Economía

El presidente del BCRA dijo que no es prioritario levantar el cepo cambiario para las empresas

Santiago Bausili afirmó que el esquema que impide a las personas jurídicas atesorar dólares “podría quedar así”

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Santiago Bausili - Federico Furiase
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili

El presidente del BCRA, Santiago Bausili, afirmó que el cepo que todavía rige para muchas operaciones cambiarias para las empresas “podría quedar así”. Para el Banco Central, no es un objetivo que las personas jurídicas puedan comprar dólares libremente, tal como las personas físicas lo hacen desde abril de 2025.

“No está entre nuestras prioridades eliminar las restricciones cambiarias para las empresas o que las personas jurídicas puedan atesorar dólares. Estamos enfocados en el sector externo”, dijo Bausili en una conferencia de prensa en la que presentó detalles del Informe de Política Monetaria de la entidad, acompañado del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning.

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Bausili destacó que el interés de la entidad en reducir o eliminar las trabas cambiarias para las empresas, como la restricción cruzada de 90 días para operar en el mercado oficial o en el financiero, no está en el radar porque podría traer riesgos para otros objetivos económicos.

Ante la pregunta de Infobae acerca de si el esquema actual podría mantenerse como en la actualidad, Bausili respondió que ese andamiaje regulatorio “podría quedar así”, tal como funciona en la actualidad.

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“Nos preocupa más el funcionamiento del comercio exterior que la posibilidad de que las empresas puedan atesorar dólares. Nuestra prioridad es el funcionamiento de la economía”, señaló.

Bausili destacó que desde que arrancó este gobierno todos los meses se observa un aumento continuo de las cantidades exportadas, sosteniendo niveles récord. Y que el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA espera un stock de exportación de USD 96.000 millones para este año. A la vez, destacó que las importaciones se mueven con fluidez. Esas señales, explicó, indican que no hay restricciones que dificulten el desarrollo de las empresas para comprar y vender en dólares.

También dijo estar conforme con los USD 1.600 millones que las empresas giraron a sus casas matrices este año en concepto de dividendos, otra señal de normalización, “por primera vez en 6 años”.

En la Argentina, a diferencia de otras épocas, el mercado paralelo es completamente legal. Lo único que se debe hacer es elegir, por un período de 90 días, en qué mercado quieren operar", dijo Bausili. Con esa explicación, negó que en la Argentina las empresa no puedan “tener su capital de trabajo en dólares”.

Bausili incluso dijo que el sistema argentino es “más flexible” que en economías donde las empresas ni siquiera pueden tener cuentas en dólares, como Brasil, Colombia o México. Si quieren tener un capital en dólares, las empresas de esos países deben abrir cuentas en el exterior.

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