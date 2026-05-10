Sociedad

Un hombre murió embestido por un caballo y otro perdió la vida al caer de su moto tras chocar con un perro

Uno de los hechos ocurrido en Córdoba y se cobró la vida de un trabajador rural cuando realizaba tarea de campo, en tanto en el otro, un motociclista cayó al asfalto cuando un can interrumpió su trayecto, en Mendoza

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Un trabajador rural de 57 años murió en Córdoba tras ser embestido por un caballo mientras realizaba tareas en el campo, cerca de Las Higueras
Un trabajador rural de 57 años murió en Córdoba tras ser embestido por un caballo mientras realizaba tareas en el campo, cerca de Las Higueras

Dos hombres murieron en circunstancias distintas luego de que dos animales se cruzaran de forma inoportuna en su camino. La primera víctima era un trabajador que perdió la vida en Córdoba tras ser embestido por un caballo. Horas después, en Mendoza, un motociclista de 26 años corrió la misma suerte cuando un perro se cruzó en su camino y lo hizo caer sobre el asfalto. Ambos casos están bajo investigación.

El primero de los accidentes ocurrió cuando un trabajador rural de 57 años fue atropellado por un caballo mientras realizaba tareas en un campo de la provincia de Córdoba. El hecho se produjo en las inmediaciones de Las Higueras, sobre la Ruta Nacional 8. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud donde no lograron salvar su vida.

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El accidente se produjo en una zona rural ubicada a la altura del kilómetro 592 de la Ruta Nacional 8, en las cercanías de la mencionada localidad de Las Higueras. Según informaron fuentes policiales, el hombre cumplía sus tareas habituales en el campo cuando fue embestido por el animal. Las causas precisas del incidente permanecen bajo investigación.

Dada la gravedad de las heridas, se dispuso de inmediato un corredor sanitario para agilizar el traslado del trabajador al Instituto Médico de Río Cuarto. El hombre ingresó al centro de salud en estado delicado y quedó internado. Pese al trabajo de los profesionales de la salud, su muerte se confirmó horas más tarde, según precisaron fuentes policiales.

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Tras conocerse el desenlace, tomó intervención la Fiscalía de turno, que tiene a su cargo la tarea de reconstruir las circunstancias del accidente laboral y determinar con exactitud cómo se produjo el episodio.

El motociclista de 26 años circulaba por Guaymallén cuando un perro irrumpió en la calzada y le hizo perder el control de la moto
El motociclista de 26 años circulaba por Guaymallén cuando un perro irrumpió en la calzada y le hizo perder el control de la moto

Por otra parte, un motociclista de 26 años perdió la vida este sábado por la noche en Guaymallén, Mendoza, tras un accidente que se desencadenó cuando un perro se cruzó en su camino sobre calle Coronel Gallardo. El hecho ocurrió pasadas las 19 horas y el conductor murió en el lugar.

El accidente se produjo cerca de las 19.20 en Coronel Gallardo al 3900, en el barrio de Bermejo. La víctima circulaba de norte a sur en una motocicleta Corven 150 cuando un perro irrumpió en la calzada. El impacto con el animal le hizo perder el control del rodado y cayó con fuerza sobre el asfalto.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar minutos después, pero el motociclista ya había muerto. El deceso fue constatado en el sitio mismo del accidente.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Subjefatura Vial Gran Mendoza, organismo que trabaja para reconstruir con precisión la mecánica del hecho y establecer las circunstancias exactas en que se produjo la colisión

Tragedia en un campo de Corrientes: un rayo mató a un capataz rural que arreaba ovejas

Un hombre, peón rural, con boina y ropa de trabajo, pastorea ovejas en un campo verde. Detrás hay un perro, otras ovejas, vacas y edificaciones rústicas.
Un peón rural trabaja con ovejas en un campo de la localidad de Sauce, Corrientes, Argentina, mostrando la auténtica vida agropecuaria de la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un capataz rural murió tras recibir el impacto directo de un rayo mientras desarrollaba tareas de arreo de ovejas en la Estancia “El Tigre”, ubicada sobre la Ruta Provincial N° 126, a unos 30 kilómetros de la localidad de Sauce, en la provincia de Corrientes.

La víctima fue identificada como Ismael Galarza, de 56 años. El hecho ocurrió el último jueves, cuando había alertas del Servicio Meteorológico Nacional por lluvias intensas y fuertes vientos en gran parte del país.

El hecho se produjo alrededor de las 15.30, en medio de una tormenta eléctrica que afectaba distintos puntos del sur correntino. Galarza se encontraba junto a otros peones del establecimiento cuando la descarga lo alcanzó de lleno y le provocó la muerte de manera inmediata, de acuerdo con los datos preliminares aportados por la Policía.

La llegada de las autoridades al lugar estuvo marcada por serias dificultades. Los caminos rurales que conducen a la estancia se encontraban anegados y en estado prácticamente intransitable a causa de las lluvias, lo que obligó a los efectivos policiales a movilizarse en tractor para poder acceder al predio, indicó El Litoral.

Una vez en el lugar, autoridades policiales y judiciales llevaron a cabo los peritajes correspondientes y procedieron al levantamiento del cuerpo. Las actuaciones judiciales para determinar de forma oficial las circunstancias del hecho continuaban en curso al momento de los reportes, según consignó Diario Época.

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