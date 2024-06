Cuáles son los beneficios del chocolate negro para la salud

Controla el colesterol: Un estudio reciente ha generado revuelo en el campo de la nutrición y la salud cardiovascular. Publicado en The Journal of Nutrition , la investigación sugiere que el consumo de chocolate podría desempeñar un papel beneficioso en la reducción de los niveles de colesterol LDL, comúnmente conocido como “colesterol malo”. Los investigadores analizaron el efecto de las barras de chocolate que contienen esteroles vegetales y flavonoides de cacao en los niveles de colesterol . Este análisis minucioso reveló que una ingesta regular de estas barras, combinada con una dieta baja en grasas , podría no solo disminuir el colesterol LDL, sino también mejorar la presión arterial.

Aumenta el rendimiento deportivo: Un estudio reciente publicado en The Journal of the International Society of Sports Nutrition ha revelado que el consumo de chocolate amargo podría tener efectos positivos en el rendimiento atlético. La investigación, llevada a cabo en el Reino Unido con un grupo de ciclistas, sugiere que este tipo de chocolate mejora la disponibilidad de oxígeno durante el ejercicio físico. Investigaciones del estudio indicaron que los ciclistas, tras consumir chocolate negro, utilizaron una menor cantidad de oxígeno mientras pedalearon a un ritmo moderado. Esto significa que su capacidad aeróbica mejoró, permitiéndoles realizar la misma cantidad de ejercicio con menos esfuerzo respiratorio.