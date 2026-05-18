Estados Unidos

Estados Unidos presentó nuevos cargos por lavado de dinero contra Álex Saab tras su deportación desde Venezuela

El ex funcionario venezolano y testaferro del ex dictador Nicolás Maduro quedó detenido en Miami sin derecho a fianza mientras enfrenta acusaciones por maniobras para ocultar fondos y realizar transacciones ilícitas

Guardar
Estados Unidos presentó nuevos cargos por lavado de dinero contra Álex Saab tras su deportación desde Venezuela
Estados Unidos presentó nuevos cargos por lavado de dinero contra Álex Saab tras su deportación desde Venezuela

El ex funcionario venezolano y testaferro del narcodictador Nicolás Maduro, Álex Saab, compareció este lunes ante una corte federal de Miami luego de ser deportado desde Venezuela durante el fin de semana. Las autoridades estadounidenses presentaron una nueva acusación por lavado de dinero y conspiración financiera contra el empresario, quien permanecerá detenido sin posibilidad de fianza mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia se realizó en el Distrito Sur de Florida, donde Saab, de 54 años, apareció vestido con un uniforme marrón de recluso. La jueza Marty Fulgueira Elfenbein ordenó que permanezca bajo custodia al menos hasta una próxima audiencia fijada para el 24 de junio.

PUBLICIDAD

La nueva acusación presentada por fiscales federales sostiene que Saab habría participado en operaciones destinadas a ocultar el origen de fondos obtenidos mediante contratos irregulares y movimientos financieros internacionales. Según el expediente, el empresario enfrenta cargos por “lavado de dinero” y “conspiración para realizar transacciones financieras” con el objetivo de encubrir recursos de procedencia ilícita.

El caso reabre un proceso que había quedado suspendido luego de que Saab fuera liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. En ese momento, Washington acordó su liberación a cambio de ciudadanos estadounidenses detenidos por el régimen chavista.

PUBLICIDAD

Antes de esa liberación, Saab había sido arrestado en Cabo Verde en 2020 mientras realizaba una escala aérea y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Aunque ya enfrentaba cargos en Miami relacionados con operaciones de lavado de dinero, el juicio nunca llegó a concretarse tras el acuerdo diplomático entre ambos países.

Estados Unidos considera desde hace años que Saab operó como testaferro de Maduro y como intermediario en negocios vinculados al régimen venezolano. Las investigaciones federales sostienen que el empresario obtuvo beneficios millonarios a través de contratos estatales y redes comerciales utilizadas para mover dinero fuera de Venezuela.

Tras recuperar la libertad en 2023, Saab regresó a Caracas y fue incorporado a la dictadura chavista. En octubre de 2024 fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional.

El ex funcionario venezolano y testaferro del ex dictador Nicolás Maduro quedó detenido en Miami sin derecho a fianza mientras enfrenta acusaciones por maniobras para ocultar fondos y realizar transacciones ilícitas (REUTERS/Archivo)
El ex funcionario venezolano y testaferro del ex dictador Nicolás Maduro quedó detenido en Miami sin derecho a fianza mientras enfrenta acusaciones por maniobras para ocultar fondos y realizar transacciones ilícitas (REUTERS/Archivo)

La reciente deportación hacia Estados Unidos ocurrió en medio de la cooperación abierta entre Washington y el chavismo tras la caída de Maduro el pasado 3 de enero. El ex dictador fue trasladado a Nueva York, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.

El régimen venezolano confirmó el sábado que Saab había sido entregado a las autoridades estadounidenses. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) indicó que la medida se ejecutó “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana” y tomando en consideración que el empresario “se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América”.

Delcy Rodríguez justificó la deportación de Saab

La dirigente chavista Delcy Rodríguez intentó justificar la decisión de entregar a Saab a las autoridades estadounidenses y afirmó que la medida respondió a razones de interés nacional.

Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos y Alex Saab”, declaró Rodríguez. También aseguró que se le aplicó “una medida administrativa de deportación justificada en los intereses nacionales”.

Delcy Rodríguez justificó la deportación de Álex Saab
La encargada chavista Delcy Rodríguez intentó justificar la decisión de entregar a Saab a las autoridades estadounidenses y afirmó que la medida respondió a razones de interés nacional

La funcionaria evitó explicar por qué durante años el chavismo presentó a Saab como diplomático venezolano y utilizó estructuras estatales para respaldar su defensa internacional. Tampoco respondió a las preguntas sobre su nombramiento como ministro venezolano pese a sostener ahora que no tenía ciudadanía del país.

