Si el testeo en vacaciones da positivo, ¿hay que aislarse o regresar?

En la Argentina, los casos de COVID-19 aumentaron más del 660% durante los últimos 14 días

La variante Ómicron del coronavirus ya se había identificado en pacientes con COVID-19 en 132 países. La ola de contagios de COVID asociada a esa variante continúa creciendo a un ritmo nunca antes visto en la pandemia, con un aumento del 70% de los casos en el mundo la semana pasada, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el contexto del verano en el hemisferio Sur, hay más personas que puede estar expuestas al coronavirus y contagiarse durante las vacaciones. Si se tiene el COVID-19, ¿hay que aislarse en el lugar de veraneo o volverse a la ciudad de residencia habitual?

Los síntomas más frecuentes del COVID-19 son fiebre (37,5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato. Aunque también hay personas que pueden tener la infección sin manifestar síntomas.

Si una persona tiene COVID-19 hoy y ya tenía completo el esquema inicial de vacunación (con menos de cinco meses de haber completado el esquema inicial o aplicada la dosis de refuerzo), según el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina debe aislarse por 7 días más 3 días de cuidados. Durante esos tres días, no debe concurrir a eventos masivos, uso de barbijo, y extremar cuidados ante el contacto con personas de riesgo.

En cambio, en caso de no haber sido vacunado o tener el esquema incompleto, debe hacer un aislamiento de 10 días. También debe avisarle a las personas con las que ha tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas (o, si es asintomático, dos días antes del diagnóstico) ya que deben realizar aislamiento. Se deben seguir las indicaciones del equipo de salud al que se consulte.

Si una persona tiene COVID-19 y había sido vacunado o no tenía el esquema incompleto, debe hacer un aislamiento de 10 días según el Ministerio de Salud de la Nación en Argentina (foto: Gustavo Gavotti)

Desde la comisión de comunicación de la Sociedad Argentina de Infectología, la médica infectóloga Leda Guzzi respondió: “En el contexto actual, hoy la mayoría de los casos de COVID-19 son leves. Por eso, si una persona adquiere la infección COVID-19 y no tiene enfermedades de base, como diabetes, enfermedades cardiovasculares o pulmonares, puede aislarse en el lugar de veraneo. Quizá puede disfrutar de las vacaciones después de los días de aislamiento”.

En cambio, “si la persona tiene enfermedades previas , sería conveniente que la persona con COVID-19 vuelva a su ciudad o que se asegure de estar cerca de un centro en el que pueda eventualmente hospitalizarse si desarrolla complicaciones″, afirmó Guzzi, que es médica infectóloga de la Clínica Olivos, Swiss Medical Group, y del Hospital Santa Rosa del partido de Vicente López.

Para que el virus no siga circulando, es clave avisar a las personas que han sido contacto estrecho . Actualmente, se considera contacto estrecho a quien haya permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras este presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos (como por ejemplo convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

La variante Ómicron del coronavirus está provocando un nuevo "tsunami" de casos de COVID-19 en el mundo. Además de las vacunas, hay que seguir usando el barbijo, el distanciamiento,y la ventilación cruzada, y reducir reuniones en lugares cerrados

También es contacto estrecho toda persona que haya cuidados a una persona que es un caso confirmado de COVID-19 mientras presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

Los contactos estrechos tienen más riesgo de contraer la infección. Por eso es fundamental que se aíslen aunque no tengan síntomas. Si los contactos estrechos no tienen síntomas (asintomático) y tienen el esquema inicial de vacunación completo (con menos de cinco meses de haber completado el esquema inicial o aplicada la dosis de refuerzo), tienen que hacer un aislamiento por 5 días y luego otros 5 días de cuidados. Por ejemplo, no deben concurrir a eventos masivos, uso de barbijo, y extremar cuidados ante el contacto con personas de riesgo.

En cambio, si una persona es contacto estrecho asintomático y no se ha vacunado o tiene aún el esquema de dosis incompleto, tiene que cumplir 10 días de aislamiento o 7 días de aislamiento más un test diagnóstico para descartar el contagio, además de 3 días más de cuidados. Hay que mantener el aislamiento sin tener contacto con otras personas. Ante la aparición de fiebre (37,5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea/vómitos, congestión nasal o pérdida repentina del gusto o del olfato, la persona debe comunicarse de inmediato con los teléfonos dispuestos por la jurisdicción.

En Argentina, si una persona tiene síntomas compatibles con COVID-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico (Getty)

Según estableció esta semana el Ministerio de Salud para disminuir la tensión en los centros de testeo, si la persona tiene síntomas compatibles con COVID-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo no es estrictamente necesario realizar un test para confirmar el diagnóstico. Esto es porque ante tan elevada circulación viral en el país, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico. En el caso de que la persona haya tenido un contacto estrecho con un caso confirmado, pero no presente síntomas deberá realizar el aislamiento pero no está indicado el testeo.

En los Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) cambiaron las pautas de aislamiento a fines de diciembre. Las personas que dan positivo por COVID-19 deben aislarse durante cinco días. Después de eso, si no tienen síntomas o si sus síntomas disminuyen (no tienen fiebre durante 24 horas sin tomar medicamentos para aminorarla), deben seguir con cinco días usando mascarilla alrededor de los demás. Los CDC dicen que es opcional realizar una prueba de antígeno al quinto día. Si la persona es positivo, debe permanecer en aislamiento hasta el día 10.

