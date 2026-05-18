Crimen y Justicia

Encontraron muerto a un joven en la CEAMSE de Ensenada: creen que se refugió en un contenedor y fue trasladado entre los residuos

Tenía 27 años y estaba censado como persona en situación de calle. La autopsia reveló fracturas y traumatismos compatibles con un mecanismo de presión. La fiscalía analiza cámaras y recorridos de camiones recolectores para reconstruir cómo llegó al predio

Guardar
Google icon
La autopsia reveló fracturas y traumatismos compatibles con un mecanismo de presión
La autopsia reveló fracturas y traumatismos compatibles con un mecanismo de presión

Un joven de 27 años fue hallado muerto en el predio de la CEAMSE ubicado en Diagonal 74, en Ensenada, y la Justicia busca establecer cómo su cuerpo terminó entre los residuos trasladados por camiones recolectores provenientes de la ciudad de La Plata. La principal hipótesis de los investigadores es que la víctima estaba con vida cuando fue compactada por la prensa de un camión.

El hallazgo se produjo el pasado viernes 15 de mayo, cuando un operario del área de tratamiento del predio detectó el cuerpo mientras manejaba una máquina de descarga tipo almeja. Según fuentes policiales, el cadáver estaba entre un montículo de bolsas de residuos. De inmediato, el trabajador alertó a las autoridades y una ambulancia se presentó en el lugar, donde se confirmó el fallecimiento.

PUBLICIDAD

En un primer momento, la víctima fue registrada como NN masculino, de entre 30 y 40 años, de aproximadamente 1,70 metro de altura. Luego, tras la revisión de uno de los bolsillos del pantalón, los investigadores encontraron una copia de su DNI y lograron identificarlo como Oscar Eduardo Conobbio.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo de Gonzalo Petit, quien ordenó preservar la escena y reconstruir el recorrido de los camiones recolectores que descargaron residuos esa noche. Se presume que el cuerpo habría ingresado al predio en uno de los camiones provenientes de La Plata. En ese relevamiento aparecen identificados, al menos, cinco recorridos operativos.

PUBLICIDAD

Los resultados de la autopsia, según pudo saber Infobae, revelaron múltiples hematomas compatibles con la presión de la prensa interna del camión recolector, además de fracturas costales —ocho en el frente y siete en la espalda— y una fractura importante en la base del cráneo. Esta última lesión provocó hemorragias en ambos oídos.

También se detectó un corte en el cuero cabelludo con sangre depositada en el piso, un indicio que para los investigadores apunta a que la víctima todavía estaba con vida al momento de ser compactada. “Si lo hubieran arrojado muerto, un corte posterior no sangra. Al no bombear el corazón, la sangre no circula”, explicaron fuentes del caso.

La Plata muerta Ceamse
El hombre estaba censado como persona en situación de calle en La Plata

El informe forense no habría registrado lesiones de defensa ni heridas de arma blanca o de fuego. Por ahora, esa información refuerza la hipótesis de un accidente y no de una agresión previa, aunque la investigación continúa abierta.

Las fuentes consultadas señalaron que Conobbio estaba censado como persona en situación de calle en La Plata y que frecuentaba la zona de Plaza Olazábal. La última referencia sobre sus movimientos lo ubica en ese sector, por lo que los investigadores buscan determinar si desde allí pudo haber sido levantado el contenedor en el que habría ingresado al camión.

El avance de la investigación depende ahora del relevamiento de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata, que podrían aportar imágenes sobre los últimos movimientos de la víctima y, especialmente, confirmar si ingresó a un contenedor de residuos por sus propios medios.

La reconstrucción de los recorridos de los camiones recolectores es otro punto clave para la fiscalía, que intenta precisar el origen de la carga y determinar en qué momento y en qué circunstancias Conobbio terminó en el interior del vehículo. Entre las hipótesis principales, se analiza si la víctima se refugió en un contenedor para resguardarse del frío, sin que ningún operario advirtiera su presencia al momento de la recolección y posterior compactación.

