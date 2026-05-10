El golazo de Di María en la clasificación de Rosario Central a los cuartos del Apertura: el dardo a la dirigencia de Independiente

El encuentro disputado en el Gigante de Arroyito tuvo un giro inesperado sobre el final del primer tiempo, cuando Ángel Di María igualó para Rosario Central con un gol que le devolvió la tranquilidad al equipo local. El tanto ante Independiente en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 llegó gracias a una jugada individual que dejó en evidencia la categoría del capitán del Canalla.

La acción se produjo cuando ya se jugaban dos minutos de tiempo agregado. Di María, recostado sobre la banda derecha, dejó atrás a dos defensores de Independiente con una gambeta precisa y, con un zurdazo, mandó la pelota al fondo de la red. Rodrigo Rey llegó a tocarla, pero no pudo evitar el gol que hizo estallar a la multitud en Rosario.

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Ángel Di María convirtió el gol para empatar ante Independiente (FOTOBAIRES)

La escena fue especialmente significativa porque hasta ese momento, Rosario Central atravesaba un pasaje de confusión tras el tanto convertido por Gabriel Ávalos para Independiente. El equipo de Jorge Almirón no lograba encontrar espacios ni claridad ofensiva, y la hinchada se mostraba inquieta ante el resultado parcial. Todo cambió en la última jugada de la etapa inicial, cuando Di María aportó su clase para cambiar el ánimo del conjunto local.

Rosario Central se aseguró la victoria por 3-1 sobre Independiente y avanzó a los cuartos de final

El impacto de Di María no se limitó al empate. A lo largo del encuentro, el capitán se destacó por su constante participación en el ataque y su capacidad para asociarse con sus compañeros. Desde su llegada a Rosario Central, el campeón del mundo se consolidó como uno de los jugadores más influyentes y el partido ante Independiente reforzó esa condición.

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Ya en la segunda mitad, una nueva acción colectiva impulsada por Di María permitió que Rosario Central diera vuelta el resultado. El capitán inició la jugada, Emanuel Coronel aportó el pase y Giovanni Cantizano culminó con el gol que puso a los locales en ventaja. Mientras que Elías Verón marcó el 3-1 final.

El protagonismo de Di María quedó de manifiesto hasta sus últimos minutos en cancha. A los 87, dejó el campo bajo una ovación, cuando cedió su lugar a Carlos Quintana y recibió muestras de reconocimiento por parte de toda la hinchada. Su aporte fue crucial tanto en lo futbolístico como en lo anímico, en un partido que se presentaba adverso y terminó con un resultado favorable para Central.

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El capitán del Canalla minimizó los comentarios externos y resaltó el esfuerzo de sus compañeros luego del triunfo ante Independiente

Luego del encuentro, Di María compartió su visión sobre lo sucedido y puso el foco en el trabajo colectivo. “No lo empaté, lo empatamos. Demostramos que jugamos al fútbol y que hacemos las cosas bien y trabajando muy bien. Que demostramos dentro de la cancha”, expresó el jugador. Además, sobre los dichos del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien en la previa sembró dudas acerca del supuesto favor arbitral hacia el Canalla, agregó: “Lamentablemente hay gente que habla de más al pedo y termina involucrando a los jugadores que no tenemos nada que ver”. Por último, confesó: “Vieron lo que hicieron los chicos durante el partido ante Independiente. Las cosas externas quedan afuera y entre nosotros siempre estuvo todo muy bien”.

En cuanto al proceso de adaptación del equipo, Di María sostuvo: “Los chicos se vienen adaptando bien. Estamos en un carnaval muy lindo. A veces cuesta, pero vamos recargando con nuestra gente”. La victoria conseguida ante Independiente deja a Rosario Central a la espera de su próximo rival en el Torneo Apertura. El rival saldrá del partido entre Estudiantes de La Plata y Racing.

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En el plano internacional, el Canalla también se prepara para afrontar compromisos clave por la Copa Libertadores. Tras el triunfo 1-0 ante Libertad, en un partido donde Di María falló un penal, pero el equipo logró imponerse, el club rosarino deberá enfrentar a Universidad Central y luego a Independiente del Valle para cerrar la fase de grupos del grupo H.