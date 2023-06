Desde lunares hasta la regla ABCDE: cómo identificar al melanoma

El Dr Cormillot nos cuenta qué características mirar en los lunares para detectar un melanoma

En nuestro encuentro anterior hablamos sobre los beneficios de tomar sol, pero también sobre el impacto que esto tiene en nuestra piel. Exponerse a la luz solar, sin los cuidados necesarios, genera tanto en las mujeres como en los hombres arrugas prematuras e, incluso, se elevan las posibilidades de tener cáncer de piel. Es decir que crecen las chances de que tenga un melanoma.

Te puede interesar: Melanoma: qué es y cómo realizar un autoexamen de forma correcta

¿Qué es el melanoma? Es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los melanocitos (células que dan color a la piel), según explican desde el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos. Este cáncer que no es el más común de todos, pero suele ser bastante agresivo si no se lo trata en forma temprana.

Ahora, como le había prometido, hoy vamos a hablar sobre los detalles que debe tener en cuenta cuando uno se hace el autoexamen de piel, para ver si realmente tiene alguna mancha que convenga verla con el dermatólogo.

Te puede interesar: Cómo el reloj biológico y el ritmo circadiano influyen en la prevención del cáncer

Para poder realizarlo de forma correcta, le recomiendo la regla ABCDE. Seguramente, alguna vez lo habrá escuchado. Si no, de todas maneras, yo se lo recuerdo:

"La piel tiene varias capas, pero las dos capas principales son la epidermis (capa superficial o externa) y la dermis (capa profunda o interna). El cáncer de piel comienza en la epidermis", señalaron desde el Instituto Nacional del Cáncer, en Estados Unidos (iStock)

- La A es por asimetría. Es ver si a la mancha que observa, tras hacerle un corte de forma tal que quede igual de los dos lados, es igual, valga la repetición, de ambos lados.

Te puede interesar: La campaña solidaria para ayudar a Sol: nació con un tumor cerebral “inusual en el mundo” y sólo puede ser operada en EEUU

- La B se refiere a los bordes. Es decir, cuando los bordes son regulares hablan de que está bien. Ahora, cuando son irregulares se refiere a que merece otra opinión.

- La C es el color en general. Si es un color parejo, mejor. Ahora, si hay marrones, negros y distintas combinaciones, es algo para tener en cuenta.

- La D es el diámetro. Y con esto me refiero a que no debe medir más de seis milímetros.

- La E es la evolución. Y en este punto hay que centrarse en si va creciendo o a qué la velocidad crece.

Cualquiera de estas cosas, usted la debe consultar con un dermatólogo.

"El melanoma es más común en los adultos pero, a veces, se encuentra en los niños y adolescentes", advierten desde el Instituto Nacional del Cáncer, en Estados Unidos (Pixabay)

Ahora, para que no se olvide cómo poder analizar estos cambios, le recuerdo cómo revisarse el cuerpo para poder detectar un posible melanoma y, para que pueda realizarlo en casa, le recuerdo los ocho pasos que debe tener en cuenta:

- Primero, tiene que mirarse la cara. El objetivo es determinar no haya ningún lunar con signo de sospecha.

- El segundo paso es mirar el cuero cabelludo.

- El tercero es observar las manos, tanto las palmas como el dorso.

- El cuarto son los brazos, la igual que con las manos, es por delante y por detrás. Pero también son los costados y no se olvide de las axilas.

- Quinto paso se centra en la parte del tronco, por delante y por atrás. En el caso de las mujeres, también se debe mirar y buscar debajo de las mamas, porque no solamente aparece el melanoma en las áreas que han recibido sol.

La piel es el órgano más grande del cuerpo, protege contra el calor, la luz solar, las lesiones y las infecciones, es por eso que es imprescindible mantener un control sobre su estado / Getty

- El sexto es observar la espalda inferior con las nalga.

- El séptimo punto son los muslos y las piernas. Uno los puede observar mientras está sentado y se puede ayudar con un espejito para la parte trasera.

- Y el octavo, es decir el último, son los pies. Aquí es tanto las plantas como el empeine, e inclusive debajo de las uñas.

Para finalizar, le dejo la vitamina espiritual de hoy: si usted no quiere recibir críticas, no haga nada, no diga nada y no sea nadie. Es la única forma que usted puede tener de no recibir ninguna crítica.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Rosario Benítez Chiarelli / Producción: Dolores Ferrer Novotný

Seguir leyendo