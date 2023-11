Estos son los 7 beneficios del chocolate negro, según la ciencia

Chocolate (Shutterstock)

Charlie y la fábrica de chocolate, Como agua para chocolate, los huevos de chocolate del conejo de Pascua... Vivimos rodeados de referencias continuas a este sabroso dulce, ya sea en películas o libros como en nuestra tradición. ¿Quién no ha regalado nunca bombones por San Valentín o chocolates en Navidad? Y aunque con frecuencia es uno de esos alimentos tan demonizados, el chocolate cuenta con múltiples beneficios muy positivos para nuestra salud.

El cacao y el chocolate no son lo mismo, ya que del primero se obtiene el cacao en polvo y la manteca de cacao. La forma más habitual de consumir el cacao es en forma de chocolate, que resulta de la mezcla de cacao en polvo, manteca de cacao y azúcar. Además, el chocolate puede llevar otros ingredientes, como leche, avellanas o almendras. Tanto el cacao como el chocolate tienen propiedades positivas para la salud.

Te puede interesar: Este es el peor momento del día para tomar un ‘snack’ y los alimentos que debes evitar, según médicos

Cuanta menor cantidad de cacao puro lleve nuestro chocolate, más azúcar y componentes añadidos tendrá. Por eso, es importante fijarnos en el porcentaje de cacao que aparece reflejado en el etiquetado. Es más, que sea chocolate negro no implica que no lleve azúcar, solo que no lleva leche.

Chocolate negro (Shutterstock)

Los beneficios del chocolate

Comer chocolate mejora nuestro estado de ánimo e incrementa el nivel de energía, por eso muchas barritas energéticas lo incorporan entre sus ingredientes. Si se consume en porciones moderadas, puede aportarnos muchas cualidades positivas en nuestra salud, especialmente si es negro. Estos son sus siete beneficios:

Te puede interesar: El segundo mejor panetone de chocolate del mundo se hace en España: estas son las panaderías donde puedes conseguirlo