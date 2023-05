La crisis emocional de Alejandro Sanz: cómo enfrentar el malestar psicológico, según los expertos

Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores al expresar su tristeza en las redes sociales

En un nuevo tuit, el cantante Alejandro Sanz, quien está compartiendo por redes la crisis emocional que está sufriendo, afirmó: “Creo que encerrarme no es buena idea”, dejando entrever que abrirse a los demás es un posible camino para resolver sus malestares.

Te puede interesar: Tristeza en la vida cotidiana: 5 ejercicios de la neurociencia para aprender a gestionarla

También habló del cariño de sus fanáticos en respuesta a su comunicación sobre su estado de ánimo. “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, dijo el cantante.

También explicó que no quiere suspender la gira por Latinoamérica y España: “Creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea. Vamos a por el día de mañana. El sol está de camino”. expresó. Todo se inició hace tres días, cuando en una pausa de su tour mundial, Sanz en Vivo, compartió un posteo en el que mencionaba que no se encontraba bien de ánimo.

Te puede interesar: FOMO y redes sociales: cómo es el síndrome que genera ansiedad y está vinculado a la vida online

Infobae consultó a tres expertos en salud mental para entender cómo se enfrentan las crisis emocionales y las posibles maneras de transitarlas para evitar complicaciones mayores.

A pesar de su malestar, su idea es no abandonar la gira que está realizando por Latinoamérica y España

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”, dijo el cantante. Luego, Sanz se refirió a su inminente actuación en tierra española: “Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil”. Y agregó un mensaje empático con sus seguidores: “Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

Te puede interesar: ¿El secreto de la longevidad?: por qué la generación actual de adultos mayores tiene menos depresión que la de hace 30 años

El doctor Juan Cristóbal Tenconi, médico especialista en Psiquiatría y psicoanalista, miembro de la Asociación de Psicoanalistas Argentinos (APA) y ex presidente de Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), explicó a Infobae: “Hace miles de años el ser humano estaba centrado en la búsqueda del ser; luego se interesó en el tener y, en la actualidad, su foco está puesto en el parecer y la imagen. Incluso, en el “aparecer” en las redes sociales. Como que todas las cosas pasan por las imágenes, no por los hechos. Los vínculos en internet no son lo mismo que los de persona a persona. Por lo tanto, en el caso de Alejandro Sanz, el cantante podría tener tristeza o depresión o vacío en su interior creativo. A veces, pasa que los artistas no pueden responder creativamente y lo tienen que hacer de forma obligada, ya que no se pueden bajar de ese lugar. Lo ideal sería que, más allá de las redes, que pueden darle apoyo y cariño, debería tener vínculos cercanos, analizarse, consultar a un especialista en salud mental. Es difícil que solo las redes sociales puedan ayudarlo a cambiar. Estas son anónimas e impersonales. Tomarlas como sostén no sería un recurso terapéutico válido”, expresó Tenconi.

Reconocer y comunicar la tristeza es un primer paso para el abordaje de la salud mental

Por su parte, Jorge E. Catelli, psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesor e Investigador de la UBA (MN 19.868), explicó a Infobae: “El mundo de la gente muy famosa, por esa misma fama, tiende a ser reducido en vínculos, por lo cual en muchas oportunidades recurren a las redes para dar mensajes o declaraciones personales que a veces suelen ser testamentarias. La situación de Alejandro Sanz muestra una ventaja porque, siendo una persona famosa, pone sobre el tapete la atención del mundo entero sobre una temática tan compleja como podría ser la depresión. Desconozco, porque me faltan datos para poder saber si se trata de una depresión leve, moderada o mayor, o simplemente un estado de tristeza. Son cuatro cosas distintas. Lo importante es que la advertencia y ese pedido de auxilio manifestado en un mensaje expresando su tristeza, puso al mundo entero a hablar de un tema que a veces es tomado muy livianamente, como “estar bajoneado” y no es un simple estado del que uno pueda salir de forma voluntaria”.

La depresión, destacó Catelli, se caracteriza por no poder ser controlada voluntariamente o volitivamente. “La depresión se caracteriza por un estado de tristeza que afecta la actividad cotidiana, la actividad laboral, escolar y familiar, el esparcimiento, incluso el apetito”, advirtió el psicoanalista.

Los expertos opinan que más allá de las redes, que pueden darles cariño, los famosos deberían buscar apoyo en sus vínculos cercanos, analizarse, consultar a un especialista en salud mental

Destacó que hay que entender que la depresión es una enfermedad. “Hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que son bastante fiables, que plantean un 4% de la población mundial que padecen de depresión. Insisto, la depresión no es algo de lo que uno sale por voluntad”.

