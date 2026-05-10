Política

La mesa política volverá a reunirse con la reforma electoral en debate y en medio de nuevas fricciones internas

El reducido círculo volverá a darse cita en Casa Rosada el martes en medio de la tensión abierta tras la presión de Bullrich a Adorni. El temario legislativo y la necesidad de retomar la gestión

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La mesa política se reúne en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza
La mesa política se reúne en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza

La tensión que marcó la última reunión de Gabinete tendrá continuidad esta semana, cuando la mesa política vuelva a reunirse el martes en Casa Rosada para limar asperezas e intentar recuperar el curso de una gestión que se encuentra marcada por los conflictos internos y los movimientos en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

Según supo este medio de fuentes oficiales, el encuentro fue pautado para el martes a las 14, en función de la compatibilidad de agendas, y buscará unificar la estrategia parlamentaria de los proyectos enviados, en particular el de reforma electoral. Se tratará de una nueva edición del reducido intercambio político que convoca el ministro coordinador bajo la estricta supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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Lo cierto es que en Casa Rosada recibieron con malestar los planes de tratar Ficha Limpia por fuera del proyecto completo enviado por el Poder Ejecutivo, una jugada que los aliados del PRO y la UCR le atribuyen a la jefa de bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich. En Balcarce 50 sostienen que el martes discutirán la reforma “entendida como la quiere Milei y no como le conviene a cada uno”.

El nuevo contacto se dará en un clima marcado por la disconformidad manifiesta de Bullrich, quien, a contramano del blindaje que el presidente Javier Milei sostiene sobre el funcionario, reclamó públicamente que Adorni anticipe la presentación de su declaración jurada ante el impacto que el caso genera sobre la imagen de la administración libertaria.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora de LLA, Patricia Bullrich
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora de LLA, Patricia Bullrich

El viernes por la tarde, el mandatario reiteró el respaldo a Adorni durante la última reunión de Gabinete y dejó en claro que no entregaría la cabeza de ninguno de sus colaboradores “por ganar las elecciones”. Minutos más tarde, luego de que Milei abandonara la reunión, Adorni tomó la palabra para elogiar el accionar presidencial y plantear que la planta completa debiera alinearse detrás del rumbo marcado. “El que manda es él y al que no le gusta se tiene que ir”, le atribuyen haber dicho al menos dos fuentes asistentes.

Las diferencias ya no se esconden. No es casual que la cúpula libertaria evalúe limitar algunas reuniones de Gabinete exclusivamente a la plana mayor del Poder Ejecutivo, aunque la línea argumental para respaldar la determinación sea otra. De concretarse esa idea, futuras ediciones podrían realizarse sin Bullrich ni Martín Menem, representantes del Poder Legislativo dentro de la mesa ampliada.

La senadora libertaria, una de las primeras dirigentes en pedirle a Milei que intervenga en la interna abierta entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo, parece decidida a abrir su propio camino. Respaldada por las encuestas, se animó a desautorizar la estrategia de los hermanos Milei y a marcar diferencias, aunque desde su entorno aseguran que con lo expuesto “es suficiente”, por lo que esperará un tiempo “prudencial” antes de profundizar su autonomía.

La tensión generalizada volvió a quedar expuesta el sábado por la tarde, cuando Bullrich anunció desde su cuenta de X la extradición de Hernán Luque Lecaro, extitular de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) de Ecuador. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Pablo Quirno, debió aclarar por el mismo canal que el proceso no estaba terminado. Si bien el mensaje en X no hacía alusión directa a la exministra, atribuía las versiones periodísticas a “fuentes no oficiales”.

Patricia Bullrich y Pilar Ramírez
La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, y la legisladora porteña, Pilar Ramírez, en Villa Lugano

Pese al malestar que generó la reacción de la exfunciaria, los hermanos Milei evitaron profundizar la confrontación. Aunque en el oficialismo reconocen la molestia que provocaron sus movimientos, admiten también que la figura de Bullrich “es necesaria”. En ese marco, la dirigente recorrió el barrio porteño de Villa Lugano junto a Pilar Ramírez, una de las dirigentes más cercanas a Karina Milei y principal referente porteña de LLA.

Este martes, Bullrich y Adorni volverán a verse las caras en un encuentro que incluirá además a Karina Milei y a Santiago Caputo; a los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Luego de una colección de gestos en apoyo, Adorni -quien prometió anticipar la presentación de su declaración jurada y estima tenerla lista en el plazo de un mes- permanece en su cargo y este miércoles tiene previsto viajar a la provincia de Mendoza junto a Luis Caputo para la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”. Estarán presentes también el titular de YPF, Horacio Marín, y el gobernador local, Alfredo Cornejo. Además, el jefe de Gabinete evalúa la posibilidad de brindar una nueva conferencia de prensa hacia finales de la semana.

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