En estos momentos, los investigadores aguardan el resultado del análisis de las imágenes de las cámaras para reconstruir los últimos movimientos de Conobbio y esclarecer cómo terminó muerto en el predio de la CEAMSE.

Temas Relacionados

CEAMSELa PlataInvestigaciónÚltimas noticiasEnsenada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se confirmó la causa de muerte de Ángel López: bronquiolitis y bronconeumonía

A esa conclusión llegó el equipo del Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial de Chubut tras analizar la autopsia y los estudios complementarios en conjunto

Se confirmó la causa de muerte de Ángel López: bronquiolitis y bronconeumonía

Detuvieron a tres mujeres por vender cocaína en Constitución: una ya había sido expulsada dos veces del país

Un efectivo de la Policía de la Ciudad las detectó en plena venta de droga. En el operativo se secuestraron 15 envoltorios con cocaína y $215.000 en efectivo

Detuvieron a tres mujeres por vender cocaína en Constitución: una ya había sido expulsada dos veces del país

“Nadie hizo nada para evitar que le peguen”: el reclamo de la abuela del joven que murió tras un choque y una golpiza en Chascomús

Kevin Martínez tenía 15 años y murió dos días después de chocar en moto contra un auto. Según el informe preliminar de autopsia, las lesiones fatales son compatibles con el impacto; su familia, en cambio, sostiene que la golpiza posterior fue determinante

“Nadie hizo nada para evitar que le peguen”: el reclamo de la abuela del joven que murió tras un choque y una golpiza en Chascomús

Sigue prófugo “El Corto”, el acusado de matar a puñaladas a un joven en Santa Fe: cuál sería el móvil del crimen

Benjamín Scerra, de 19 años, fue encontrado muerto en Capitán Bermúdez, después de casi una semana de búsqueda. Por el caso hay un detenido, que será imputado en los próximos días como partícipe

Sigue prófugo “El Corto”, el acusado de matar a puñaladas a un joven en Santa Fe: cuál sería el móvil del crimen

Estafas desde la cárcel: allanaron a un penitenciario acusado de gestionar pedidos y transferencias del asesino del Mago Alex

La DDI de San Isidro realizó una serie de operativos que concluyeron con la detención de miembros de una banda con base en prisiones bonaerenses. Entre ellos, Rubén Grasso condenado por el crimen del ilusionista y su novia en San Fernando

Estafas desde la cárcel: allanaron a un penitenciario acusado de gestionar pedidos y transferencias del asesino del Mago Alex

DEPORTES

Franco Colapinto aceptó un desafío y se impuso en un divertido reto de karting en Silverstone

Franco Colapinto aceptó un desafío y se impuso en un divertido reto de karting en Silverstone

Impacto en el Mundial 2026: Carlo Ancelotti confirmó la lista de la selección de Brasil e incluyó a Neymar

Van Dijk defiende al Liverpool ante las críticas y asume la responsabilidad: “No somos niños”

Participá del sorteo de Infobae y viajá al Mundial 2026 para ver a la selección argentina

El paquete de regalos por USD 200 mil que Shai Gilgeous-Alexander le entregó a cada compañero tras ser elegido MVP de la NBA

TELESHOW

El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

Sofía Gonet habló de la historia de su pelea con Stephanie Demner: “Yo me la cruzo todo el tiempo y no la saludo”

¿Andrea Rincón, Charlotte Caniggia, Andrea del Boca y Pablo Heredia al repechaje de Gran Hermano?

Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

Sol, relax y estilo: Marta Fort conquistó Marbella con su impactante look en bikini

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos presentó nuevos cargos por lavado de dinero contra Álex Saab tras su deportación desde Venezuela

Estados Unidos presentó nuevos cargos por lavado de dinero contra Álex Saab tras su deportación desde Venezuela

Estados Unidos sancionó a la agencia de inteligencia de Cuba y a altos funcionarios de la dictadura

El psicólogo ganador del Nobel que creyó encontrar el secreto de la felicidad

Sembrar en lo ajeno: El rostro de la agricultura en El Salvador

¿Porqué científicos de Hawái encuentran en El Salvador respuestas a sus propios volcanes?