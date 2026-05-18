Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 9% en Wall Street y volvió a aumentar el riesgo país

Las acciones argentinas destacaron en una sesión falta de tendencia en Nueva York.

Mientras que Wall Street operó falto de tendencia y a la espera de novedades geopolíticas que permitan darle dirección a los negocios, las acciones argentinas sobresalieron con ganancias firmes, encabezadas por los papeles del sector petrolero.

En Nueva York destacaron las subas de casi 9% para YPF y Vista Energy (+8,6%) después de que el legendario inversor Stanley Druckenmiller profundizó su apuesta por Argentina al incrementar de forma sustancial su posición en activos vinculados al sector energético, con YPF como uno de los principales focos de su cartera global.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 4%, a 2.816.245 puntos. Los bonos soberanos -Globales y Bonares- tuvieron cierre mixto, a la vez que el riesgo país de JP Morgan avanzó cinco unidades para la Argentina, en los 543 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociadas en dólares en Wall Street hubo predominio de ganancias. Destacaron YPF (+8,8%), a USD 47,49, un máximo histórico si se le descuenta al precio de este activo el pago de dividendos de los últimos años. Vista Energy también avanzó un 8,6%, a USD 78,51, muy cerca de su récord histórico de USD 79,20 del 30 de marzo. En el lado negativo quedó Satellogic (-3,5%).

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Las acciones estadounidenses fluctuaron dispares este lunes, con alzas y bajas en los principales indicadores, ya que la preocupación por la inflación provocada por la guerra afectó a los inversores al inicio de una semana dominada por los resultados de Nvidia (-1,3%), actualmente la empresa más valiosa del mundo por capitalización bursátil, por encima de los 5 billones de dólares.

El S&P 500 resignó 0,1%, en los 7.403 puntos, el Dow Jones de Industriales ganó 0,3% a 49.686 unidades, mientras que el panel tecnológico Nadaq cedió 0,5%, a 26.090 puntos.

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El petróleo crudo operó en baja, con el Brent del Mar del Norte a USD 108,30 (-0,9%) el barril para entregar en julio, luego de que el gobierno de Estados Unidos se mostró flexible a la hora de permitir que Irán mantenga actividades nucleares pacíficas limitadas bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, según declaró a Reuters una fuente iraní de alto rango.

Por otro lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro de los EEUU a más largo plazo alcanzaron sus niveles más altos en más de un año, en medio de una ola de ventas en los mercados mundiales de deuda soberana a mayor plazo impulsada por los temores de inflación relacionados con la guerra.

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El retorno del bono referencial del Tesoro norteamericano a 10 años subió hasta el 4,62% anual, su nivel más alto desde febrero de 2025. La rentabilidad a 30 años bajaba poco más de dos puntos básicos, al 5,15 por ciento.

“El mercado pasó de mirar el shock energético como transitorio a empezar a valuar un riesgo de inflación más persistente”, subrayó un análisis de MegaQM. “La economía mantiene suficiente tracción como para que la Fed no tenga urgencia por recortar tasas. La asunción de Kevin Warsh llegó en un momento de mercado complejo”, añadieron.

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“Con el mercado laboral todavía resiliente y la inflación núcleo lejos del 2%, se reduce aún más el margen para recortes en el corto plazo e incluso crece fuertemente la probabilidad de subas de tasas cerca de fin de año, si las presiones persisten”, consideró IEB.

“La sesión reflejó los riesgos derivados del extremo nivel de concentración que padece el S&P 500, el cual ronda máximos de este siglo y mantiene las alertas activas ante el riesgo de una corrección significativa si la liquidación de bonos descarrila el rally impulsado por la inteligencia artificial”, mencionó Laura Torres, Directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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Mínima suba para el dólar mayorista

El dólar mayorista operó este lunes con una ligera alza de 2,50 pesos o 0,2%, a $1.397, en una plaza con importantes negocios de contado por 553,8 millones dólares. En mayo el tipo de cambio oficial gana seis pesos, mientras que en el transcurso de 2026 mantiene una caída de 58 pesos o 4%, frente a una inflación acumulada de 12,3% en el primer cuatrimestre.

Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, indicó que en la rueda mayorista “se operó en un rango entre $1.392,50, precio que terminó siendo el piso de la rueda, y máximos de $1.398, nivel donde cada vez que la cotización lo alcanzaba aparecía oferta y retrocedía”.

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El BCRA fijó una banda superior para su esquema cambiario en los $1.736,61, que dejó al dólar mayorista a 339,61 pesos o 24,3% de ese límite de flotación.

Al público en el Banco Nación el dólar permaneció invariables a $1.420 para la venta, mientras que el informal dólar blue ganó cinco pesos o 0,4%, también a 1.420 pesos. Para la compra en la plaza informal tomaron al billete a $1.400, unos 30 pesos o 2,2% por encima que el precio comprador minorista en los bancos.

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El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.416,31 para la venta y $1.365,07 para la compra.

En los contratos de dólar futuro las distintas posiciones tuvieron leves movimientos mixtos. El contrato más negociado, para fin de mayo, permaneció sin variantes a $1.405,50, frente a un techo previsto para la banda superior del régimen cambiario del Central en los $1.761,13 (+25,3%) para el cierre de mayo. Con el dato de inflación de 2,6% de abril, el techo de las bandas cambiarias para fin de junio se amplió a $1.806,92, frente a un contrato futuro a $1.431 para mitad de año, según la plataforma A3 Mercados.

El BCRA absorbió USD 153 millones a través de su intervención cambiaria del día, el 27,7% de la oferta de contado. En mayo la entidad acumula un saldo a favor de USD 1.079 millones. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 112 millones, a 46.135 millones de dólares.