La FDA investiga hospitalizaciones vinculadas a Ozempic falsificado en Estados Unidos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) ha recibido al menos tres informes de personas hospitalizadas tras tomar versiones falsificadas de los medicamentos para la pérdida de peso extremadamente populares conocidos como semaglutidas.Al menos uno de estos informes incluye la mención de una versión falsificada del medicamento Ozempic de Novo Nordisk, informó CBS News.Ozempic y Wegovy, otro medicamento de semaglutida fabricado por Novo Nordisk, han sido difíciles de encontrar durante meses ya que millones de estadounidenses los usan para la pérdida de peso.En total, se presentaron 42 informes que mencionan el uso de semaglutida falsificada al Sistema de Informes de Eventos Adversos de la FDA hasta finales de septiembre, informó CBS News. De esos, 28 fueron clasificados como “graves”, con resultados que incluyeron muertes. Todos fueron presentados a la FDA por Novo Nordisk.Sin embargo, los registros no prueban que las falsificaciones hayan causado directamente los eventos adversos.Un portavoz de la FDA le dijo a CBS News que la agencia “no tiene nueva información para compartir con respecto a informes de eventos adversos” vinculados a falsificaciones de semaglutida.”La FDA investigará cualquier informe de medicamentos sospechosos de ser falsificados para determinar los riesgos para la salud pública y la respuesta regulatoria apropiada. La FDA permanece vigilante en la protección del suministro de medicamentos de EE. UU. contra estas amenazas”, dijo el portavoz de la agencia, Jeremy Kahn, a CBS News.Mientras tanto, Novo Nordisk ha dicho que está trabajando con la FDA para hacer conscientes a los consumidores sobre las falsificaciones y cómo difieren de los productos de la compañía.”En estrecha colaboración con la FDA, hemos tomado medidas para crear conciencia sobre la posibilidad de productos falsificados. Hemos desarrollado una declaración de la compañía que... incluye una guía para identificar falsificaciones”, dijo un portavoz de Novo Nordisk a CBS News.La FDA también ha expresado preocupaciones sobre alternativas de semaglutida, algunas de las cuales son fabricadas por compuestos farmacéuticos. Aunque se permite a los compuestos vender semaglutida no aprobada a los estadounidenses durante la escasez, estos no son escrutados tan cuidadosamente como Ozempic y Wegovy, informó CBS News.”La FDA ha recibido un número creciente de informes de eventos adversos y quejas concernientes a estos productos farmacéuticos compuestos”, escribió la agencia en una carta enviada el mes pasado a las juntas de farmacia.

