Melanoma: qué es y cómo realizar un autoexamen de forma correcta

El Dr Cormillot brinda consejos para realizar el autoexamen de piel para buscar posibles melanomas.

En otra oportunidad, hablamos sobre los beneficios de tomar sol. Se acuerda que le comenté que cuando yo era chico se hablaba mucho de esto. Sin embargo, con el trascurrir de los años y la gente empezó a decir, “guarda, ojo que tomar mucho sol produce daños en la piel”.

Tanto en las mujeres como en los hombre, se producen arrugas prematuras. Incluso, las personas que toman mucho sol tienen más posibilidades de tener cáncer de piel. Es decir que se elevan las chances de que tenga un melanoma. ¿Qué es? Es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los melanocitos (células que dan color a la piel), según explican desde el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos.

Seguramente, usted escuchó muchas veces sobre la importancia de realizarse el autoexamen de piel. Y esta acción es algo recomendable para hacer la detección temprana de un melanoma, ese cáncer que no es el más común de todos los cáncer, pero suele ser bastante agresivo si no se lo trata en forma temprana.

La piel es el órgano más grande del cuerpo, protege contra el calor, la luz solar, las lesiones y las infecciones, es por eso que es imprescindible mantener un control sobre su estado / Getty

¿Cómo revisarse el cuerpo? Seguramente, usted me va a responder: “Ya lo sé doctor, lo miro”. Pero no es tan fácil. Para que pueda realizarlo en casa, son ocho pasos que debe tener en cuenta:

- Primero, tiene que mirarse la cara. El objetivo es determinar no haya ningún lunar con signo de sospecha.

- El segundo paso es mirar el cuero cabelludo.

- El tercero es observar las manos, tanto las palmas como el dorso.

- El cuarto son los brazos, la igual que con las manos, es por delante y por detrás. Pero también son los costados y no se olvide de las axilas.

"El melanoma es más común en los adultos pero, a veces, se encuentra en los niños y adolescentes", advierten desde el Instituto Nacional del Cáncer, en Estados Unidos / Getty

- Quinto paso se centra en la parte del tronco, por delante y por atrás. En el caso de las mujeres, también se debe mirar y buscar debajo de las mamas, porque no solamente aparece el melanoma en las áreas que han recibido sol.

- El sexto es observar la espalda inferior con las nalga.

- El séptimo punto son los muslos y las piernas. Uno los puede observar mientras está sentado y se puede ayudar con un espejito para la parte trasera.

- Y el octavo, es decir el último, son los pies. Aquí es tanto las plantas como el empeine, e inclusive debajo de las uñas.

"La piel tiene varias capas, pero las dos capas principales son la epidermis (capa superficial o externa) y la dermis (capa profunda o interna). El cáncer de piel comienza en la epidermis", señalaron desde el Instituto Nacional del Cáncer, en Estados Unidos (Pixabay)

En un próximo encuentro, le voy a contar cuáles son los detalles que tiene que observar para ver si una mancha que usted tiene en la piel es mejor en el frasco que puesta, como decía una dermatóloga conocida.

De todos modos, también le quiero recordar que el sol también tiene muchos beneficios, siempre que tengamos los cuidados que se requieren. Las personas que toman sol, incluso ahora con el invierno, tienen que tener en cuenta cuál es la hora en la cual tienen que exponerse, aunque sea los brazos y la cara. Una sugerencia es entre las 10 y tres de la tarde, un rato aunque sea.

Entonces, con este corto lapso de tiempo, le aumenta la vitamina D, que se produce en la piel y después va a recorrer todo el cuerpo estimulando las hormonas.

Según el Instituto Nacional del Cáncer, de Estados Unidos, el melanoma se presenta, "en los hombres, con frecuencia, en el tronco (área desde los hombros hasta las caderas) o en la cabeza y el cuello. En las mujeres, es en los brazos y las piernas" / (Freepik)

La vitamina D protege de las infecciones porque tiene un efecto de estimular las defensas. Además, regula las hormonas, de forma tal que uno duerme mejor de noche y durante el día está mucho más predispuesto.

También las personas que toman sol, ya sea en forma indirecta o después siguen estando al aire libre, son personas que tienen mejor humor. A veces, uno está encerrado mucho tiempo y sale y, el solo hecho de salir y estar en contacto con la luz, lo hace sentir mejor. El asunto es cómo ir por el camino del medio.

Por otro lado, la exposición al sol y el hecho de tener más vitamina D, además de protegerlo de las infecciones, lo protege contra el cáncer de colon, ya que tiene como una suerte de efecto preventivo.

Y también tiene un efecto preventivo sobre la hipertensión. O sea, realmente el Sol es una medicación. Se me ocurría para cerrar, es decir, siempre me gusta cerrar con algún pensamiento, tiene que ver con el cielo, no tanto con el sol. Pero es uno que dice “cuando el sabio señala el cielo, señala una estrella, el tonto se queda mirando el dedo”.

*El doctor Alberto Cormillot es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Samuel Cejas / Edición: Rosario Benítez Chiarelli / Producción: Dolores Ferrer Novotný

