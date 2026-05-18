Participá del sorteo de Infobae y viajá al Mundial 2026 para ver a la selección argentina

Infobae te lleva al Mundial para ver a la selección argentina

El inicio de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá está a la vuelta de la esquina y cada día que pasa aumenta la expectativa por ver a la selección argentina. En pocos días, el conjunto nacional, capitaneado por Lionel Messi, iniciará la defensa del título logrado en Qatar 2022.

El combinado albiceleste dirigido Lionel Scaloni debutará el 16 de junio contra Argelina, en Kansas, luego enfrentará a Austria, el 22 de junio en Dallas, y cerrará la primera fase ante Jordania, también en Dallas, el día 27 de junio.

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De cara a la cita mundialista, Infobae te ofrece la posibilidad de viajar a los Estados Unidos para alentar a la Selección mediante el paquete “Experiencia Mundialista”. Este incluye pasajes aéreos para dos personas, con traslados, alojamientos en hotel, seguro y acceso al tercer partido del grupo (Argentina-Jordania) en Dallas.

El AT&T Stadium de Dallas, donde Argentina enfrenará a Jordania, es una de las sedes con mayor capacidad de público para el mundial de 2026, con 80.000 personas

En detalle, se trata de dos pasajes ida y vuelta Buenos Aires-Dallas; dos entradas de la Categoría 1 para el partido entre Argentina y Jordania, a disputarse el 27 de junio en AT&T Stadium de Dallas; tres noches de hotel + early check in con base doble en el Marriot Dallas AT Legacy Town Center 4, del 26 al 29 de junio 2026. El paquete incluye los traslados desde el aeropuerto de Dallas al hotel y del hotel a AT&T Stadium de Dallas en minivan privada. Asimismo, contempla asistencia al viajero y coordinación permanente durante todo el viaje.

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Para participar del sorteo y conocer los términos y condiciones tenés que ingresar en este link.

El AT&T Stadium de Dallas, en el que los dirigidos por Scaloni enfrentarán a Austria y Jordania en la fase de grupos, es uno de los de mayor capacidad que tendrá la Copa del Mundo, ya que cuenta con 80 mil espectadores. Se trata la casa de los Cowboys, equipo de la NFL, pero más allá de esta disciplina, recibió toda clase de eventos, desde fútbol americano, como también WrestleMania, la lucha libre de la WWE, la Copa Oro de la Concacaf y recientemente la Copa América 2024.

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Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en la primera fase del Mundial 2026

En caso de terminar como líder de su zona, la Albiceleste se medirá en 16avos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) el viernes 3 de julio en el Miami Stadium. Con ese escenario, el camino, en caso de avanzar a octavos sería contra los segundos del Grupo D y G, entre los que se destacan Estados Unidos, Paraguay y Bélgica el martes 7 en Atlanta. Proyectando un cuartos de final, los campeones del mundo podrían cruzarse hipotéticamente con la Portugal de Cristiano Ronaldo el sábado 11 en Kansas City y un eventual choque con Inglaterra o Brasil en semifinales el miércoles 15, en Atlanta. La final está programada para el domingo 19 a las 15 horas en Nueva York.

Si la Selección culmina en el segundo puesto, el rival saldría del puntero del H, donde parten como candidatos España y Uruguay. Ese duelo -sería una prueba de fuego en una instancia temprana de la Copa-, está pactado para el jueves 2 de julio en Los Ángeles.

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En octavos de final, un posible rival podría ser algún segundo de los Grupos G y L, que tienen como favoritos a Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana. Sería el lunes 6 en Dallas. De pensar en un potencial partido de cuartos de final, se jugará el viernes 10 en Los Ángeles. En semifinales, si es que el equipo de Lionel Scaloni avanza, disputaría su partido el martes 14 en Dallas. En este panorama, quedaría del lado del cuadro de los punteros de las zonas que tienen como cabezas de serie a Alemania, Francia y Países Bajos.