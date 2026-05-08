Listados por GPTW™ 2026: las organizaciones con mejor cultura laboral en República Dominicana y Puerto Rico

Las compañías líderes destacan por entornos laborales de confianza y oportunidades de desarrollo profesional, según Great Place To Work. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un entorno donde retener talento y construir culturas organizacionales sólidas representa un desafío estratégico, el listado de Los Mejores Lugares para Trabajar® 2026 en República Dominicana y Puerto Rico —elaborado por la firma internacional Great Place To Work® (GPTW™) — destaca a las organizaciones que están transformando la gestión interna.

El informe reconoce a organizaciones que han consolidado entornos laborales basados en la confianza, donde los colaboradores se sienten valorados y encuentran oportunidades reales de desarrollo profesional y bienestar, según la consultora especializada en clima organizacional.

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Las organizaciones con mejores culturas laborales en 2026

En Puerto Rico, el listado lo integran:

AbbVie

The AES Corporation

Zimmer Biomet

Puerto Rico Supplies Group, LLC.

GRUPO SM PR

Más del 50% de los trabajadores en la región está dispuesto a cambiar de empleo, subrayando la importancia de una cultura organizacional sólida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En República Dominicana, el top 5 corresponde a:

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Casa de Campo Resort & Villas

Hilton

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP)

GRUPO UNIVERSAL

DP World

De acuerdo con el estudio de GPTW™, estas compañías comparten un rasgo central: han construido culturas organizacionales donde el orgullo, la confianza y el sentido de pertenencia forman parte de la experiencia diaria de sus equipos.

El listado se fundamenta en el Trust Index™, la herramienta principal de medición de GPTW™, que evalúa la percepción de los empleados en tres dimensiones: la relación con los líderes, con sus compañeros y con el propio trabajo. A partir de estas variables, se analizan cinco factores: credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y camaradería. El resultado se expresa como un porcentaje que refleja el nivel de confianza interna.

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En 2026, República Dominicana alcanzó un promedio de confianza del 91%, mientras que Puerto Rico registró un 82%, según el informe de GPTW™.

República Dominicana alcanzó un 91% y Puerto Rico un 82% en el índice de confianza laboral del informe GPTW 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cifras reflejan avances en la consolidación de culturas laborales sólidas en la región.

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Principales tendencias en la cultura organizacional del Caribe

El informe señala que más del 50% de los trabajadores en la región se muestra abierto a cambiar de empleo, lo que evidencia un cambio relevante en las expectativas del talento. En este escenario, el crecimiento organizacional depende cada vez más de la capacidad para construir culturas organizacionales consistentes, y no solo de la estrategia financiera o comercial.

Los datos regionales muestran fortalezas en tres dimensiones: orgullo (90%), compañerismo (89%) y credibilidad (87%). Sin embargo, persisten desafíos en aspectos como la equidad, el equilibrio entre la vida personal y laboral, y la coherencia en el liderazgo.

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El estudio resalta que las empresas con alta confianza interna experimentan mayor retención de talento, innovación y resiliencia frente a la competencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confianza como diferencial competitivo clave

GPTW™ concluye que la cultura organizacional dejó de ser un elemento intangible para convertirse en un factor directamente vinculado al desempeño del negocio. Las organizaciones que logran altos niveles de confianza no solo retienen mejor el talento, sino que también exhiben mayor productividad, capacidad de innovación y resiliencia frente a la volatilidad.

En mercados como República Dominicana y Puerto Rico, caracterizados por la escasez de talento y la competencia intensa, la capacidad de construir entornos laborales confiables se posiciona como el principal activo para competir y crecer. El listado de Los Mejores Lugares para Trabajar® 2026 no solo reconoce a las organizaciones líderes, sino que confirma una tendencia regional: la confianza interna es ahora un pilar esencial para el éxito organizacional.

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