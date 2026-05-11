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Incendio de grandes proporciones afecta parque nacional Celaque en Honduras

Un incendio de grandes proporciones mantiene en alerta a las autoridades ambientales y militares en Honduras. Más de 800 personas trabajan en las labores de control del siniestro

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Comunidades cercanas, fuerzas armadas y el Instituto de Conservación Forestal de Honduras unen esfuerzos para controlar las llamas en Celaque.
Comunidades cercanas, fuerzas armadas y el Instituto de Conservación Forestal de Honduras unen esfuerzos para controlar las llamas en Celaque.

Un amplio operativo interinstitucional permanece activo en Honduras con el objetivo de contener un incendio forestal de gran magnitud que afecta el Parque Nacional Celaque, una de las áreas protegidas más importantes del país, ubicada en el occidente hondureño.

El director del Instituto de Conservación Forestal (ICF), José Armando Ramírez, informó que participan aproximadamente 800 personas desde hace cuatro días en las labores para combatir el fuego. El incendio se originó en el sector de San Manuel, departamento de Lempira, y se ha extendido hacia zonas de difícil acceso dentro del área protegida.

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En las operaciones trabajan cuadrillas del ICF, tres batallones del Ejército de Honduras y voluntarios de comunidades cercanas, distribuidos en diferentes frentes para intentar contener las llamas bajo condiciones climáticas y geográficas adversas.

Las autoridades advirtieron que el impacto de los incendios forestales en el país podría ser mucho mayor al inicialmente estimado, ya que las áreas afectadas a nivel nacional podrían alcanzar hasta 27.000 hectáreas, debido a la reactivación de focos de fuego en distintos puntos del territorio.

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Entre las zonas con reportes recientes de siniestros se encuentran Casablanca, en Danlí, El Paraíso, donde un incendio que había sido controlado volvió a reactivarse, así como otros puntos del oriente y occidente del país.

Campamentos de respuesta

El titular del ICF precisó que en algunas áreas se han establecido campamentos temporales para que las brigadas puedan iniciar sus labores desde temprano, dada la complejidad del terreno y la magnitud de los incendios activos.

l costo operativo de la lucha contra el incendio en Celaque supera 1,2 millones de lempiras en solo cuatro días, según el ICF.
l costo operativo de la lucha contra el incendio en Celaque supera 1,2 millones de lempiras en solo cuatro días, según el ICF.

Con respecto al Parque Nacional Celaque, las autoridades estiman que se ha requerido la participación de hasta mil personas por día en diferentes momentos del operativo. Esto ha significado un costo operativo significativo, ya que, según Ramírez, solo en salarios y jornadas de trabajo se ha registrado una inversión aproximada de 1,2 millones de lempiras en cuatro días.

Intervención de las Fuerzas Armadas

El impacto ambiental es relevante: las autoridades señalan la pérdida de biodiversidad, la degradación del suelo y la afectación a fuentes de agua que nacen en esta zona protegida, considerada clave para el abastecimiento hídrico de comunidades cercanas.

Además de Celaque, el país ha registrado múltiples incendios forestales en los últimos días. Las Fuerzas Armadas de Honduras comunicaron que el fin de semana participaron en el combate y control de al menos 15 incendios activos en varios departamentos, incluidos Francisco Morazán, Lempira, Santa Bárbara, El Paraíso, Olancho y Cortés.

La pérdida de biodiversidad y el impacto en fuentes de agua representan consecuencias ambientales críticas del incendio en el Parque Nacional Celaque.
La pérdida de biodiversidad y el impacto en fuentes de agua representan consecuencias ambientales críticas del incendio en el Parque Nacional Celaque.

Entre las zonas afectadas se incluyen Tatumbla, Santa Rosa de Copán, Zamorano, Gracias a Dios, Valle de Jamastrán y Santa Lucía, lo que refleja la extensión del fenómeno en gran parte del territorio nacional.

En lo que va de 2024, las Fuerzas Armadas han intervenido en el control de 304 incendios forestales, que han consumido más de 3.600 hectáreas, movilizando a más de 4.800 efectivos militares en tareas de prevención y combate del fuego.

Las autoridades del ICF indicaron que se investigan las causas del incendio en San Manuel, Lempira, para identificar responsabilidades y determinar si hubo intervención humana, en un contexto en el que la falta de denuncias ciudadanas sigue representando un obstáculo para la judicialización de estos delitos ambientales.

Actualmente, los equipos de emergencia continúan las labores en el Parque Nacional Celaque con la esperanza de contener el fuego en los próximos días y evitar mayores daños a uno de los principales pulmones forestales de Honduras.

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