Por qué escuchar palabras relajantes mejora el descanso, según un estudio

El estudio planteó una relación entre términos relajantes mientras dormimos y un mejor descanso

(Ernie Mundell - HealthDay News) - La mente está alerta a las palabras relajantes que pronuncian los demás cuando está dormido, tanto que los latidos del corazón se ralentizan, muestra una investigación reciente.

Escuchar palabras como “relájate” y “fácil” pronunciadas mientras dormías pareció ayudar a los participantes del estudio a conciliar un sueño más profundo y ralentizó los latidos de su corazón, mientras que las palabras que se consideraban no relajantes no lo hicieron, informan los científicos. Los hallazgos sugieren que “el cerebro y el cuerpo están conectados incluso cuando no podemos comunicarnos completamente, incluido el sueño”, dijo Athena Demertzi, del Centro de Investigación del Ciclotrón GIGA de la Universidad de Lieja en Bélgica.

El estudio implicó el uso de un electroencefalograma (EEG) para monitorear la actividad cardíaca en personas dormidas. El tiempo transcurrido entre los latidos del corazón se alargó cuando las personas escucharon las palabras relajantes pronunciadas, aunque no estuvieran despiertas, encontró el estudio.

La investigación demuestra que, incluso durante el sueño, la mente permanece atenta a las palabras tranquilizadoras pronunciadas por otras personas, al punto de que se produce una disminución en la frecuencia cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

"Tanto la información del cerebro como la del cuerpo deben ser tomados en cuenta para una comprensión completa de cómo pensamos y reaccionamos a nuestro entorno" mientras dormimos, planteó Demertzi en un comunicado de prensa de la universidad.

Los hallazgos se hacen eco de los de un estudio de 2021, que también encontró que "las palabras relajantes aumentaron la duración y la calidad del sueño profundo, lo que muestra que podemos influir positivamente en el sueño usando palabras significativas", según el comunicado de prensa. Ese estudio fue dirigido por Jonas Beck, de la Universidad de Friburgo, en Suiza.

El estudio aparece en una edición reciente de la revista Journal of Sleep Research.

FUENTE: Universidad de Lieja, comunicado de prensa, 23 de febrero de 2024

* Ernie Mundell. HealthDay Reporters ©The New York Times 2024