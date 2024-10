¿Qué es la valeriana y cómo usarla como calmante natural para dormir mejor?

Los usos de la valeriana abarcan desde el insomnio hasta la ansiedad (Imagen ilustrativa Infobae)

La hora de ir a la cama y conciliar el sueño es uno de los momentos más esperados del día, luego del cansancio de la jornada. Sin embargo, el descanso reparador no es tan fácil de lograr.

Según estimaciones de la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, entre el 10 y el 30% de los adultos en el mundo viven con insomnio.Este es un trastorno del sueño frecuente que dificulta tanto la capacidad de quedarse dormido como la de mantener el descanso nocturno sin interrupciones.

En busca de soluciones naturales para combatir el insomnio, varios estudios indican que la valeriana puede ser un remedio natural que ayude a dormir mejor.

La valeriana se consume preparando una infusión con sus raíces secas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si se tiene en cuenta la evidencia científica publicada, los productos para conciliar el sueño que están entre los más estudiados en orden de mayor a menor importancia son melatonina, lavanda, valeriana, pasionaria, manzanilla y lúpulo”, afirmó en diálogo con Infobae el doctor Daniel Cardinali, médico y doctor en Ciencias Biológicas y doctor “honoris causa” en Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y Salamanca de España.

Según Clínica Mayo, las raíces de la planta valeriana officinalis podrían ayudar a las personas a mejorar la calidad del sueño. Esta planta alta con flores que se encuentra en el campo, podría también acortar el tiempo necesario para conciliar el sueño. La valeriana cuenta con numerosas especies, pero solo la raíz de la valeriana officinalis ha sido objeto de un estudio exhaustivo, sugiriendo sus beneficios potenciales en el ámbito del descanso, afirmó la entidad.

Qué es la valeriana

Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), la valeriana, miembro de la familia Valerianaceae, es una planta perenne nativa de Europa y Asia y naturalizada en América del Norte.

La valeriana puede ser útil para conciliar el sueño más rápido (Getty)

“La valeriana se ha utilizado como hierba medicinal al menos desde la época de la antigua Grecia y Roma. Sus usos terapéuticos fueron descritos por Hipócrates, y en el siglo II, Galeno prescribió valeriana para el insomnio. En el siglo XVI, se utilizó para tratar el nerviosismo, los temblores, los dolores de cabeza y las palpitaciones del corazón. Durante la Segunda Guerra Mundial, se utilizó en Inglaterra para aliviar el estrés de los ataques aéreos”, describió la NIH.

¿Por qué se asocia la valeriana a los somníferos naturales?

De acuerdo al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, “se han identificado muchos componentes químicos de la valeriana, pero no se sabe cuál puede ser responsable de sus efectos promotores del sueño en animales y en estudios in vitro. Es probable que no exista un único compuesto activo y que los efectos de la valeriana sean el resultado de múltiples componentes que actúan de forma independiente o sinérgica”.

Los beneficios para la salud de la valeriana

Aunque es necesario realizar más investigaciones, la valeriana parece ayudar a las personas a conciliar el sueño más rápidamente, a dormir mejor y a despertarse con menos frecuencia.

La valeriana parece ser más eficaz después de tomarla regularmente durante dos o más semanas

Según una nota de Infobae, en algunos estudios científicos, los pacientes que tomaban valeriana tenían un 80% más de probabilidades de informar de mejoras en el sueño que los que tomaban un placebo.

Como los expertos no han localizado un único compuesto activo, especulan que el efecto de la valeriana puede deberse a varios compuestos que actúan conjuntamente, o a los aminoácidos GABA o glicina. Se indica básicamente para casos de:

Insomnio

Ataques leves de ansiedad

Palpitaciones nerviosas e irritabilidad

Espasmos gastrointestinales

Hipertensión arterial asociada a nervios.

Más allá del insomnio, esta planta ha sido utilizada para tratar nerviosismo y palpitaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir valeriana

De acuerdo con la Clínica Mayo, “la valeriana parece ser más eficaz después de tomarla regularmente durante dos o más semanas. En general, se considera segura para los adultos. Los efectos secundarios son raros y tienden a ser leves, pero pueden incluir dolor de cabeza, mareos, picores y malestar estomacal”.

Las raíces y los tallos de la planta de la valeriana se convierten en tés, tinturas, cápsulas, extractos y comprimidos.

Cómo preparar el té de valeriana

Se aconseja solo el uso de las raíces secas, ya que es la parte de la planta que contiene todas las propiedades beneficiosas para la salud.

Ingredientes:

1 cucharada de raíz seca de valeriana

300 ml de agua hirviendo

La valeriana, junto a la higiene del sueño, puede ayudar a lograr un descanso reparador (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modo de preparación:

Agregar la raíz seca de valeriana en el agua hirviendo, tapar y dejar reposar de 10 a 15 minutos. Luego, colar y beber de 30 a 45 minutos antes de acostarse.

Las cápsulas de valeriana se deben tomar por vía oral, enteras, sin masticar y con 1 vaso de agua.

Cuáles son las contraindicaciones de tomar valeriana

Según la Clínica Mayo, no es seguro tomar valeriana para las embarazadas o si se está amamantando. “Además, no se la evaluó con el fin de determinar si es segura para niños menores de 3 años. Si tienes una enfermedad hepática, no tomes valeriana. Debido a que la valeriana puede hacerte sentir somnoliento, evita conducir o trabajar con maquinaria peligrosa después de tomarla”, señaló la clínica.

No recomendada para el embarazo o lactancia, la valeriana puede interactuar con otros medicamentos. Es esencial consultar a un médico antes de iniciar su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y agregó que es posible que haya interacciones con otros medicamentos. “La valeriana puede aumentar los efectos de otros somníferos. También incrementa el efecto sedante de las sustancias depresoras, como el alcohol, las benzodiacepinas y los narcóticos. La valeriana puede interferir en la acción de algunos medicamentos recetados. También puede interactuar con otros suplementos dietéticos, como la hierba de San Juan”, finalizó la institución médica y recomendó consultar al médico antes de tomarla.

“En última instancia, el insomnio persistente indica que hay un problema, como malos hábitos de sueño, o una afección física o psicológica. Si sigues teniendo insomnio, habla con el médico acerca de posibles causas y estrategias de tratamiento”, recomendó la Clínica Mayo.