La encargada chavista pidió además a la población “confiar” en las decisiones adoptadas por el régimen y acusó a supuestas “fuerzas oscuras” de intentar interferir en el rumbo político del país.

La causa contra Saab vuelve a colocar bajo atención judicial los vínculos financieros construidos durante los años del chavismo y el presunto uso de redes internacionales para movilizar recursos ligados al poder político venezolano.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Álex SaabEstados UnidosVenezuelaDelcy RodríguezLavado de dineroTestaferro de Nicolás MaduroDistrito Sur de Floridaconspiración financieraJoe BidenCabo VerdeSAIMEColombiadiplomático venezolano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Continúan los desacuerdos salariales en el Long Island Rail Road y la huelga atraviesa su tercer día: más de 250.000 usuarios afectados

Ceremonias de fin de curso y partidos esenciales enfrentaron retrasos y cambios de planes. La huelga expuso fisuras políticas y sociales mientras miles de usuarios lucharon por llegar a destino en la Gran Manzana

Continúan los desacuerdos salariales en el Long Island Rail Road y la huelga atraviesa su tercer día: más de 250.000 usuarios afectados

La increíble travesía de un vino de USD 24.000: del robo a la misteriosa devolución y la caída en picada de su valor

La recuperación de dos botellas exclusivas no trajo consuelo a los propietarios de un restaurante en Virginia, mientras el caso alcanza una trama global

La increíble travesía de un vino de USD 24.000: del robo a la misteriosa devolución y la caída en picada de su valor

Elon Musk pierde caso contra OpenAI por presentar la demanda demasiado tarde

El CEO de Tesla acusó a Sam Altman de anteponer el beneficio comercial al bien público. El jurado dictaminó que sus reclamos estaban prescritos

Elon Musk pierde caso contra OpenAI por presentar la demanda demasiado tarde

Huelga histórica de los trenes LIRR: las negociaciones no logran reactivar el servicio

La prolongación del paro genera incertidumbre sobre el retorno a la actividad normal en la zona de Nueva York, mientras se discuten los aumentos salariales y las condiciones de las primas de atención médica en presencia de mediadores federales

Huelga histórica de los trenes LIRR: las negociaciones no logran reactivar el servicio

NextEra Energy y Dominion cierran la mayor fusión energética del año por USD 67.000 millones impulsada por la IA

El grupo resultante contará con más de diez millones de clientes en Florida, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, y espera completar la integración en la segunda mitad de 2027

NextEra Energy y Dominion cierran la mayor fusión energética del año por USD 67.000 millones impulsada por la IA

TECNO

WWDC 2026: Apple mostrará el futuro del iPhone, Siri y su apuesta por la IA

WWDC 2026: Apple mostrará el futuro del iPhone, Siri y su apuesta por la IA

El robot Atlas sorprende: levanta y transporta un refrigerador para servir bebidas en un video viral

Crean un parche tecnológico con células madre que repararía corazones dañados sin cirugía abierta

Adiós a las suturas: el nuevo implante elástico que revoluciona el tratamiento de la presión arterial

Lanzan el primer robot gigante pilotable: camina, atraviesa paredes y cuesta 500.000 euros

ENTRETENIMIENTO

¿Todo queda en familia? El Ojo Loco Moody original propuso a su hijo para reemplazarlo en la nueva Harry Potter

¿Todo queda en familia? El Ojo Loco Moody original propuso a su hijo para reemplazarlo en la nueva Harry Potter

De la carpintería al Halcón Milenario: el día que Harrison Ford se convirtió en Han Solo

De North West a Rocky Barker: quién es quién en el imponente árbol genealógico de los Jenner-Kardashian

IU, protagonista de ‘Perfect Crown’, se disculpa por las polémicas que desató la serie: “Tomaré responsabilidad y haré mi mejor esfuerzo”

“Harry Potter” tendrá segunda temporada, pero con un cambio clave en su elenco

MUNDO

Los mercados financieros cerraron dispares y el precio se disparó ante la tensión en Medio Oriente

Los mercados financieros cerraron dispares y el precio se disparó ante la tensión en Medio Oriente

Palmeras, lagunas y 33 sitios de buceo: así es Entalula Beach, la playa filipina que reescribió el mapa del turismo en Asia

Donald Trump dijo que canceló un ataque contra Irán que estaba previsto para el martes: “Las negociaciones son serias”

Pese a ser el país más habitado del mundo, un estado de India ofrece dinero por tener más hijos

Creció el tráfico por el estrecho de Ormuz tras tocar su menor nivel desde el comienzo de la guerra contra Irán