“Incluso es difícil imaginarse que alguien exitoso, con muchísimo dinero, que aparentemente podría tener todo lo que el común ciudadano desea, puede estar deprimido. La depresión es una enfermedad y es muy importante registrarla cuando esa tristeza se prolonga a lo largo de los días. Cuando son muchos días, eso es necesario hacer una consulta. La consulta psicológica es fundamental porque avanza desde la psicología y el psicoanálisis hacia la resolución de los orígenes de lo que lo causa”, dijo Catelli.

Hablar de las crisis emocionales

El cantante español de 56 años, ya había comunicado en noviembre del año pasado que estaba pasando un mal momento en su vida. En su cuenta oficial de Twitter había expresado que esta tristeza le estaba provocado dificultades para componer su música.

“He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…”, señaló en la red social. Por último, agregó: “La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla”.

El cantante ya ha tenido problemas con su ánimo anteriormente, pero los fue superando (Cristian Taylor)

Como en esta oportunidad, sus fanáticos de todo el mundo se preocuparon por sus palabras y le manifestaron su apoyo. Pero parecía que salía adelante, hasta su tweet manifestando su malestar psicológico.

El 10 de mayo se presentó en Buenos Aires y junto a una foto de Alicia Keys había posteado: “Qué buena mezcla Buenos Aires, Alicia Keys, River vs Boca y folclore argentino en una buena cena”

Y ¿por qué busca alivio a su dolor en las redes sociales? preguntó Infobae a Catelli. Su respuesta: “Perfectamente Alejandro Sanz podría estar pasando por una depresión. Me parece que el amor de sus fans no le falta. Pero sí, habiendo atendido a gente célebre, conozco muy de cerca que en momentos de tristeza, salían espontáneamente a la calle para recibir el afecto espontáneo de miles de desconocidos que los rodeaban y se transformaban en una especie de droga. Cuando se deprimían o simplemente estaban tristes, salían a la calle para recibir lo que ellos mismos llamaban, “un shock de esa droga del amor” del público”, explicó el psicoanalista.

Cuándo consultar

La consulta psicológica es fundamental porque avanza desde la psicología y el psicoanálisis hacia la resolución de los orígenes de lo que causa la tristeza o depresión

Catelli dijo: “La depresión empieza por una sensación de tristeza que luego va avanzando sobre la imposibilidad de realizar las actividades cotidianas. Es muy importante que la gente no se automedique porque rápidamente piensa en medicación. En una depresión mayor es necesario hacer una consulta, eventualmente psiquiátrica, para que ofrezca algún tipo de tratamiento químico que si bien no resuelve los orígenes de la depresión, puede contribuir temporariamente a ese estado para que pueda ser superado con la psicoterapia correspondiente”, explicó Catelli.

Las principales manifestaciones de la depresión son:

- Tristeza

- Ganas de llorar

- Sentimiento de vacío

- Ataques de enojo

- Irritabilidad o frustración, incluso por temas de poca importancia

- Pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades cotidianas

El insomnio también puede ser un síntoma de depresión(Getty)

- Alteraciones del sueño

- Cansancio y falta de energía

- Cambios en los hábitos alimenticios: falta de apetito o antojos de comida.

- Ansiedad, agitación

- Lentitud de reflejos

- Sentimientos de inutilidad o culpa

- Fijación en fracasos anteriores y autorreproches

- Dificultad para pensar, concentrarse, toma de decisiones, recordar cosas

- Pensamientos suicidas

- Problemas físicos inexplicables, como dolor de espalda o de cabeza muy frecuentes.

Cuando un estado de tristeza se prolonga, y la voluntad no puede modificarlo, se sospecha de un estado depresivo o melancolía, dicen los expertos (Getty)

Catelli señaló: “Cuando un estado de tristeza se prolonga, y la voluntad no puede modificarlo, esto significa que estamos sospechando ya de un estado depresivo o como decimos los analistas, una melancolía”.

¿Melancolía o depresión?

“Las melancolías se caracterizan no solamente por la idea de que hay algo que se perdió, que puede ser el vínculo con alguien, una relación, un objeto, la libertad, la patria, esto ocurre mucho en las migraciones también, sino que un aspecto crítico de sí mismo ataca la autoestima y hace sentir al propio sujeto denigrado y culpable”, explicó Catelli. Características típicas son la irritabilidad, la falta de apetito, la imposibilidad de hacer lo más mínimo y en casos extremos hasta de levantarse de la cama, sentirse muy culpable, autorreproches, ataques sobre sí mismo, baja autoestima”.

Las estadísticas en Argentina son alarmantes, dijo Catelli. “Según la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, un 20% de la población padece de depresión, de los distintos niveles, leve, moderado a grave, y más del 50% son mujeres.

Por último, el psicoanalista destacó dentro de los síntomas de la depresión o las melancolías a la falta de deseo, la sensación de desesperanza y la pérdida del sentido. “Si bien todo ser humano debe construir un sentido para darle a la vida, esto es lo que primero aparece en la depresión como perdido. En los casos más graves puede ser un importante riesgo por esa pérdida de sentido de suicidio”.

Seguir leyendo: