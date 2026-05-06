Salud

Dolor posparto: causas, síntomas y formas de aliviarlo, según expertos

La American Chiropractic Association advirtió que las molestias en la espalda, la pelvis y el cuello pueden persistir durante meses después del embarazo. La importancia del acompañamiento emocional, el ejercicio supervisado y la atención temprana para una recuperación óptima

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Una mujer de cabello castaño claro sonríe suavemente mientras acuna a un bebé dormido envuelto en una manta blanca, bajo una luz cálida.
El dolor musculoesquelético posparto puede afectar hasta el 75% de las madres, según la American Chiropractic Association (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nacimiento de un bebé implica una transformación física y emocional profunda para el cuerpo de la madre. Sin embargo, muchas veces la recuperación posparto queda relegada frente a las demandas del cuidado del recién nacido. En ese contexto, el dolor musculoesquelético aparece como una de las complicaciones más frecuentes y menos visibilizadas tras el parto.

Según la American Chiropractic Association, estas molestias pueden afectar distintas zonas del cuerpo, especialmente la pelvis, la región lumbar, la espalda alta y el cuello. Aunque algunas mujeres experimentan síntomas leves y transitorios, en otros casos el problema puede prolongarse durante meses o incluso años.

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La organización señala que entre el 2% y el 75% de las mujeres pueden desarrollar dolor musculoesquelético después del parto en algún momento. La amplitud de esta cifra se explica por las diferencias entre estudios y poblaciones analizadas, pero refleja una realidad frecuente en la práctica clínica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las molestias posparto suelen manifestarse en la pelvis, la región lumbar, la espalda alta y el cuello de las mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El dolor tras el parto es una experiencia común en muchas mujeres”, explicó Sarah Radabaugh, vicepresidenta del Consejo de Salud Femenina de la American Chiropractic Association. Para los especialistas, reconocer estas molestias y abordarlas de manera temprana es clave para evitar que se vuelvan persistentes.

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Causas del dolor postparto

Aunque el embarazo y el nacimiento suelen considerarse el momento más exigente, el cuerpo continúa sometido a una gran carga física después del parto.

“No importa cómo haya sido el parto, es un evento físico monumental”, afirmó Radabaugh. Durante el embarazo, músculos, articulaciones y ligamentos atraviesan cambios importantes para adaptarse al crecimiento del bebé y al nacimiento. Luego, comienza una etapa marcada por nuevas exigencias corporales.

Infografía que muestra una mujer con dolor de espalda y cuello, junto a gráficos con estadísticas, zonas corporales afectadas, causas y estrategias de alivio y prevención del dolor posparto.
El dolor musculoesquelético posparto puede durar meses o años si no se reconoce y trata de manera temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar al recién nacido, alimentarlo durante horas y sostenerlo en posiciones incómodas puede generar tensión constante en la espalda, los hombros y el cuello. A esto se suma el cansancio acumulado y la falta de sueño, que dificultan la recuperación física.

Muchas mujeres pasan gran parte del día inclinadas hacia adelante para amamantar, cambiar pañales o dormir al bebé. Con el tiempo, esas posturas repetidas pueden aumentar las molestias y favorecer contracturas o dolor persistente.

Por qué algunas molestias duran tanto tiempo

Uno de los puntos que más preocupa a los especialistas es que el dolor posparto no siempre desaparece por sí solo. En algunos casos, puede mantenerse durante años y afectar la calidad de vida.

Las molestias suelen presentarse como ardor, rigidez o sensibilidad en distintas partes del cuerpo. Algunas mujeres sienten dolor al caminar, levantar peso o permanecer mucho tiempo sentadas. Otras desarrollan limitaciones para realizar actividades cotidianas.

La American Chiropractic Association advierte que muchas madres minimizan estos síntomas o consideran que forman parte normal de la maternidad, lo que retrasa la consulta médica. Sin embargo, cuando el problema no se trata, el malestar puede cronificarse y afectar tanto el bienestar físico como el emocional.

Madre en bata de hospital sostiene a su recién nacido envuelto en azul, sonriendo a una enfermera. Tres profesionales médicos con mascarillas están en el fondo.
Cargar al recién nacido y mantener posturas incómodas durante la lactancia incrementa el riesgo de dolor musculoesquelético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas destacan que la recuperación no depende únicamente de tratamientos médicos. El entorno y el acompañamiento también cumplen un papel central. “En un mundo ideal, una mujer después de dar a luz es respaldada plenamente por su familia y comunidad”, señaló Radabaugh.

Contar con ayuda para las tareas diarias permite que la madre descanse más, reduzca la sobrecarga física y tenga tiempo para recuperarse. Además, favorece el vínculo con el bebé y disminuye el estrés durante las primeras semanas.

Por eso, la recomendación es organizar redes de apoyo antes del parto. Anticipar quién podrá colaborar con las comidas, la limpieza o el cuidado del recién nacido puede aliviar gran parte de la presión física y emocional del posparto.

Ejercicios suaves y cambios cotidianos que pueden ayudar

El abordaje de estas molestias suele comenzar con medidas simples dentro del hogar. Entre las estrategias recomendadas por la American Chiropractic Association se encuentran las caminatas suaves, los ejercicios de respiración diafragmática y los estiramientos controlados.

La respiración diafragmática consiste en respirar de manera profunda utilizando el abdomen y no solo el pecho. Esta técnica ayuda a reducir tensión muscular y favorece la relajación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ejercicios suaves, respiración diafragmática y una postura adecuada ayudan a aliviar el dolor musculoesquelético tras el parto (Imagen Ilustrativa Infobae)

También se aconseja prestar atención a las posturas durante la alimentación del bebé. Utilizar sillas cómodas con apoyo lumbar, colocar almohadas debajo del bebé y apoyar los pies puede disminuir la carga sobre la espalda y el cuello.

Los especialistas subrayan que los ejercicios deben realizarse con supervisión profesional, especialmente cuando existe dolor intenso o antecedentes de lesiones.

Qué papel puede tener la atención quiropráctica

La American Chiropractic Association considera que la atención quiropráctica puede cumplir una función preventiva y terapéutica durante el posparto. Según Radabaugh, este tipo de abordaje busca recuperar la movilidad de las articulaciones, corregir desequilibrios musculares y enseñar posiciones más adecuadas para cargar o alimentar al bebé.

Además, remarcó que muchas mujeres no reciben seguimiento temprano después del nacimiento. En Estados Unidos, la atención médica convencional suele programar la primera revisión recién seis semanas después del parto, lo que puede retrasar el tratamiento de algunas molestias.

Cuándo conviene consultar

La recomendación de los especialistas es no esperar a que el dolor empeore. Si aparecen molestias persistentes, la consulta temprana puede ayudar a prevenir complicaciones y acelerar la recuperación.

“Si algo les molesta después del parto, pueden recibir ajustes inmediatamente”, indicó Radabaugh. Cuando la madre se encuentra bien, los profesionales suelen sugerir permanecer en casa durante las dos primeras semanas y realizar una primera evaluación entre la segunda y la cuarta semana posparto.

Médica con bata blanca y paciente de cabello castaño sentadas frente a frente en un consultorio luminoso, con un escritorio y un cuaderno.
Consultar de manera temprana con profesionales de la salud evita la cronificación del dolor y mejora la calidad de vida posparto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas insisten en que el dolor no debe naturalizarse. Aunque algunas molestias son frecuentes después del nacimiento, persistir durante meses o años no es algo que deba considerarse inevitable.

Comprender que el posparto también requiere cuidado físico, descanso y acompañamiento puede marcar una diferencia importante en la recuperación y en la calidad de vida de las madres.

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