día del curso clínico.

La vigilancia y el seguimiento de los contactos del paciente de Bariloche dependerán finalmente del resultado del análisis genómico que realizará el Instituto Malbrán sobre la cepa viral involucrada. Si se confirma que se trata de la variante predominante en el norte argentino, donde no existe, hasta el momento, transmisión entre personas, se modificará el abordaje preventivo en estos contactos.

El brote de hantavirus en un crucero del Atlántico

Si bien no existe un vínculo directo, el caso diagnosticado en Bariloche coincidió temporalmente con el brote mortal de hantavirus registrado en el crucero neerlandés MV Hondius, que permanece frente a las costas de Cabo Verde con cerca de 150 personas.

La detección de una cepa capaz de transmitirse entre humanos, un comportamiento poco habitual en estos virus, activó alertas sanitarias internacionales.