Panamá

La deforestación, la caza y el tráfico ilegal amenazan el vuelo de las aves migratorias en Panamá

El país alberga a unas 1,030 especies de aves, de las cuales 177 son migratorias

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La extinción de las aves migratorias puede generar efectos ecológicos, como el aumento de plagas que afectan cultivos y bosques. MiAmbiente
La extinción de las aves migratorias puede generar efectos ecológicos, como el aumento de plagas que afectan cultivos y bosques. MiAmbiente

Panamá se convierte anualmente en un punto de descanso, alimentación y resguardo de numerosas especies de aves migratorias, que enfrentan algún grado de amenaza o peligro de extinción.

Las aves cruzan continentes y océanos siguiendo rutas que han recorrido durante generaciones, y ahora un tercio de ellas enfrenta la deforestación, la alteración de los hábitats, la caza y el tráfico ilegal, aunado a una contaminación cada vez más creciente.

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El país alberga unas 1,030 especies de aves, de las cuales 177 son migratorias, entre las que se encuentran el Gavilán Aludo, la Reinita Protonotaria, el Playero Occidental y la Tangara Escarlata, de acuerdo con la edición 2025 de la Lista de las Aves de Panamá.

Las aves migratorias también funcionan como indicadores del estado de los ecosistemas.

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Su sensibilidad a los cambios en el entorno permite observar transformaciones en los hábitats naturales, por lo que su ausencia puede generar efectos ecológicos, entre ellos el aumento de plagas que afectan cultivos y bosques.

En 2025 Panamá alcanzó el primer lugar en Centroamérica, con un total de 771 especies avistadas. MiAmbiente
En 2025 Panamá alcanzó el primer lugar en Centroamérica, con un total de 771 especies avistadas. MiAmbiente

Para su conservación se cuenta con instrumentos legales orientados a la protección de la vida silvestre, entre ellas la Ley 24 de 1995 y su reglamentación mediante el Decreto 43 de 2004, que establecen la prohibición de capturar, comercializar o transportar especies sin los permisos correspondientes.

El Ministerio de Ambiente informó que también existe la Estrategia Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción 2018-2050, que incluye acciones dirigidas a la conservación de áreas importantes para aves endémicas, residentes y migratorias, con el respaldo de organizaciones especializadas.

En los últimos años el aviturismo, o la observación de aves, ha ganado popularidad, como una actividad vinculada a la naturaleza que genera beneficios para las economías locales y además promueve la conciencia ambiental.

Dentro de las áreas protegidas existen rutas utilizadas para esta actividad, entre ellas el Parque Nacional Soberanía, el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Chagres, el Parque Nacional Volcán Barú y el Parque Natural Metropolitano.

Durante las jornadas de avistamiento, organizadas por el Ministerio de Ambiente, se observan especies como tucanes, pericos, gavilanes, gallinazos y aves migratorias, utilizando binoculares y aplicaciones móviles para su identificación.

La jornada de avistamiento de aves 2026 se realizó en todo el país. MiAmbiente
La jornada de avistamiento de aves 2026 se realizó en todo el país. MiAmbiente

Datos de eBird.org señalan que en el 2025 Panamá alcanzó la posición número 12 a nivel mundial y el primer lugar en Centroamérica, con un total de 771 especies avistadas durante el evento.

Como parte de este logro, en la Biosfera de la comarca indígena de Guna Yala, específicamente en la comunidad de Armila, se registró una nueva especie de ave que no había sido reportada anteriormente en el área.

En Guna Yala las jornadas de carga y validación de datos continuarán esta semana.

Más allá de los resultados obtenidos, la jornada también permitió recordar que la protección de la biodiversidad es una tarea permanente. Las comunidades de Guna Yala reafirmaron así su compromiso de seguir trabajando unidas para conservar su patrimonio natural y fortalecer la conexión entre las nuevas generaciones y la Napgwana (Madre Tierra)”, manifestó Arcadio Castillo, director regional del Ministerio de Ambiente.

La jornada de avistamiento que se realizó en todo el país tuvo especial atención en la provincia de Darién, considerada como uno de los territorios con mayor riqueza biológica de Panamá y un refugio fundamental para numerosas especies de aves residentes y migratorias.

El Águila Harpía, ave símbolo nacional y una de las rapaces más poderosas y majestuosas del mundo.
El Águila Harpía, ave símbolo nacional y una de las rapaces más poderosas y majestuosas del mundo.

Entre ellas destaca el Águila Harpía, ave símbolo nacional y una de las rapaces más poderosas y majestuosas del mundo, cuya presencia representa la importancia de conservar los ecosistemas boscosos de la región, según el ministerio ambiental.

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