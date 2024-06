Hay frutas que se deben evitar antes de dormir para no interrumpir el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación desempeña un papel crucial en la salud y bienestar general, pero no solo importa lo que se come, sino también cuándo se hace. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomiendan consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día para mejorar la salud. Así como hay frutos ideales para la noche por sus beneficios, hay otros que se deben evitar debido a las reacciones que pueden provocar. No es que sean “malos”, sino que es crucial elegir el momento adecuado para consumirlos.

Cuáles son las frutas que se recomienda comer antes de dormir

Si bien todas aportan nutrientes esenciales, algunas tienen propiedades específicas que pueden ayudar a conciliar el sueño y a mantener un descanso reparador.

Frutos rojos

Los frutos rojos son una excelente opción para consumir antes de dormir gracias a sus beneficios para el sistema nervioso. Los carbohidratos presentes en estas frutas ayudan a aumentar la producción de serotonina en el cerebro. La serotonina es un neurotransmisor que contribuye a regular el sueño, lo que facilita conciliar el mismo. Además, los frutos rojos son ricos en antioxidantes, los cuales combaten los radicales libres y promueven un estado de relajación.

Los frutos rojos aumentan la producción de serotonina para regular el sueño (Imagen ilustrativa Infobae)

Kiwi

El kiwi es otro aliado para quienes buscan mejorar la calidad de su descanso. Esta fruta es una fuente rica en antioxidantes y serotonina. Un estudio reveló que el consumo de kiwi mejora el comienzo, la duración y la eficiencia del sueño en adultos que sufren de trastornos del sueño. Los componentes bioactivos del kiwi, como vitaminas y minerales, también ayudan a reducir el estrés oxidativo y a mejorar el estado de ánimo, ambos factores influyentes en la calidad del sueño.

Banana

La banana es especialmente recomendada debido a su alto contenido de potasio y magnesio. Ambos minerales son esenciales para la relajación muscular, lo que ayuda a preparar el cuerpo para el descanso. Además, la banana promueve la producción de serotonina y melatonina, dos neurotransmisores cruciales para regular el ciclo del sueño-vigilia. Su consumo antes de dormir puede contribuir a un descanso más reparador y a una mejor calidad del sueño.

Cítricos como la naranja y el pomelo pueden causar acidez estomacal nocturna (Unsplash)

Las frutas que hay que evitar antes de dormir

No todas las frutas son ideales para consumir antes de dormir debido a sus componentes y el efecto que pueden tener en la digestión y el sueño.

Cítricos

Entre las frutas que es mejor evitar antes de acostarse se encuentran los cítricos como la mandarina, el pomelo y la naranja. Estos frutos poseen alta acidez, lo cual puede ocasionar problemas de gastritis y acidez estomacal en personas propensas a este tipo de malestar. Consumir cítricos por la noche puede interferir con el sueño debido al posible malestar digestivo que provocan. Es preferible consumirlos durante la mañana o la tarde.

Frutas con mucha agua

Frutas como la sandía, el durazno y el melón son excelentes para la hidratación del organismo debido a su alto contenido de agua. Sin embargo, consumir estas frutas en grandes cantidades antes de dormir puede resultar en un aumento de la necesidad de visitar el baño durante la noche, lo que interrumpe el descanso. Por ello, es aconsejable disfrutarlas durante el día.

Frutas con alto índice de sorbitol

Frutas como el durazno, la manzana, la ciruela, la pera y las pasas tienen un alto contenido de sorbitol, un azúcar natural que puede causar digestión lenta. Consumir estas frutas por la noche podría provocar malestar estomacal y una digestión más lenta, lo que dificultaría conciliar el sueño y mantener un descanso continuo.

Establecer una rutina de sueño ayuda a regular el ciclo de sueño-vigilia (Imagen ilustrativa Infobae)

Consejos para lograr un buen descanso

Lograr un buen descanso es esencial para mantener la salud física y mental. Además de elegir las frutas adecuadas para consumir antes de dormir, existen otros consejos que pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño.

Establecer una rutina de sueño: Ir a dormir y despertarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el ciclo de sueño-vigilia del cuerpo.

Crear un ambiente propicio para el sueño: Asegurarse de que el dormitorio sea oscuro, fresco y tranquilo. Utilizar cortinas opacas, otros soportes para bloquear la luz y dispositivos de terapia de sonido puede ser muy útil.

Evitar la cafeína y el alcohol: Ambas sustancias pueden interferir con la calidad del sueño, incluso si se consumen varias horas antes de acostarse.

Limitar el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir: La luz azul emitida por las pantallas de teléfonos, tabletas y computadoras puede alterar la producción de melatonina, la hormona del sueño. Se recomienda evitar el uso de estos dispositivos al menos una hora antes de acostarse.

Practicar técnicas de relajación: La meditación, la respiración profunda y el yoga pueden ayudar a calmar la mente y preparar el cuerpo para el descanso.

Al elegir adecuadamente los alimentos que se consumen antes de dormir, es posible mejorar considerablemente la calidad del sueño y, por ende, la salud general. Es fundamental prestar atención a la cantidad de frutas y verduras que se ingieren diariamente y también al momento del día en que se consumen, para maximizar sus beneficios y asegurar un descanso reparador.