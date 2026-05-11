El sistema de salud dominicano refuerza su operatividad para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La República Dominicana anuncia el despliegue de más de 500 médicos y 200 centros de atención para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema público de salud dominicano desplegará más de 500 médicos especializados y habilitará más de 200 centros de atención para cubrir las necesidades sanitarias de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en República Dominicana en julio próximo.

La atención será gratuita para todos los usuarios del operativo: atletas, delegaciones y visitantes tendrán acceso sin costo a consultas y a medicamentos básicos para condiciones como hipertensión y diabetes, tanto en los hospitales del complejo como en el resto de la red habilitada.

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La Ciudad Sanitaria como eje del operativo

La Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar funcionará como uno de los principales centros de respuesta sanitaria durante el evento. Este complejo incluye especialidades como medicina deportiva, artroscopía, neurocirugía, cardiología, medicina interna y atención materno infantil. Asimismo, alberga el Hospital General y de Especialidades Dr. José Joaquín Puello Herrera y el Materno Infantil Julio Manuel Grullón.

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, encabezó un recorrido por las instalaciones junto a directores de medios de comunicación y representantes de la prensa nacional, quienes pudieron conocer de primera mano la capacidad operativa, tecnológica y de respuesta inmediata de los hospitales del complejo.

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El sistema público de salud dominicano desplegará más de 500 médicos especializados y habilitará más de 200 centros de atención para cubrir las necesidades sanitarias de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebrarán en República Dominicana en julio próximo.

“El sistema público de salud dominicano está preparado para brindar asistencia médica con altos estándares de calidad a todos los participantes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, afirmó Landrón. Destacó que la red sanitaria dispone de personal capacitado, tecnología avanzada y una red hospitalaria fortalecida.

Respaldo institucional y planificación conjunta

El director del Servicio Regional de Salud Ozama, Edisson Féliz Féliz, resaltó la preparación del personal y la capacidad resolutiva de la Ciudad Sanitaria para dar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad durante las competencias.

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El presidente del Comité Organizador de los Juegos, José Monegro, valoró la integración de la red pública en la planificación sanitaria del evento y reconoció el avance del sistema hospitalario dominicano en los últimos años.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirán a más de 6,200 atletas de 37 delegaciones en Santo Domingo, República Dominicana, entre el 24 de julio y el 8 de agosto de 2026, en una edición que coincide con el centenario de Centro Caribe Sports y se proyecta como el mayor despliegue logístico en la historia del país y en el que se han comprometido inversiones por más de RD$5.000 millones en infraestructura, según el portal oficial de la Presidencia de la República Dominicana.

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Esta edición reviste particular relevancia por varios factores inéditos. En palabras del presidente Luis Abinader al medio presidencia.gob.do, el evento no solo implica la participación de deportistas provenientes de 37 países y territorios, sino también un despliegue sin precedentes en materia de organización, con una ruta de la antorcha denominada “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores” que atravesará las 31 provincias y el Distrito Nacional del país, homenajeando a Juan Ulises García Saleta, impulsor del olimpismo dominicano.

La República Dominicana inicia la ruta de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y le dedica el recorrido al legado de Wiche Saleta. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Este trayecto simbólico inició formalmente el 6 de mayo de 2026 en Pedernales. Se trata de la tercera vez que República Dominicana asume la sede de la cita regional, después de las experiencias en 1974 y 1986, de acuerdo con infobae.com.

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República Dominicana aspira a dejar un legado a largo plazo con los Juegos de 2026

Las competencias se distribuirán en varias regiones: el Distrito Nacional albergará 26 sedes, Santo Domingo 23, Santiago y Bonao contarán con dos sedes cada uno, mientras que Punta Cana, Cabarete, Baní y Juan Dolio tendrán una sede respectivamente, según datos de presidencia.gob.do. Entre las disciplinas confirmadas figuran atletismo, natación, béisbol, voleibol y equitación, enmarcadas en un programa total de 40 deportes y 56 disciplinas.

Para responder a la demanda de alojamiento y dejar un beneficio social post-juegos, el gobierno ha proyectado la construcción de la Villa Centroamericana y del Caribe, infraestructura que, una vez finalizado el evento, será reconvertida en viviendas de bajo costo para familias dominicanas.

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