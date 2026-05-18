Encontraron muerto a un joven en la CEAMSE de Ensenada: creen que se refugió en un contenedor y fue trasladado entre los residuos

La autopsia reveló fracturas y traumatismos compatibles con un mecanismo de presión

Un joven de 27 años fue hallado muerto en el predio de la CEAMSE ubicado en Diagonal 74, en Ensenada, y la Justicia busca establecer cómo su cuerpo terminó entre los residuos trasladados por camiones recolectores provenientes de la ciudad de La Plata. La principal hipótesis de los investigadores es que la víctima estaba con vida cuando fue compactada por la prensa de un camión.

El hallazgo se produjo el pasado viernes 15 de mayo, cuando un operario del área de tratamiento del predio detectó el cuerpo mientras manejaba una máquina de descarga tipo almeja. Según fuentes policiales, el cadáver estaba entre un montículo de bolsas de residuos. De inmediato, el trabajador alertó a las autoridades y una ambulancia se presentó en el lugar, donde se confirmó el fallecimiento.

PUBLICIDAD

En un primer momento, la víctima fue registrada como NN masculino, de entre 30 y 40 años, de aproximadamente 1,70 metro de altura. Luego, tras la revisión de uno de los bolsillos del pantalón, los investigadores encontraron una copia de su DNI y lograron identificarlo como Oscar Eduardo Conobbio.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo de Gonzalo Petit, quien ordenó preservar la escena y reconstruir el recorrido de los camiones recolectores que descargaron residuos esa noche. Se presume que el cuerpo habría ingresado al predio en uno de los camiones provenientes de La Plata. En ese relevamiento aparecen identificados, al menos, cinco recorridos operativos.

PUBLICIDAD

Los resultados de la autopsia, según pudo saber Infobae, revelaron múltiples hematomas compatibles con la presión de la prensa interna del camión recolector, además de fracturas costales —ocho en el frente y siete en la espalda— y una fractura importante en la base del cráneo. Esta última lesión provocó hemorragias en ambos oídos.

También se detectó un corte en el cuero cabelludo con sangre depositada en el piso, un indicio que para los investigadores apunta a que la víctima todavía estaba con vida al momento de ser compactada. “Si lo hubieran arrojado muerto, un corte posterior no sangra. Al no bombear el corazón, la sangre no circula”, explicaron fuentes del caso.

PUBLICIDAD

El hombre estaba censado como persona en situación de calle en La Plata

El informe forense no habría registrado lesiones de defensa ni heridas de arma blanca o de fuego. Por ahora, esa información refuerza la hipótesis de un accidente y no de una agresión previa, aunque la investigación continúa abierta.

Las fuentes consultadas señalaron que Conobbio estaba censado como persona en situación de calle en La Plata y que frecuentaba la zona de Plaza Olazábal. La última referencia sobre sus movimientos lo ubica en ese sector, por lo que los investigadores buscan determinar si desde allí pudo haber sido levantado el contenedor en el que habría ingresado al camión.

PUBLICIDAD

El avance de la investigación depende ahora del relevamiento de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata, que podrían aportar imágenes sobre los últimos movimientos de la víctima y, especialmente, confirmar si ingresó a un contenedor de residuos por sus propios medios.

La reconstrucción de los recorridos de los camiones recolectores es otro punto clave para la fiscalía, que intenta precisar el origen de la carga y determinar en qué momento y en qué circunstancias Conobbio terminó en el interior del vehículo. Entre las hipótesis principales, se analiza si la víctima se refugió en un contenedor para resguardarse del frío, sin que ningún operario advirtiera su presencia al momento de la recolección y posterior compactación.

PUBLICIDAD

En estos momentos, los investigadores aguardan el resultado del análisis de las imágenes de las cámaras para reconstruir los últimos movimientos de Conobbio y esclarecer cómo terminó muerto en el predio de la CEAMSE.